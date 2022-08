The Lords of the Fallen یک اثر ماجراجویی و نقش‌آفرینی کاملا جدید و حماسی است که در دنیایی وسیع و به هم پیوسته جریان داشته که بیش از پنج برابر بزرگتر از بازی اصلی است.در خلاصه داستان بازی آمده که پس از دوران ظلم، سرانجام خدای شیطان، آدیر (Adyr)، شکست می‌خورد. با این حال خدایان برای همیشه سقوط نمی‌کنند.



اکنون، سال‌ها از آن دوران گذشته و رستاخیز آدیر نزدیک است. به عنوان یکی از جنگجویان افسانه‌ای جنگ‌های صلیبی، در این بازی نقش‌آفرینی عظیم، در هر دو قلمرو زندگان و مردگان سفر خواهید کرد و در این بین، رویارویی با باس‌های قدرتمند، مبارزات چالش‌برانگیز و سریع، شخصیت‌های جذاب و داستان‌گویی عمیق را تجربه خواهید کرد.



از ویژگی‌های کلیدی بازی می‌توان به وجود دو دنیای متمایز، با این حال پیوسته اشاره کرد. در حالی که قلمرو زندگان از چالش‌های خود برخوردار است، اما وحشت‌هایی ناشناخته در قلمرو کابوس‌وار مردگان در کمین شما هستند که با فانوسی که در بازی وجود دارد باید بین این دو رفت و آمد کنید. برای ورود به این دنیاها ابتدا باید شخصیت خود را بسازید. قبل از انتخاب یکی از نه کلاس موجود که شامل مواردی نظیر Knight ،Rogue و غیره می‌شود، ظاهر شخصیت خود را از طیف گسترده‌ای از گزینه‌های مختلف شخصی‌سازی خواهید کرد و در طول بازی با ارتقای توانایی‌ها، سلاح‌ها، زره‌ها و جادوهای مختلف، شخصیت خود را بسته به سبک بازی خود توسعه خواهید داد.

بیش از ۱۰۰ سلاح در بازی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید و در این میان استفاده از جادو جهت حملات ویرانگر ضروری است. مبارزات سریع و عمیق هستند که باید قبل از ورود به نبرد به خوبی به استراتژی‌های مختلف فکر کنید. کمپین گسترده و تک نفره‌ی بازی را می‌توان به تنهایی یا با یک فرد دیگر تجربه کرد. البته باید دقت داشته باشید که قهرمانان قلمروهای دیگر می‌توانند به شما حمله کنند.

بازی The Lords of the Fallen سال آینده برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری، پلی‌استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

