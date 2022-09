جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ Saints Row جدید در جایگاه نخست

بازی از زاویه‌ی دید دید سوم شخص بهره می‌برد و بازیکنان می‌توانند با استفاده از انواع سلاح‌ها و ابزارهای دیگر با دشمنان مبارزه کنند. بر اساس آمار، Saints Row در هفته‌ی اول انتشار خود، بیش از ۵ برابر بیشتر از بازی اسپین آف و چند نفره‌ی Agents of Mayhem در سال ۲۰۱۷ فروخته است. در این میان گفتنی است که مقایسه‌ی فروش این بازی با نسخه‌های قبلی Saints Row به دلیل تمایل آن‌ها به فروش دیجیتال تا حدودی سخت است.

این بازی که اخیرا برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی منتشر شده، با نقدهای ضد و نقیضی مواجه شده و تا زمان نگارش این مطلب، میانگین امتیازات ۶۳ را روی پلی‌استیشن ۵ در وبسایت متاکریتیک بدست آورده است. این اثر یک ریبوت برای مجموعه محسوب می‌شود و اولین نسخه‌ی جدید این سری از زمان Saints Row: Gat out of Hell در سال ۲۰۱۵ است. بازی در شهری خیالی با نام به سانتو ایلسو که با الهام از لاس وگاس ساخته شده جریان دارد و داستان چهار دوست را دنبال می‌کند که باید گروه جنایتکار خود را با نام The Saints گسترش دهند.



دومین بازی جدید این هفته که نتوانست به جدول راه یابد و در رتبه‌ی یازدهم قرار گرفته، Soul Hackers 2 اثر کمپانی اتلوس (Atlus) است. این بازی دنباله‌ی Devil Summoner: Soul Hackers و پنجمین قسمت از سری Devil Summoner است که خود نیز بخشی از مجموعه‌ی بزرگ مگامی تنسی (Megami Tensei) محسوب می‌شود.



شروع موفقیت‌آمیز Saints Row از طرفی به برتری بازی هورایزن: فوربیدن وست در سه هفته‌ی گذشته پایان داد و علی‌رغم افزایش فروش ۱۲۰ درصدی در هفته‌ای که گذشت و به لطف فروش باندل‌ پلی‌استیشن ۵ بازی، ماجراجویی جدید الوی باید در این هفته به جایگاه دوم بسنده کند. کمپانی نینتندو به ترتیب با بازی‌های نینتندو سوییچ اسپورتس، ماریو کارت ۸ دلوکس، Pokémon Legends: Arceus ،Animal Crossing: New Horizons و نسخه‌ی سوییچ ماینکرفت، پنج جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است.

با این حال فروش بازی‌ سوییچ اسپورتس ۵ درصد و ماریو کارت ۸ دلوکس ۹ درصد نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش یافته است. از طرفی فروش بازی Animal Crossing رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد و این باعث شد تا از رتبه‌ی ۸ به رتبه‌ی ۵ دست پیدا کند. فروش Pokémon Legends: Arceus نیز ثابت ماند و ماینکرفت به لطف افزایش فروش ۱۸ درصدی، از با دو پله رشد به جایگاه هفتم رسید.

در ادامه می‌توانید ۱۰ بازی برتر را در هفته‌ی منتهی به ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ (۵ شهریور ۱۴۰۱) مشاهده کنید.

بازی جایگاه فعلی جایگاه قبلی Saints Row ۱ – Horizon: Forbidden West ۲ ۱ Nintendo Switch Sports ۳ ۲ Mario Kart 8 Deluxe ۴ ۳ Animal Crossing: New Horizons ۵ ۸ Pokémon Legends: Arceus ۶ ۴ Minecraft (Switch) ۷ ۹ Gran Turismo 7 ۸ ۶ Grand Theft Auto 5 ۹ ۷ Lego Star Wars: The Skywalker Saga ۱۰ ۵

