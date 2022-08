این بازی در دسامبر سال گذشته و در جریان رویداد The Game Awards با همکاری استودیوی دک ناین (Deck Nine) به عنوانی اقتباسی از سریالی تلویزیونی با همین نام، معرفی شد. سریال The Expanse در آینده اتفاق می‌افتد؛ جایی که بشریت منظومه‌ی شمسی را مستعمره‌ی خود کرده و مردم زمین، مریخ و کمربند سیارک‌ها مدت‌ها است که با یکدیگر درگیر هستند. با این حال هنگامی که خدمه‌ی کشتی فضایی Rocinante یک فناوری باستانی بیگانه را کشف می‌کنند، یک تهدید جدید و گسترده شروع به ظاهر شدن می‌کند. توطئه‌ای که منظومه‌ی شمسی را به مرز جنگ خواهد رساند. به طور کلی داستان روایتگر ماجرای گروهی از شخصیت‌ها خواهد بود که درگیر این توطئه می‌شوند.

با این حال اولین بازی تل‌تیل از زمان تاسیس مجدد این شرکت در سال ۲۰۱۹، قبل از رویدادهای این سریال تلویزیونی جریان دارد. بازیکنان در نقش کامینا درامر (Camina Drummer) با بازی کارا جی، رهبر گروهی هستند که در حال شکار یک گنج اسرارآمیز در لبه‌های یک کمبرند سیارکی (The Belt) است. به عنوان درامر، بازیکنان باید با ترکیبی از شخصیت‌های مختلف همکاری کرده و در مقابل یک شورش قرار گیرند. از طرفی باید مکان‌های فراتر از کمربند را کاوش کرده و مهم‌تر از همه، تصمیم‌های سختی بگیرند که سرنوشت خدمه‌ی آرتمیس را تعیین می‌کنند.

مت سایا (Matt Saia)، نایب رئیس بخش خلاقیت استودیو در مورد بازی می‌گوید:



دنیای The Expanse سرشار از شخصیت‌های پیچیده‌ای است که رشد کرده و تغییر می‌کنند، بنابراین سرچشمه‌ای از داستان‌های جذاب و تصمیم‌های دشوار محسوب می‌شود. کامینا درامر شخصیتی قوی اما منصف با پس‌زمینه‌ای ناشناخته و قوس داستانی فوق‌العاده‌ای است. بنابراین انتخاب آسانی بود که او را قهرمان اصلی داستان خود کنیم. کارا جی همان تصویر قدرتمند و ظریفی از درامر را در بازی به نمایش می‌گذارد که باعث شد این شخصیت در سریال محبوب شود. ما فکر می‌کنیم که بازیکنان از کشف این جهان از زاویه‌ی دید او لذت خواهند برد.

بازی چندین عنصر جدید را به گیم‌پلی اضافه می‌کند که فراتر از آن چیزی است که بازیکنان در بازی‌های قبلی این استودیو تجربه کرده‌اند. در واقع بازیکنان تسلط بیشتری بر اکشن دارند و توانایی برقراری ارتباط با خدمه از طریق رادیو طبق نظر بازیکن باعث می‌شود که انتخاب‌های داستانی و دیالوگ‌ها همزمان با کاوش بازیکن توسعه یافته و تمام آن تعاملات بین شخصیت‌ها بر نتیجه‌گیری و پایان داستان تاثیر بگذارد.

از طرفی جاذبه بخش مهمی از بازی است. در حین بررسی کشتی‌های فضایی مختلف، بازیکنان از چکمه‌هایی خاص برای راه رفتن روی دیوارها و سقف‌ها استفاده می‌کنند و از پیشرانه‌های Zero-G برای شناور شدن در خلا استفاده می‌کنند. وقتی بازیکنان در بخش‌های مختلفی از کشتی‌ها پرسه می‌زنند، می‌توانند با اشیاء موجود تعامل داشته باشند و با اعضای خدمه‌ی خود گفت‌وگو کنند. استفن فراست (Stephan Frost)، کارگردان استودیوی دک ناین، گفت:



بخشی از تجربه‌ی گردش و ماجراجویی در فضا، کاوش در خرابه‌های بزرگ در اعماق خلا است و گرانش بخش عظیمی از غوطه‌ور شدن بازیکنان در آن محیط را نشان می‌دهد. در بازآفرینی این واقعیت، ما نیاز داشتیم مناطقی از بازی را بزرگ‌تر کنیم تا بازیکنان بتوانند آن را کشف کرده و با یکدیگر تعامل کنند. در نتیجه، The Expanse از نظر کاوش، بزرگترین بازی تل‌تیل تا به امروز است.

زک گاریس (Zak Garriss) نیز به عنوان نایب رئیس بخش روایت تل‌تیلز بیان کرد:



در نهایت این بازی داستانی درباره‌ی رهبری است. در قالب درامر، بازیکن باید با بی‌رحمی فضا، سیاست‌های منظومه‌ی شمسی فاسد، خصومت‌های خدمه‌اش و حتی احساسات خودش که میل شخصی‌اش را در برابر مسئولیت او در قبال هدفی بزرگ‌تر به نوعی متعادل می‌کند، مبارزه کند. هیچ مسیر درست یا نادرستی وجود ندارد و بازی فقط شامل انتخاب‌های بازیکن و عواقب آن‌ها است.

بازی The Expanse: A Telltale Series در تابستان سال آینده برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

