تعداد بازیکنان عنوان Battlefield 1 از مرز 21 میلیون نفر عبور کرد

جدیدترین قسمت سری شوتر Battlefield ساخته استودیو DICE همچنان مورد توجه علاقه‌مندان قرار دارد. شرکت صاحب امتیاز این سری یعنی Electronic Arts این هفته اعلام کرد که تعداد بازیکنان Battlefield 1 در پایان ماه ژوئن از مرز 21 میلیون عبور کرده است. EA در آماری که چند ماه قبل منتشر شد تعداد بازیکنان این عنوان را 19 میلیون اعلام کرده بود.

البته، به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، میزان فروش و درآمدزایی بازی از طریق انتشار محتویات اضافی، خصوصا افزونه بزرگ بعدی به نام In The Name of the Tsar که برای عرضه در سپتامبر برنامه‌ریزی شده، همچنان به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد. در مجموع، EA باور دارند که Battlefield 1 پتانسیل این را دارد که بعنوان یک سرویس زنده با محتوای غنی همچنان به رشد خود ادامه دهد.

EA تایید کرده که در مراسم Gamescom چیزهای بلند‌پروازانه و جدیدی را برای Battlefield 1 معرفی خواهد کرد.

مدیر EA آقای اندرو ویلسون در ارتباط با این موضوع چنین گفته است: "در مراسم Gamescom ما جزئیات برنامه‌های خود برای یک ارائه جدید که غنی‌ترین تجربه Battlefield 1 را همراه خواهد آورد، منتشر خواهیم کرد. این برنامه‌ها مبارزات حماسی بخش چندنفره، داستان‌های جنگ بخش داستانی، میدان‌های نبرد، نقشه‌های جدید، سیستم پیشرفت عمیق و مودهای مخاطب‌پسند اضافی را شامل می‌شوند و همه و همه در قابل تنها یک پکیج ارائه خواهند شد."

نظر شما در مورد پشتیبانی EA از Battlefield 1 چیست؟ آیا همچنان برای تجربه بازی ترغیب می‌شوید؟

منبع متن: pardisgame