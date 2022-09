از آنجایی که ما در آستانه‌ی تجربه‌ی بازی شوالیه‌های گاتهام (Gotham Knights) از سازنده‌ی بازی بتمن: آرکام اوریجینز هستیم، زمان خوبی است تا مروری بر بهترین بازی‌های بتمن داشته باشیم. البته گفتنی است که هرچند در این بازی نمی‌توانید در نقش بتمن قرار گیرید، اما روح او در سراسر آن تنیده شده است و این اثر تا حدودی شبیه بازی‌هایی که در این لیست به آن‌ها خواهیم پرداخت. در اینجا بهترین بازی‌های بتمن، از بدترین تا بهترین رتبه‌بندی شده‌اند.

۱۰. Batman



تهیه کننده: Sunsoft / سازنده: Sunsoft

سال انتشار: ۱۹۹۰

پلتفرم: Sega Genesis

بتمن نام یک بازی ویدیویی است که در سال ۱۹۹۰ برای سگا جنسیس منتشر شد و از فیلم بتمن ۱۹۸۹ به کارگردانی تیم برتون الهام گرفته بود. البته این بازی تنها اثر ساخته شده بر اساس فیلم ذکر شده نبود و تعدادی بازی با نام Batman: The Video Game برای کنسول‌های نینتندو منتشر شدند. با این حال بتمن سگا جنسیس بیشتر از نسخه‌ی NES به داستان فیلم وفادار است و دارای مراحلی است که در آن بازیکن می‌تواند وسایل نقلیه‌ی بتمن را کنترل می کند.

بازی از شش مرحله تشکیل شده و در مناطقی مانند خیابان گاتهام سیتی، کارخانه‌ی شیمیایی اکسیس، موزه، کلیسای جامع گاتهام و غیره جریان دارد. بتمن می‌تواند دشمنان خود را با مشت، لگد و پرتاب بترنگ خود شکست دهد. این در حالی است که نسخه‌ی NES بازی شامل سه سلاح منحصربه‌فرد است. امکان استفاده از قلاب او برای جابه‌جایی در کنار بت‌موبیل و بت‌وینگ نیز وجود دارد. البته بازی با وجود وفاداری به منبع اقتباس در لحظاتی از داستان فیلم منحرف می‌شود. جالب است بدانید که بازی از کات‌سین نیز بهره می‌برد و پس از شکست هر باس به منطقه‌ی جدیدی وارد می‌شوید.

۹. Batman Returns

تهیه کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: SNES

Batman Returns اثری در سبک بزن بزن (beat’em up) که بر اساس فیلمی با همین نام ساخته شده است. نسخه‌های کنسول‌های سگا توسط سگا در ۱۹۹۲ منتشر شدند و نسخه‌های کنسول‌های نینتندو توسط کونامی یک سال بعد در دسترس طرفداران قرار گرفتند. نسخه‌ی SNES، یک اثر ساید اسکرولر است که گیم پلی و گرافیکی بسیار شبیه به بازی‌های فاینال فایت (Final Fight) دارد. این بازی بازیکن را در هفت مرحله که با الهام از بخش‌های مختلف فیلم ذکر شده ساخته شده‌اند، می‌برد. هر بخش دارای یک باس است که بتمن باید با شکست آن به مرحله‌ی بعد برود.

مراحل به صورت دو بعدی و پلتفرمر ساخته شده‌اند و بتمن تعدادی اسلحه به همراه ابزارهایی نظیر بت‌رنگ دارد. جالب است بدانید که در مراحلی شما سوار بر بت‌موبیل نیز خواهید شد. البته نسخه‌‌ی سگای بازی نیز جذاب بود. این نسخه دارای یک سیستم افزایش سطح شاخه‌ای و منحصربه‌فرد است. در یکی از نسخه‌های سگای بازی، بازیکنان مجبور بودند تا به نوعی با طناب برای حرکت در مناطق بزرگ و مراحل پلتفرمر بازی استفاده کنند.

۸. Batman: Arkham Origins Blackgate

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Armature Games

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PlayStation Vita ،Nintendo 3DS

بسیاری احتمالا این بازی اسپین‌آف را به خاطر نداشته باشند. این اثر شوالیه‌ی تاریکی و دشمنان او را به صفحه نمایش‌های کوچک منتقل کرد. بازی یک ساید اسکرولر ۲.۵ بعدی است که دقیقا ۶ ماه پس از اتفاقات آرکام اوریجینز شروع می‌شود. بتمن با انفجاری در زندان بلک‌گیت روبرو می‌شود که منجر به فرا جوکر، پنگوئن و بلک ماسک می‌شود. در حالی که داستان بازی پر پیچ و خم و در نهایت بیهوده به نظر می‌رسد، با این حال تعدادی ایده‌ی جاه‌طلبانه در خود دارد و سعی می‌کند که تا حد ممکن تجربه‌ی بازی‌های کنسولی را با گیم‌پلی مخفی‌کاری، المان‌هایی نظیر قلاب و غیره به دستگاه‌های قابل حمل بیاورد. از طرفی استفاده‌ی خلاقانه از دوربین را نیز باید تحسین کرد.

مبارزات بازی مقداری خشک به نظر می‌رسد و طراحی مراحل نیز چندان خوب انجام نشده است. پایین آمدن گرافیک بسیار محسوس است و با بافت‌های محیطی نه چندان باکیفیت، گمراه شدن در مسیر بسیار اتفاق می‌افتد. این بازی در واقع تلاشی برای ساخت یک اثر مترویدوینیایی از بتمن است که بسیار کوتاه بود. همچنین با توجه به اینکه کل داستان آن حول یکی از داستان‌های نه چندان جالب سری آرکام است، چندان نتوانست در این زمینه خوب عمل کند. بازی در نهایت روی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی منتشر شد و در حالی که بسیار بهتر از نسخه‌ی کنسول‌های قابل حمل به نظر می‌رسید، با این حال مشکلات اساسی خود را همچنان به همراه داشت.

۷. Batman: Arkham Origins

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: WB Games Montreal

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PlayStation 3 ،Xbox 360 ،Wii U ،PC

بتمن: آرکام اویجینز توسط توسعه‌دهنده‌ای متفاوت یعنی WB Montreal ساخته شد. تیم سازنده با ایجاد نوعی پیش‌درآمد، گامی جسورانه برداشت و داستان بازی را پنج سال قبل از رویدادهای Arkham Asylum روایت کرد. داستان کوتاه‌تر و به نوعی فشرده‌تر از سایر بازی‌های سری آرکام است و چیزی فراتر از پرداخت به رابطه‌ی بتمن با جوکر نیست. متاسفانه به غیر از برخی شخصیت‌های باهوش و بامزه که خوب پرداخت شده‌اند، بقیه‌ی داستان پر از حفره‌ها و باگ‌های مختلف است که ارزش جالب‌ترین پیچش‌های خودش را با فراموش کردنشان، پایین می‌آورد.



بیشتر بخوانید: چرا بتمن: آرکام اوریجینز لایق توجه بیشتری است؟

جهان باز و عظیم بازی زیباست اما خالی به نظر می‌رسد و از طرفی حالت کارآگاهی (Detective Mode) به مرور خسته‌کننده می‌شود. همچنین علی‌رغم باس‌های عالی، بازی با ابزارهای بیش از حد قدرتمندی که مبارزه را به ضربات مشت یکنواخت و پشت سر هم تبدیل می‌کند، پر شده است. این بازی اغلب مواقع لشکری از دشمنان را بدون هیچ دلیلی بر سر بتمن می‌اندازد و استراتژی خاصی برای طراحی مبارزات خود ندارد. حالت چند نفره نیز چنگی به دل نمی‌زند. اگر به داستان سری آرکام علاقه دارید، بدون شک ارزش تجربه کردن را دارد اما اگر به دنبال خلاقیت هستید، این بازی چندان چیز جدیدی برای ارائه ندارد.



۶. Batman Arkham VR

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Rocksteady Studios

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC ،PS4

آرکام وی‌آر یک بازی واقعیت مجازی است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و به نوعی آخرین اثر با عنوان آرکام محسوب می‌شود. این اثر در بین بازی‌های کوتاه واقعیت مجازی، در هر کاری که قرار است انجام دهد، کاملا موفق است و اگر دیگر نسخه‌های سری آرکام نبودند، بدون شک در رتبه‌ی بهتری قرار داشت. بازی داستان جذابی را روایت می‌کند و در آن شما با جنایتکاران دست و پنجه نرم کرده و حتی توهماتی را با حضور جوکر تجربه خواهید کرد.



از قسمت ترسناک فاضلاب گرفته تا کاربرد پیچیده‌ی حالت کارآگاهی، بازی بسیار هیجان‌انگیز و اگر از طرفداران این سری هستید، به هیچ وجه نباید آرکام وی‌آر را از دست بدهید. شخصیت‌های شرور زیادی در بازی وجود دارد که می‌توان با آن‌ها مبارزه کرد و از طرفی مجموعه‌ای از چالش‌های دشوار که به بازی ارزش تکرار بالایی می‌دهند، برای سرگرم‌ شدن وجود دارد. ممکن است بسیاری به دلیل محدودیت در آزادی عمل آن در مقایسه با بازی‌های کنسولی این شخصیت، آن را نادیده بگیرند، با این حال این بازی شما را بهتر از همیشه در نقش بتمن قرار می‌دهد.

۵. Lego Batman 2: DC Super Heroes

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Traveller’s Tales

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC ،PS3 ،Xbox 360

این بازی دنباله‌ای برای بازی Lego Batman: The Videogame و دومین قسمت از سری لگو بتمن است. خط داستانی اصلی بازی، ماجرای شخصیت‌های بتمن، رابین و در ادامه سوپرمن را دنبال می‌کند که در تلاش هستند تا نقشه‌های جوکر و لکس لوثر را خنثی کنند زیرا لوثر می‌خواهد رئیس‌جمهور ایالات متحده شود و از این طریق به نقشه‌های شوم خود واقعیت ببخشد. از طرفی شخصیت‌های ذکر شده در طول مسیر به دیگر اعضای لیگ عدالت می‌پیوندند. به همین دلیل لیست شخصیت‌های این بازی بزرگتر از نسخه‌ی قبلی خود است و حتی شامل شخصیت‌هایی خارج از دنیای بتمن می‌شود. بازی از زوایه‌ی دید سوم شخص دنبال می‌شود و ماموریت‌های بازی تاکید بر کاوش دارند.

بازیکنان در کنار مراحل اصلی، می‌توانند ماموریت‌های جانبی مختلفی را در شهر گاتهام انجام دهد تا قفل شخصیت‌های مختلف را باز کند و پس از انجام ماموریت‌ها از آن‌ها استفاده کنند. البته بازیکنان در قالب ماموریتی به شهر متروپلیس نیز سفر می‌کنند. این بازی اولین نسخه از سری لگو اثر استودیوی Traveller’s Tales است که دارای دیالوگ‌های صداگذاری شده و جهانی باز است. به طور کلی گفتنی است که نه تنها این نسخه بلکه لگو بتمن ۱ و ۳ نیز از بهترین بازی‌های ساخته در مجموعه‌ی لگو هستند.

۴. Batman: The Telltale Series

تهیه کننده: Telltale Games / سازنده: Telltale Games

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PS4 ،PC ،Xbox One

استودیوی تل‌تیلز گیمز بازی‌های موفق زیادی دارد، اما با ساخت فصل دوم برداشت خود از شخصیت بتمن و نگاهی انقلابی به رابطه‌ی جذاب شوالیه تاریکی و جوکر، نشان داد که همچنان در اوج است. در حالی که فصل اول بتمن چندان جذاب نبود، با این حال همچنان به اندازه‌ی کافی پیچش‌های غافلگیرکننده و سکانس‌های مبارزه‌ی سرگرم‌کننده‌ای داشت تا توجه‌ی شما را جلب کند.

از طرفی نسخه‌ی Batman: The Enemy Within نیز به عنوان دنباله‌ی این سری اپیزودیک، یکی از منحصر‌به‌فردترین داستان‌های جوکر است و صداپیشگان آن نیز در نقش خود عالی عمل کرده‌اند. گفتن جزئیات داستان، جذابیت آن را از بین می‌برد اما داستان در نهایت به جادوی غم‌انگیزی تبدیل می‌شود و شما را در شرایط دشواری جهت تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. بازی شما را مجبور می‌کند که بین قوانین اخلاقی بتمن، هویت مخفی او و آسایش اطرافیانش یکی را انتخاب کنید. این بازی برای طرفداران بتمن کاملا ضروری است، به خصوص اگر به دنبال برداشتی متفاوت از جوکر به تصویر کشیده شده در سری آرکام هستید. آیا می‌توانید از تبدیل شدن جوکر به جوکر جلوگیری کنید؟ اگر این سوال شما را هیجان‌زده می‌کند، باید Batman: The Telltale Series را تجربه کنید.

۳. Batman: Arkham Knight

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Rocksteady

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PS4 ،PC ،Xbox One

چهارمین و آخرین بازی سری آرکام در سال ۲۰۱۵ عرضه شد و پس از نسخه‌ی اوریجینز و مشکلات آن، بار دیگر شکوه را به این سری بازگرداند. اثری که در آن زمان مانند بازی‌های نسل نهمی بود و تنها نگاه کردن به جلوه‌های بصری جذاب آن سرگرم‌کننده بود. با این حال همانطور که بسیاری از بازیکنان در زمان عرضه اشاره کردند، بت‌موبیل به عنوان المان جدیدی که این بازی در خود جای داده بود، چندان خوب کار نشده بود. از طرفی بازی گجت‌هایی نظیر Voice Synthesizer را معرفی کرد و به بازیکنان اجازه داد تا هنگام تجربه‌ی بازی به عنوان نایت‌وینگ یا زن گربه‌ای در طول داستان، حس آزادی بیشتری داشته باشند.



بیشتر بخوانید: آرکام نایت چگونه بازیکن را در قالب شوالیه‌ی تاریکی قرار می‌دهد؟

داستان آرکام نایت فوق‌العاده است و بهترین شرورهای سری آرکام را به این نسخه باز می‌گرداند. جوکر و مترسک دوباره در این نسخه ظاهر می‌شوند و همچنین برخی از دشمنان هیجان‌انگیز دیگر مانند Man-Bat و دث‌استروک نیز اعلام حضور می‌کنند. از طرفی آرکام نایت نیز یک شخصیت اصلی است و در روایت بازی، هیجان و رمز و راز ایجاد می‌کند. البته اگر با کمیک‌های بتمن آشنایی داشته باشید، تشخیص هویت او آسان است اما همچنان تنش زیادی ایجاد می‌کند. در حالی که پازل‌های داستانی سرگرم‌کننده هستند و باعث می‌شوند احساس کنید که یک کارآگاه فوق‌العاده هستید، چالش‌های مربوط به ریدلر در بازی چندان جذاب نیستند و در مقایسه با Arkham Asylum، خسته‌کننده می‌شوند. آرکام نایت یک پایان ضروری بر حماسه‌ی آرکام است.



۲. Batman: Arkham City

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Rocksteady

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PC ،PS3 ،Xbox 360

ساخت یک دنباله برای اثری مانند Arkham Asylum که انقلابی در ژانر ابرقهرمانی ایجاد کرد، به خودی خود کار آسانی نبود اما آرکام سیتی توانست پایه و اساس شگفت‌انگیز آن بازی را گرفته و با بهبود آن‌ها، قدمی فراتر از انتظار بردارد. آرکام سیتی به بازیکنان این امکان را داد تا یک جهان باز و پر از محتوا را به عنوان شوالیه‌ی تاریکی کشف کنند. مبارزات روان و باکیفیت طراحی شده بودند و هر کدام از آن‌ها نوعی معما بودند که در آن بازیکن باید تصمیم می‌گرفت که چه موقع و چگونه از ابزارهای خود برای حل آن‌ها و غلبه بر هوش مصنوعی دشمنان استفاده می‌کرد.

از طرفی ماموریت‌های جانبی فراوان و استر اگ‌های مختلف پاک داستان بازی را با طیف گسترده‌ای از شرورهای مختلف دنیای بتمن جذاب‌تر از قبل می‌کردند. شخصیت‌های مانند کلی‌فیس و راس الغول پرداخت بسیار داشتند و از طرفی جوکر در این نسخه بازگشته و مارک همیل در نقش او عملکرد فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد. حتی بسته‌های الحاقی بازی نیز سرگرم‌کننده بودند. با این حال چالش‌های ریدلر مقداری خسته‌کننده و نبرد با باس‌ها می‌توانستند بهتر کار شوند. به طور کلی آرکام سیتی نسخه‌ای بهبود یافته از بازی قبلی خود بود و توانست نام خود را در ژانر ابرقهرمانی برای همیشه ماندگار کند، اما به اندازه‌ی آن بازی انقلابی نبود.

۱. Batman: Arkham Asylum

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Rocksteady

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

۱۳ سال پیش در آگوست ۲۰۰۹، راک‌استدی بهترین اثر خود در آن زمان یعنی Batman: Arkham Asylum را عرضه کرد. اثری جاه‌طلبانه و باورنکردنی از یک استودیوی نسبتا جدید که قبلا هرگز چنین چیزی را امتحان نکرده بود. آنچه راک‌استدی به صنعت بازی تحویل داد، هنوز هم به عنوان یکی از بهترین بازی‌هایی که تاکنون ساخته شده شناخته می‌شود. این بازی بهترین المان‌های ژانر ابرقهرمانی را گرد هم آورد و با بازسازی آن‌ها در کنار سیستم‌های جدید، انقلابی در این سبک ایجاد کرد که منبع الهام بسیاری از بازی‌های پس از خود شد.

با تمرکز بازی روی تیمارستان آرکام، راک‌استدی فضایی را ایجاد کرد که در آن ممکن بود به جنون برسید. این بازی به جای اینکه به بتمن اجازه دهد به تا به راحتی از آسمان خراش‌ها بالا رود و در این بین تعدادی از دشمنان را از میان بردارد، ترس از فضای بسته یا کلاستروفوبیا را با بدترین دشمنانی که بتمن تاکنون با آن‌ها روبرو شده در تیمارستان آرکام به نمایش گذاشت. این بازی همچنین بازیکنان را به کاوش تشویق می‌کرد و از طرفی با چالش‌های ریدلر در مورد داستان شرورهای دیگر نیز به آن‌ها اطلاعات می‌داد.

با این حال، شما برای لذت بردن از Arkham Asylum نیازی نیست که طرفدار کمیک‌ها باشید. این بازی حاوی یکی از بهترین داستان‌هایی است که تاکنون در یک بازی روایت شده و با سکانس‌های اکشن و مخفی‌کاری خود، بعید است که شما را سرگرم نکند. جوکر مارک همیل به سرعت خود را به عنوان یکی از بهترین نسخه‌های این شخصیت در مدیوم‌های مختلف نشان می‌دهد و از طرفی سکانس‌های مترسک که در آن‌ها دیوار چهارم می‌شکند، یکی از الهام بخش‌ترین لحظات در تاریخ بازی‌های ویدیویی مدرن هستند. بازی در زمان عرضه اثری متفاوت بود و همچنان پس از سال‌ها هیچ اثری در ژانر ابرقهرمانی نتوانسته اینگونه انقلابی باشد. در نهایت گفتنی است که Arkham Asylum نه تنها ژانر ابرقهرمانی را متحول کرد، بلکه تاثیر آن روی اکثر بازی‌های اکشن و سوم شخص پس از آن قابل مشاهده است.

