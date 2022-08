کنسول Wii U قطعا یکی از افتخارات نینتندو نبود. جالب است بدانید که سوییچ تنها در ده ماه از فروش کلی این کنسول پیشی گرفت که گواهی بر عملکرد ضعیف این سیستم است. با این حال این کنسول خانه‌ی بازی‌های جذابی بود. Super Mario Maker یکی از این بازی‌ها بود که خرید کنسول را ارزشمند می‌کرد زیرا در آن می‌توانستید از صفحه‌ی لمسی سیستم برای ایجاد آسان مراحل مختلف در دنیای ماریو استفاده کنید، اما چیزی که واقعا بازیکنان را ناراحت می‌کرد، این بود که نمی‌توانستند از همه‌ی المان‌های بازی از همان ابتدا استفاده کنید. در واقع شما برای دریافت عناصر جدید باید با مواردی که داشتید سر و کله می‌زدید تا در نهایت روز بعد به آیتم جدیدی دست پیدا کنید.

زمانی که کنسول سگا ساترن در سال ۱۹۹۴ در ژاپن عرضه شد، ما را با مفهوم سیستم‌هایی که دارای نوعی ساعت داخلی بودند، آشنا کرد. از آن زمان تاکنون، توسعه‌دهندگان در تلاش برای توسعه‌ی بازی‌هایی هستند که از این ویژگی به روش‌های خلاقانه استفاده کند. به عنوان مثال برخی از بازی‌ها را می‌توان تنها با انجام کارهای خاص در ساعات معینی از روز به صورت کامل به پایان رساند و برخی دیگر به قدری از این ویژگی استفاده می‌کنند که اگر می‌خواهید بیشترین بهره را از آن‌ها ببرید، باید زندگی خود را به طور دقیق بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی کنید. با این حال چند نفر از بازیکنان تمایل دارند تا اینگونه برای یک بازی برنامه‌ریزی کنند؟



با این حال اگر مقداری زرنگ باشید، می‌توانید از ساعت سیستم به نفع خود استفاده کنید. از جلو بردن ساعت برای انجام یک فعالیت خاص به صورت مکرر گرفته تا رفتن به یک تاریخ خاص برای دریافت یک آیتم کمیاب، کارهای زیادی وجود دارد که می‌توانید انجام دهید. حال در اینجا به ۱۰ بازی اشاره کرده‌ایم که در آن‌ها می‌توانید با دستکاری زمان کنسول، تقلب کنید. گفتنی است که از هر مجموعه تنها یک بازی انتخاب شده و بازی‌های انحصاری رایانه‌های شخصی یا موبایل نیز در این لیست قرار نگرفته‌اند.



۱۰. Super Mario Maker تهیه کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: Wii U

با این حال بازیکنان حتی قبل از انتشار بازی، متوجه شدند که می‌توانند یک روز تاریخ را در کنسول جلو برده و با بارگذاری بازی به المان‌های ذکر شده دست پیدا کنند. در واقع شما می‌توانید هر چیزی در بازی را تنها در حدود ۳۰ دقیقه تا یک ساعت به دست آورید. این در حالی است که در حالت عادی تقریبا یک هفته طول می‌کشید. اگر قرار باشد که بازی برای نینتندو سوییچ منتشر شود، بهتر است که این تاخیر در دسترسی عناصر بازی به طور کلی کنار گذاشته شود.

۹. Metal Gear Solid 3: Snake Eater تهیه کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۲۰۰۴

پلتفرم: PS2

متال گیر سالید ۳ اولین بازی از این سری بود که از ساعت پلی‌استیشن ۲ استفاده کرد و این کار را به خوبی انجام داد. در بازی اگر روزهای زیادی می‌گذشت، غذای اسنیک خراب شده و اگر سعی می‌کرد آن را بخورد، دچار مسمومیت غذایی می‌شد. از طرفی دو باس در بازی وجود دارد که می‌توانید از دستکاری ساعت کنسول در مبارزه با آن‌ها به نفع خود استفاده کنید. اولین مورد The Fear است. وقتی با او مبارزه می‌کنید، او مدام در میان نبرد به دنبال پیدا کردن غذایی برای خوردن است که این نوار سلامت و استقامت او را دوباره پر می‌کند. البته اگر ساعت کنسول را به جلو ببرید، می‌توانید غذای فاسد خود را روی زمین بیندازید و The Fear آن را می‌خورد و این اتفاق او را به یک هدف راحت‌تر برای شکست دادن تبدیل می‌کند. اگر می‌خواهید استقامت او را به صفر برسانید و لباس او یعنی Spider Camo را بدست آورید، تکیه بر این رویکرد کار شما را راحت می‌کند.

باس دوم که احتمالا به خوبی او را می‌شناسید، The End است. با وجود اینکه او بیش از ۱۰۰ سال سن دارد، هنوز با تفنگ تک‌تیرانداز خود کشنده است و قدرت حواس بسیار خوبی دارد. تلاش برای کمین کردن به دلیل شنوایی عالی او بسیار دشوار است. اگر مبارزه با او را خیلی سخت می‌دانید، فقط کافی است که بازی خود را ذخیره کنید و تاریخ کنسول را یک هفته یا بیشتر به جلو بیاندازید. در ادامه وقتی بازی را بارگذاری می‌کنید، صحنه‌ای را مشاهده خواهید کرد که در آن The End به دلیل کهولت سن مرده است. فقط به خاطر داشته باشید که اگر این کار را انجام دهید، فرصت بدست آوردن سلاح و لباس منحصربه‌فرد او را از دست خواهید داد.

۸. Castlevania: Portrait of Ruin تهیه کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: Nintendo DS

Portrait of Ruin یکی از بهترین بازی‌های سری کسلوینیا محسوب می‌شود. امکان جابه‌جایی بین شخصیت‌های مختلف در سایر بازی‌های این مجموعه دیده شود بود، اما این المان در این نسخه بهتر از همیشه دیده می‌شد. در بازی شخصیت‌های جاناتان (Jonathan) و شارلوت (Charlotte) قدرت‌ها و توانایی‌های متفاوتی دارند که بازیکن باید از آن‌ها برای مقابله با موانع مختلف استفاده کند. از طرفی چند بخش قابل توجه در بازی وجود داشت که از ساعت داخلی کنسول استفاده می‌کردند.

در اواخر بازی، شخصیت وایند (Wind) به شما ماموریتی جانبی با عنوان Hands of the Clock می‌دهد که با تکمیل آن طلسم شگفت‌انگیز Time Stop شارلوت را دریافت خواهید کرد. برای تکمیل آن، فقط باید با وایند در زمانی که عقربه‌ی ساعت در این مرحله روی ساعت ۱۲ است، صحبت کنید. به عبارت دیگر، این مرحله فقط زمانی انجام می‌شود که ساعت DS شما ۱۲ ظهر یا نیمه‌ شب باشد. بنابراین اگر اینطور نیست آن را روی ساعت ۱۲:۰۰ یا ۰۰:۰۰ تنظیم کنید و وقتی با وایند صحبت می‌کنید، او طلسم را به شما می‌دهد. البته توجه داشته باشید که نباید کات‌سین‌های این بخش را رد کنید زیرا این باعث ایجاد نوعی گلیچ می‌شود که می‌تواند تکمیل این ماموریت را به نوعی غیرممکن کند.

۷. Tales of Berseria تهیه کننده: Bandai Namco / سازنده: Bandai Namco

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PS3 ،PC ،PS4

در حالی که Tales of Berseria به عقیده‌ی بسیاری هیچ کار متفاوتی نسبت به دیگر بازی‌های سری تیلز انجام نداده است، باید یکی از شخصیت‌های اصلی بازی با نام ولوت کرو (Velvet Crowe) را ستایش کرد. جدای از آن، یکی از مکانیکی‌های برجسته‌ی بازی، سفر یا Expedition است. در بازی پس از رسیدن به بندر زکسون، این امکان را دارید که یک خدمه از دزدان دریایی را به این سفرها بفرستید تا منابع ارزشمندی را برای شما پیدا کنند. منابعی که به در حالت عادی پیدا کردن آن‌ها آسان نیست. این سفرها معمولا ۳۰ دقیقه طول می‌کشد تا انجام شوند.

از آنجایی که احتمالا نمی‌خواهید آنقدر صبر کنید. هنگامی که یک سفر را شروع کردید، فقط کافیست که دکمه‌ی PS دسته را فشار دهید، به تنظیمات تاریخ و زمان رفته و ساعت را به صورت دستی به اندازه‌ی سی دقیقه جلو ببرید. وقتیبه بازی بازگردید، خواهید دید که سفر ذکر شده انجام شده است. با این حال توجه داشته باشید که اگر زمانی که یک سفر اکتشافی در جریان است، ساعت را به عقب برگردانید، این سفر لغو شده و چیزی دریافت نمی‌کنید.

۶. Final Fantasy Type-0 HD تهیه کننده: Square Enix / سازنده: HexaDrive

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: Xbox One ،PC ،PS4

برای بسیاری از گیمرها، Final Fantasy Type-0 HD یک بازی نسبتا خوب بود تا اینکه Final Fantasy XV سال بعد از آن منتشر شد. از آنجایی که این نسخه به نوعی یک بازسازی از یک بازی قدیمی پلی‌استیشن پرتابل است، به راحتی می‌توانید متوجه شوید که چرا نقدهای ضد و نقیضی را دریافت کرده است. در حالی که بازی به طور کلی لذت‌بخش محسوب می‌شود اما ارتقای شخصیت‌ها مقداری عجیب و غریب است.



بخش آرنا در بازی مکانی است که می‌توانید هر بار یکی از اعضای تیم خود را در آنجا قرار داده تا در زمانی که در مأموریتی نیستید، سطح او را بالا ببرید. در واقع می‌توانید آنها را تا ۲۴ ساعت در آنجا رها کنید و حتی زمانی که سیستم شما خاموش است، امتیاز تجربه یا ایکس‌پی کسب می‌کن. با این حال کافیست که به سادگی وارد بخش تنظیم ساعت کنسول شوید و آن را ۲۴ ساعت جلو بیاندازید. می‌توانید این کار را بارها و بارها انجام دهید تا زمانی که سطح کل تیم شما به حداکثر برسد. البته ممکن است کمی خسته‌کننده باشد، اما آیا واقعا می خواهید ساعت‌ها با هیولاها بجنگید یا تنها به تنظیم ساعت بپردازید؟



۵. Dragon Age: Inquisition تهیه کننده: EA / سازنده: BioWare

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PS4 ،PC ،Xbox One

در حالی که بایوور ممکن است به خاطر سری مس افکت شناخته شود، بهتر است مجموعه‌ی نقش‌آفرینی Dragon Age را فراموش نکنیم. این سری که در جهانی براساس قرون وسطی جریان دارد، ممکن است به اندازه‌ی سری الدر اسکرولز محبوب نباشد، اما همچنان ماجراجویی‌هایی بسیار لذت‌بخش را ارائه می‌دهد. یکی از مکانیک‌های جذاب بازی میز جنگ یا War Table است. می‌توانید از این میز برای ارسال مشاوران برای انجام ماموریت‌های مختلف و دریافت پاداش استفاده کنید.



هر عملیات می‌تواند از ۹ دقیقه تا یک روز کامل طول بکشد که بازی برای این کار از ساعت داخلی کنسول می‌کند. برای کاهش زمان ماموریت‌ها، می‌توانید مامورانی را ارسال کنید، با این حال راه ساده‌تر این است که تنظیمات ساعت کنسول را تغییر داده و مجدد به بازی بازگردید. مشاوران شما با آیتم‌های جذابی به حضور شما خواهند رسید.

۴. Fable II تهیه کننده: Microsoft / سازنده: Lionhead Studios

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: Xbox 360

Fable II از بسیاری جهات نسبت به نسخه‌ی اول سری پیشرفت‌های زیادی داشت. انتخاب‌های شما در طول بازی در واقع شخصیت شما را شکل می‌داد و محدودیت‌های زیادی برای کارهایی که می‌توانستید انجام دهید، وجود نداشت. یکی از بهترین قسمت‌های بازی انجام کارهایی مربوط به خرید، فروش و اجاره‌ی املاک بود. در واقع در بازی کافیست که فقط یک ملک بخرید، آن را اجاره کنید و سود زیادی از آن به دست آورید. از طرفی هر چه ملک بیشتری بخرید و اجاره دهید، طبیعتا سود بیشتری دریافت خواهید کرد.



با این حال بسیاری ساعت ایکس‌باکس ۳۶۰ خود را ماه‌ها جلو بردند و کیف پول شخصیت بازی را پر از پول کردند. البته این کیف پول محدودیت داشت و نمی‌توانستید هر چقدر که می‌خواهید آن را پر کنید. با این حال این ترفند دیگر کارساز نیست زیرا استودیوی سازنده این مشکل بازی را برطرف کرده است.

۳. Animal Crossing تهیه کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo

سال انتشار: ۲۰۰۱

پلتفرم: GameCube

در حالی که برخی از بازی‌های گیم‌گیوب از ساعت داخلی این سیستم برای تاثیر روی گیم‌پلی استفاده می‌کردند، هیچ‌ کدام از آن‌ها مانند Animal Crossing این ویژگی را پیاده‌سازی نکرده‌اند. اثری که در آن، چه در حال بازی باشید یا نه، در هر دقیقه از روز اتفاقاتی متفاوت رخ می‌دهد. گرافیک ساده و در عین حال جذاب، شخصیت‌های عجیب و در عین حال دوست‌داشتنی و رویدادهای متعدد به آن کمک کرد تا به یکی از شناخته‌شده‌ترین بازی‌های این کنسول تبدیل شود. با این حال در حالی که اتفاقاتی که در زمان واقعی در بازی می‌افتند، بسیار زیبا هستند، همه نمی‌خواهند که زندگی خود را بر اساس این بازی برنامه‌ریزی کنند.

به عنوان مثال بسیاری از مبلمان‌ها و وسایل خانه را فقط می‌توان در طول رویدادهایی خاص بدست آورد. شاید بخواهید رویدادهای کریسمس را تجربه کنید یا به دل شب‌ هالووین بزنید. این‌ها چیزی نیستند که تنظیم ساعت کنسول نتواند آن‌ها را مهیا کند. البته دقت داشته باشید که با جلو بردن زمان بازی باید با رویش بی‌رویه‌ی علف‌های هرز و سوسک‌ها سروکله بزنید!



۲. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

تهیه کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: Wii U ،Nintendo Switch

در مورد بازی Legend of Zelda: Breath of the Wild حرف‌های زیادی می‌توان زد. از جهان عظیم بازی با شخصیت‌های متنوع آن گرفته تا گیم‌پلی، موسیقی و غیره همه در بالاترین کیفیت کار شده‌اند. با این حال، یکی از مواردی که روی مخ بسیاری از بازیکنان رفت، شکسته شدن سلاح‌ها و سپرها پس از مدتی استفاده بود. با این حال به جز آمیبوی گرگ، فقط یک بار در روز می‌توان از این قابلیت استفاده کرد.

خوشبختانه تنها کاری که باید انجام دهید این است که بازی خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید، به تنظیمات رفته و تاریخ را تغییر دهید. حال می‌توانید بیش از یک بار از آن‌ها استفاده کنید. این به ویژه در صورتی مفید است که آمیبوی کمیابی مانند Guardian را در اختیار داشته باشید و سلاح‌های سطح بالا را دریافت کنید.



۱. Pokemon HeartGold and SoulSilver تهیه کننده: Nintendo / سازنده: Game Freak

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: Nintendo DS

احتمالا از خود می‌پرسید که چرا جایگاه شماره یک به نسخه‌ی HeartGold and SoulSilver از پوکمون رسیده و اثری از نسخه‌های Diamond and Pearl یا Platinum نیست. در واقع دلیلش این است که نسخه‌های اصلی طلایی و نقره‌ای و کریستال سری دارای رویدادهای زمان‌بندی شده‌ی شگفت‌انگیزی بودند و در نسخه‌های الماس و غیره کمتر شاهد چنین رویدادهای باکیفیتی بودیم.

از طرفی رویدادهای جدیدی به بازی‌های ذکر شده اضافه شده بود. با این حال اصلی‌ترین دلیل هر بازیکنی برای تغییر ساعت کنسول این است که برخی از پوکمون‌ها فقط در زمان‌های خاصی از روز ظاهر می‌شوند. بعضی از پوکمون‌ها مانند سنترت (Sentret) فقط در روز بیرون می‌آیند و برخی دیگر مانند هوتوت (Hoothoot) تنها در شب ظاهر می‌شوند.

منبع: GameSpot

