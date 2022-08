تاریخ انتشار New Tales from the Borderlands مشخص شد؛ تریلر آن را تماشا کنید

هر تصمیم مهم یا کم اهمیت، اغلب به روش‌های غیرمنتظره می‌تواند بر نحوه‌ی روایت داستان تأثیر بگذارد و تنها با تجربه‌ی بازی، بازیکنان به طور کامل متوجه خواهند شد که چگونه تصمیم‌هایشان می‌تواند مرزهای داستان را تغییر دهد. چه از دیدگاه آنو جهان باید چیزی بیش از اسلحه به بازار عرضه کند، چه رویاهای اکتاویو در مورد شهرت و ثروت یا نقشه‌ی سرد فران برای انتقام، موفقیت یا شکست آن‌ها در راه رسیدن به هدفشان به شما بستگی دارد.

این دنباله بازیکنان را در یک داستان عمیق و پر از پیچش‌های غیرمنتظره، صحنه‌های احساسی و کمدی خاص سری بوردرلندز غرق می‌کند. در کلان شهر همواره جنگ‌زده‌ی پرومیتیا (Promethea)، بازیکنان سرنوشت سه شخصیت با نام‌های آنو (Anu)، برادر جاه‌طلبش اکتاویو (Octavio) و فران (Fran) را رقم می‌زنند. بازیکنان در این روایت هیجان‌انگیز و سینمایی که در آن اتفاقات مختلف به تصمیمات آن‌ها بستگی دارد، با تهاجم بیگانگان، هیولاهای مختلف و سرمایه‌داران خونسردی روبرو خواهند شد.



New Tales from the Borderlands توسط استودیوی گیرباکس که در گذشته سری بوردرلندز را توسعه داده، ساخته می‌شود. این استودیو همچنین با افرادی از تیم تل‌تیل گیمز (Telltale Games) همکاری خواهد کرد تا داستان کاملا جدیدی را در بازی ارائه دهد. در کنار سه شخصیت ذکر شده، انبوهی از چهره‌های آشنا و جدید نیز در بازی گنجانده شده‌اند و بازی قرار است که طرفداران جدید و قدیمی را خوشحال می کند. گفته شده که بازی قرار است پنج قسمتی باشد، با این حال اینکه هر پنج قسمت در ابتدای عرضه در دسترس هستند یا خیر، فعلا مشخص نیست.

گفتنی است که نسخه‌ی استاندارد بازی تنها به صورت دیجیتالی عرضه می‌شود و با قیمت ۳۹.۹۹ دلار تنها شامل یک نسخه از بازی می‌شود. از طرفی نسخه‌ی دلوکس با قیمت ۴۹.۹۹ به صورت دیسکی نیز در دسترس قرار می‌گیرد و در کنار بازی شامل نسخه‌ی اول مجموعه یعنی Tales from the Borderlands خواهد بود. پیش‌خرید بازی بسته‌ی Adventure Capital را در اختیار شما قرار می‌دهد که شامل آیتم‌هایی تزئینی برای سه شخصیت اصلی بازی، ۱۰ هزار واحد پول درون بازی و غیره می‌شود.

بازی New Tales from the Borderlands در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۹ مهر ۱۴۰۱) برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

