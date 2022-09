بازی لست آو آس پارت ۱ از نورپردازی فوق‌العاده، بافت‌های گرافیکی جدید و انیمیشن‌های روان‌تر بهره می‌برد که این‌ها فقط بخشی از بهبودهای این نسخه‌ی بازسازی‌شده برای پلی‌استیشن ۵ هستند. علاوه بر این، هدف‌گیری حالا واکنش‌پذیری بیشتری دارد و سلاح‌ها حس سنگینی را القا می‌کنند و جوئل در محیط بازی کمی چابک‌تر حرکت می‌کند. علاوه بر این‌ها، هوش مصنوعی دشمنان هم بهبودیافته است.

در اصل، این همان اثری است که آن را به خاطر داریم و اکنون در زمینه‌های مختلف بهبود و ارتقا یافته است. با این حال، باید این نکته را حتماً اشاره کرد که برخلاف نسخه‌ی اصلی، این بازی دارای بخش چندنفره نیست. لست آو آس پارت ۱ در حال حاضر برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه شده است و قرار است در آینده برای کامپیوترهای شخصی هم منتشر شود. در حال حاضر میانگین امتیازات این بازی در متاکریتیک ۸۸ است.

GameSpot – امتیاز: ۸/۱۰

«از برخی جهات، دو بازی لست آو آس حالا هماهنگی بهتری با یکدیگر دارند و انتقال و جابه‌جایی میان آن‌ها بسیار روان‌تر و مطلوب‌تر شده است. با این حال، از جهات دیگر، سال‌ها پیشرفت در طراحی و توسعه بازی کاملاً مشهود است اما در حالی که ممکن است برخی از طراحی‌ مراحل به‌خوبی از آب درنیامده باشند، تنوع و شخصیت‌پردازی عالی و داستان قابل‌توجه بازی، بیش از هر زمان دیگری چشم‌نواز است.» – نویسنده: جیک دِکِر (Jake Dekker)

Ars Technica – بدون امتیاز

«اگر از طرفداران بسیار پروپاقرص بازی هستید و به‌شدت خواهان این هستید که یک‌بار دیگر این ماجراجویی هیجان‌انگیز را تجربه کنید یا اگر این اولین باری است که می‌خواهید به سراغ این بازی بروید، لست او آس پارت ۱ بهترین نسخه‌ی آن است. با این حال، اگر خواهان چیز بیشتری از ارتقاهای انجام شده در این نسخه‌ هستید، بهتر است منتظر تخفیف‌های بازی در ماه‌های آینده بمانید.» – نویسنده: سام ماچکووچ

Easy Allies – امتیاز: ۸.۵/۱۰

«The Last of Us Part I به شاهکار اصلی وفادار است و حس درون داستان برجسته‌ی اثر ناتی داگ را حفظ کرده و در عین حال برخی محدودیت‌های فنی قدیمی را که باعث عقب نگه‌ داشته شدن بازی اصلی شده بودند، از بین می‌برد. داستان هنوز هم به همان اندازه که به یاد داریم، قدرتمند است و مبارزات مخفی‌کاری پرتنش و معنادار باقی مانده‌اند. جلوه‌های بصری به طرز غیرقابل‌انکاری نفسگیر هستند اما چشم‌اندازی متفاوت می‌سازند که لزوماً همیشه بهتر نیست. مطمئناً دنیا در سال‌های آینده درباره‌ی اینکه کدام نسخه از لست آو آس بهترین نسخه‌ی آن است، بحث خواهد کرد اما در واقع هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد.» – نویسنده: مایکل هیوبر

IGN – امتیاز: ۹/۱۰

«پیشرفت‌های قابل‌توجهی که این بازی در دنیای کاملاً بازسازی‌شده خود ایجاد می‌کند، با اصلاحات ظریفی اجرایی شخصیت‌ها تکمیل می‌شود. در حالی این بازسازی دارای بهترین بهبودها و ارتقاهای دنباله‌ی این اثر (لست آو آس پارت ۲) نیست، ارتقا در نحوه‌ی حرکت و هوش مصنوعی، تفاوت خوشایندی در این بازی برجسته ایجاد می‌کند. با این حال، باتوجه به اینکه نسخه‌ی ریمستر بازی لست آو آس که در سال ۲۰۱۴ عرضه شد، تا به امروز تقریباً بالاتر از تمام همتایان داستان محور و اکشن – ماجراجویی خود قرار دارد، نمی‌توان این بازسازی را یک بازسازی کاملاً حیاتی در نظر گرفت.» – نویسنده: لوک رایلی

VGC – امتیاز: ۵/۵

«۷۰ دلار قیمت واقعاً بالایی است اما اگر می‌خواهد بهترین نسخه‌ی یکی از بهترین بازی‌های ساخته‌شده در تاریخ را تجربه کنید، لست آو آس پارت ۱ بهترین انتخابی است که می‌تواند داشته باشید و از آن لذت ببرید.» – نویسنده: جردن میلر

Collider – امتیاز: A+

«به بیان ساده، لست آو آس پارت ۱ یکی از بزرگ‌ترین داستان‌های روایت‌شده در بازی‌های ویدئویی را دارد که با تکنولوژی مدرن به‌گونه‌ای روایت می‌شود که چند سال پیش به‌سادگی امکان‌پذیر نبود. هیچ‌وقت زمان بهتری برای تجربه این دنیا برای تازه‌واردها وجود نداشته و حتی برای افرادی مثل من که بازی را چندین بار تمام کرده‌اند، این جهان هرگز این داستان باشکوه، درخشان و تأثیرگذار را بهتر از اکنون ارائه نداده بود.» – نویسنده: راس بانِیم

نوشته نقدها و نمرات بازسازی لست آو آس منتشر شد؛ نسخه‌ای زیباتر از یک داستان کلاسیک اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala