از سیستم مبارزات تا روایت داستان؛ جزئیات جدیدی از Tactics Ogre: Reborn منتشر شد

Tactics Ogre: Reborn نسخه‌ی ریمستر بازی نقش‌آفرینی Tactics Ogre: Let Us Cling Together است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و سیستم مبارزات آن بازسازی شده است. بسیاری از عناصر اصلی گیم‌پلی بازی در دیگر نقش‌آفرینی‌های تاکتیکی منتشر شده پس از آن قرار گرفته‌اند، با این حال عمق و پیاده‌سازی باکیفیت آن‌ها در Tactics Ogre بسیار فراتر از سایر بازی‌ها است و Tactics Ogre: Reborn اکنون آن‌ها را بیش از پیش بهبود می‌دهد.

کارت‌های تاروت



چرا Tactics Ogre سزاوار این است که به عنوان نماد بازی‌های نقش‌آفرینی تاکتیکال شناخته شود؟ در پاسخ این سوال دلایل زیادی وجود دارد. کارت‌های تاروت به طور سنتی در فال‌ گیری استفاده می‌شوند، اما آن‌ها به سری Ogre Battle مرتبط هستند و Tactics Ogre نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از نقش های مهم آن‌ها در خلق شخصیت بازی است. در حین خلق شخصیت، پس از اینکه بازیکن تاریخ تولد را برای قهرمان داستان یعنی دنام، انتخاب کرد، از طریق چندین کارت از ۲۲ کارت تاروت، سؤالاتی از او پرسیده می‌شود و ویژگی‌ها و توانایی‌های اولیه‌ی دنام با توجه به پاسخ به این سوالات مشخص خواهند شد.

سیستم عناصر



مورد بعد، سیستم عنصری است که در Tactics Ogre: Reborn احیا خواهد شد. در مجموع هشت عنصر وجود دارد که شامل آتش، آب، باد، زمین، تاریکی، نور، رعد و برق و یخ می‌شوند. به‌ عنوان قسمت پایانی ساخت شخصیت، عنصر دنام با انتخاب خدایی که در اسطوره‌شناسی Xytegenia ظاهر شده و باید از او کمک بخواهد، مشخص می‌شود. شخصیت‌هایی غیر از دنام نیز دارای یک عنصر خواهند بود. تطبیق عنصر یک شخصیت با عنصر جادو یا سلاحی که آن‌ها استفاده می‌کنند، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نیروزی بیشتری را آزاد کنند. یک عنصر همچنین در برابر برخی عناصر قوی‌تر یا ضعیف‌تر است. به عنوان مثال، عنصر باد در برابر زمین قوی است و زمین در برابر رعد و برق قدرتمندتر است.

خدایان و الهه‌ها



الهه‌ی آتش

الهه‌ی آتش با نام Xoshonell اولین فرزند بورا (Bora) و Anem است. اگرچه این باعث می‌شود که او خواهر بزرگ فیلاها (Philaha)، واسکسا (Philaha) و غیره باشد، اما او همیشه بی طرف مانده است و با هیچ یک از خواهر و برادرهایش طرف نمی‌شود. او حتی در جنگ علیه نیروهای تاریکی، بی‌طرفی خود را حفظ کرد و هیچ کمکی به فیلاها نکرد. با این حال فیلاها از این بابت ناراحت نشد زیرا به خوبی می‌دانست که از میان همه‌ی خدایان و الهه‌ها، هیچ‌کدام قدرتی در حد و اندازه‌ی Xoshonell ندارند. Xoshonell با آگاهی از قدرت برتر تحت فرمان خود، هرگز به دنبال این نبود که خود را به یک طرف خاص محدود کند و در عوض، گفته می‌شود که او به کسانی که به دنبال کمک او هستند و واقعا به او نیاز دارند، کمک می‌کند. اگرچه چهره‌ی او مشخص نیست اما زیبایی او قابل مقایسه با دیگر خدایان نیست.

الهه‌ی آب

گرئوزا (Greuza) فرزند فورا (Phora)، الهه‌ی هوا و واسکسا، خدای دریا است. او مانند ایشتار (Ishtar) نیزه در دست و زره پوش به دنیا آمد و در خدمت فیلاها لشکری پانصد هزار نفری را هدایت کرد. او الهه‌ای وظیفه شناس که به خاطر حسادتش مشهور است و گفته می‌شود که هر زمان که همسرش زامونزا (Zamunza)، خدای جشن، به او خیانت می‌کند، شکل اژدها به خود گرفته و طوفان‌های وحشتناکی را به راه می‌اندازد. مانند هانلا (Hahnela)، او از دوران باستان در والریا پرستش شده و پیروان مذهب واسک که گروزا را در میان همه‌ی خدایان برتر می‌دانند، او را به عنوان نماد انتقام و قدرت مورد احترام قرار می‌دهند.

الهه‌ی هوا



هانلا (Hahnela) فرزند هوروپ (Horup)، خدای دانش، و فلانا (Phelana) یعنی الهه‌ی عدالت است. گفته می‌شود که خدایان چهار باد، از جمله زفیروس (Zephyros) و یوروس (Euros)، از او هستند. از طرفی همانطور که از یک کشور جزیره مانند انتظار می‌رود، مردم والریا همیشه بر نعمت اقیانوس احترام گذاشته و تکیه‌ کرده‌اند. بنابراین او به عنوان الهه‌ی حامی دریا، بیشتر مورد احترام است.

الهه‌ی زمین

آسمان و زمین با مرگ بورا و آنم، به دو قسمت تقسیم شدند و جهان را به دنیا آوردند. واسا (Vaasa) از غرشی شدید هنگام جدا شدن زمین و آسمان به وجود آمد. او جای آنم را به عنوان ناظر زمین گرفت و در هماهنگی با فیلاها، گفته می‌شود که او زندگی آفریده و فراوانی را به زمین می‌آورد. با این حال، هنگامی که ارباب دنیای زیرین، دمونزا (Demunza)، با دخترش دانیکا (Danika) فرار کرد، واسا شروع به تقسیم این فراوانی بین دنیای بالا و دنیای زیرین کرد. این باعث به وجود آمدن فصول مختلف و چرخه‌ی زندگی و مرگ شد. واسا به عنوان الهه‌ی زمین مورد احترام است، اما در مراسم تدفین افراد نیز به عنوان کسی که مردگان را در سفر آن‌ها به زندگی پس از مرگ راهنمایی می‌کند، مورد احترام قرار می‌گیرد.

الهه‌ی رعد و برق



نستاروت (Nestharot) فرزند آراندا (Aranda)، خدای ابرها و فلانا، الهه‌ی عدالت است. گفته می‌شود که چرخ دنده‌های او که به عنوان الهه‌ی قضاوت نیز شناخته می‌شود، نماد نظم الهی است. همراه با Xoshonell، الهه‌ی آتش، او در طول نبرد Ogre بی‌طرف باقی ماند و پس از پایان آن جنگ بزرگ، این قضاوت او بود که غول‌ها را برای ده‌ها میلیون سال تبعید کرد. در والریا، مستضعفان مدت‌ها است که پیروان فداکار نستاروت بوده‌اند و به ویژگی بی‌طرفی و انصاف او جلب شده‌اند. حتی پس از اینکه پادشاه دورگالوآ (Dorgalua)، جزایر والریا را در پرستش فیلاها به عنوان خدای یگانه متحد کرد، بسیاری همچنان مخفیانه او را پرستش می‌کردند.

الهه‌ی یخ



الهه‌ی یخ یا Lyuneram، از اشک‌های ریخته شده توسط مورادا (Morada)، خدای کوه‌ها، پس از مرگ آنم به وجود آمد. گفته می‌شود که با تولد او، اشک‌های مورادا به یخ تبدیل شده و یخچال‌های طبیعی وسیعی ایجاد شدند. بعدها، زمانی که فیلاها ارباب آسمان شد و با برادر بزرگترش دمونزا نبرد کرد، لیونرام با دمونزا برعلیه فیلاها شد. حتی فیلاها و نور خورشید هم نتوانستند سدهای یخی لیونرام را سوراخ کنند و نیروهایشان متوقف شدند. دمونزا با استفاده از این فرصت به Abyss رفته و در آنجا پادشاه شد. لیونرام در نهایت خودش را به فیلاها تسلیم کرد. با این حال فیلاها به دلیل مهربانی بی‌پایان خود، لیونرام را بخشید و او را در میان خدایان آسمان‌ها قرار داد.

الهه‌ی نور

هنگامی که خدای خورشید یعنی فیلاها و خواهران و برادرانش، پدرشان، بورا، فرمانروای آسمان‌ها را زمین زدند، ایشتار (Ishtar) از خونی که از بدن در حال مرگ بورا سرازیر شده بود، به وجود آمد. ایشتار با شمشیری نقره‌ای به دنیا آمد و زره‌های درخشان و لباس‌های سفیدی بر تن داشت. بورا با نفس در حال مرگ خود به دختر تازه متولد شده‌اش دستور داد تا فیلاها را بکشد. اما ایشتار عاقل بود. او که حتی از فکر چنین عملی شیطانی مملو از شرمساری بود، در عوض به صفوف فیلاها پیوست. فیلاها با خوشحالی از خواهر کوچکترش استقبال کرد و به او مکانی در کنار دیگر خدایان داد. لباس سفید ایشتار نماد خلوص نیت او است، در حالی که تیغه و زره سنگی‌اش مظهر پیروزی است. او به عنوان الهه‌ی پیروزی مورد احترام است و به کسانی که او را می‌پرستند، عدالت را اطمینان می‌دهد.

خدای تاریکی

اشمدای (Ashmedai) زیر پرچم دمونزا در جلوی صد و هشت لژیون ارتش او در نبرد Ogre قرار داشت. اگرچه بسیاری از قدرت اشمدای پس از شکست از او گرفته شد، با این حال حتی در حالت ضعیفش، هیچ موجودی فانی نمی‌توانست او را به چالش بکشد. اعتقاد بر این است که اشمدای دیگر وقت خود را برای نقشه‌های شیطانی صرف نمی‌کند و حتی شایعه شده است که او گهگاهی به قلمرو فانی کمک می‌کند. باور رایج این است که در دوران باستان، او توسط کیمیاگری با نام گاتهام (Gatham) احضار شد و در یک شرط‌ بندی به او باخت. به همین دلیل اشمدای برای کمک به فانیانی که از او کمک می‌خواستند، انتخاب شد. هیچ‌کس نمی‌تواند به طور قطع بگوید که آیا اشمدای کمک خود را مطابق با میل خود می‌کند یا قراردادی که با گاتهام دارد، اما به هر حال، به نظر نمی‌رسد که او آشکارا با فانی‌ها دشمنی کند.

داستان و پایان‌های متعدد



Tactics Ogre دارای یک داستان منشعب با پایان‌های مختلف است که در آن تحولات روند داستان و نتیجه‌ی نهایی آن به تصمیم‌های بازیکن بستگی دارد. داستان بازی از دیدگاه مرد جوانی به نام دنام، شخصیت اصلی بازی، جریان دارد. سرنوشت کسانی که او ملاقات می‌کند و تاریخ والریا با تصمیماتی که او خود را مجبور به گرفتن آن می‌بیند، متزلزل می‌شود. اتفاقات زیادی در انتظار بازیکن است و در کنار شخصیت‌های جدید، بسیاری از شخصیت‌های همراه شما نیز ممکن است به دلیل تفکر مخالف، در جبهه‌ی مقابل شما قرار گیرند.

قهرمان داستان، رهبر گروه شوالیه‌های خودش خواهد شد. افراد تشکیل دهنده‌ی این تیم که در کنار دنام می‌جنگند، به عنوان واحد یا نیرو (Unit) شناخته می‌شوند. این واحدها شامل کلاس‌های بسیار متنوعی می‌شوند که هر کدام دارای توانایی‌های متفاوتی هستند. واحدها در درجه‌ی اول با شکست دادن دشمنان یا پیروز شدن در نبرد، خرید تجهیزات از فروشگاه‌ها یا یادگیری جادو رشد کرده و قوی‌تر می شوند. توانایی بدست آمده هنگام افزایش سطح برای هر کلاس متفاوت است. برای مثال، ویژگی هوش برای کلاس جادوگر راحت‌تر افزایش می‌یابد.

مبارزات



به طور کلی وقتی به مکانی از جهان بازی می‌روید که دشمنانی در آنجا حضور دارند، وارد نبرد خواهید شد. پس از انتخاب واحدهای مختلف و نحوه‌ی قرارگیری آن‌ها توسط دنام، نیروهای شما مستقر خواهند شد. پس از استقرار نیروهای شما، نیروهای متحد و دشمن نیز در میدان نبرد قرار گرفته و نبرد آغاز می‌شود. Tactics Ogre از سیستم مبارزات نوبتی استفاده نمی‌کند. در عوض، هر واحد به ترتیب صفر شدن زمان بازیابی‌شان (RT) عمل می‌کند. RT بر اساس وزن تجهیزات، کلاس و اقدامات انجام شده محاسبه می‌شود. این ترتیب به طور مداوم تغییر می‌کند و به شما امکان می‌دهد که از نبردها لذت ببرید و از طرفی استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید.

بازی Tactics Ogre: Reborn در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

