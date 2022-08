بازی The Last of Us Part 1 به‌عنوان یک بازتولید وفادار از بازی اصلی که در سال ۲۰۱۳ برای کنسول پلی‌استیشن ۳ منتشر شد، با گیم‌پلی و کنترل‌های مدرن، به‌علاوه گزینه‌های دسترس‌پذیر گسترده، طراحی و تولید شده است. این بازی قرار است در تاریخ ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر) عرضه شود. با این حال، محدودیت زمان انتشار نقدهای بازی در تاریخ ۳۱ اوت برداشته خواهد شد و ما به‌زودی می‌توانیم نظر سایت‌های مختلف درباره‌ی این نسخه‌ی بازسازی‌شده را متوجه شویم.

این بازی برای کامپیوترهای شخصی هم در حال توسعه است و در حالی که هنوز تاریخ انتشار آن برای این پلتفرم تأیید نشده، یکی از کارمندان ناتی داگ مدعی شده که خیلی زود نسخه کامپیوترهای شخصی این بازی از راه خواهد رسید. البته، ناتی داگ در گذشته چنین چیزی را برای بازی آنچارتد ۴ و لاست لگسی هم گفته بود اما هنوز نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی آن منتشر نشده است.

پس از اینکه در ماه گذشته لیک‌هایی از این نسخه‌ی بازسازی‌شده منتشر شد که باعث آزرده‌خاطر شدن و ناراحتی بسیاری از طرفداران شد، ناتی داگ زود دست به کار شد و یک تریلر ۱۰ دقیقه‌ای از گیم‌پلی این نسخه‌ی بازسازی‌شده را نشان داد تا تغییرات اعمال‌شده در بازی لست او آس پارت ۱ را به طرفداران نشان دهد و نظر آن‌ها را برگرداند.

در آن ویدئو ۱۰ دقیقه‌ای، علاوه بر نمایش بخش‌هایی از گیم‌پلی و میان‌پرده‌های بازی که با استانداردهای امروزی و تقریباً مشابه لست آو آس پارت ۲ طراحی شده‌اند، کارگردانان این نسخه‌ درباره‌ی جزئیات لست آو آس پارت ۱ به‌صورت مفصل توضیحاتی را ارائه می‌دهند.

در عین حال، چند روز پیش اولین تیزر کوتاه سریال آخرین بازمانده از ما شبکه‌ی اچ‌بی‌او هم نمایش داده شد. البته، در آن تیزر ۲۰ ثانیه‌ای فقط لحظات کوتاهی را از سریال دیدیم و آن تیزر بیشتر حکم تبلیغی برای سریال‌های آینده‌ی اچ‌بی‌او را ایفا می‌کرد.

وجود نسخه‌ی بازسازی‌شده بازی لست آو آس تحت عنوان لست آو آس پارت ۱، بازی چندنفره‌ی بزرگ ناتی داگ با محوریت بازی لست آو آس که قرار است در سال آینده عرضه و همچنین سریال اقتباسی آن همگی نشان‌دهنده‌ی این است طرفداران این سری بازی دوران شلوغی را در رابطه با اثر محبوب خود سپری خواهند کرد.

منبع: VGC

