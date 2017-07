تاکنون بیش از ۸۰ بازی ارتقایافته برای Xbox One X تایید شده است

با اینکه تنها حدود ۴ ماه تا انتشار کنسول ۶ ترافلاپسی شرکت مایکروسافت باقی مانده است، به تازگی لیستی از عناوینی که برای انتشار برروی این کنسول برنامه‌ریزی شده‌اند، منتشر شده است. با نگاهی به عناوین حاضر در این لیست، می‌توان متوجه شد که این کنسول، ارزش خریدن را دارد. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید. […]

با اینکه تنها حدود ۴ ماه تا انتشار کنسول ۶ ترافلاپسی شرکت مایکروسافت باقی مانده است، به تازگی لیستی از عناوینی که برای انتشار برروی این کنسول برنامه‌ریزی شده‌اند، منتشر شده است. با نگاهی به عناوین حاضر در این لیست، می‌توان متوجه شد که این کنسول، ارزش خریدن را دارد. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

از زمانی که کنسول ایکس باکس وان ایکس در E3 2017 معرفی شده است، تا کنون خیل عظیمی از بازی‌دوستان در سراسر دنیا را با سخت‌افزار قدرتمند خود تحت تاثیر قرار داده است. همین موضوع باعث شده است تا روز به روز، شرکت‌های بیشتری به ساخت نسخه‌ی ارتقایافته از عناوین خود برای این کنسول و استفاده از سخت‌افزار قدرتمند آن، متمایل شوند. اگرچه با در نظر گرفتن این موضوع که در اوایل انتشار این کنسول، هیچ عنوانی توانایی استفاده از حداکثر توان سخت‌افزاری این کنسول را نخواهد داشت و سازندگان نیز برای ساختن عناوین خود، قدرت سایر کنسول‌ها را در نظر می‌گیرند، نمی‌توان از همین حالا، انتظار تفاوت‌های فاحش و چشم‌گیر ایکس باکس وان ایکس نسبت به سایر کنسول‌ها را داشت.

عناوینی چون Gear of War 4، Final Fantasy 15، Forza Horizon 3 و Halo 5 پیش از این برای عرضه برروی ایکس باکس وان ایکس، بهینه شده‌اند. سه عنوان آخر، علاوه بر بهینه شدن، از کیفیت ۴K و HDR پشتیبانی می‌کنند. از جمله عناوین بزرگ دیگری که برای این کنسول ارتقا یافته‌ و نشان “Enhanced” دارند، می‌توان به The Witcher 3، Fallout 4، Resident Evil 7 و Injustice 2 اشاره کرد.

علاوه بر عناوینی که پیش از این منتشر شده‌اند، عناوینی که در آینده عرضه خواهند شد هم در حال آماده‌سازی برای انتشار برروی این کنسول هستند. عناوینی مانند Forza Motorsport 7 ،F1 2017 ،Middle Earth: Shadow of War و Wolfenstein: The New Colossus با کیفیت ۴K و HDR برروی این کنسول اجرا خواهند شد؛ در حالی که بازی‌های Assassin’s Creed: Origins، Farcry 5، Crackdown 3 و The Evil Within 2 علاوه بر پشتیبانی از کیفیت ۴K و HDR، شامل ارتقاهایی نیز می‌شوند و نشان “Enhanced” را یدک خواهند کشید.

شما می‌توانید لیست کامل عناوین ایکس باکس وان ایکس را از قسمت پایین مشاهده کنید.

Agents of Mayhem

Anthem

Ashen

Assassin’s Creed: Origins

Black Desert

Chess Ultra

Code Vein

Crackdown 3

Deep Rock Galactic

Destiny 2

Dragon Ball Fighter Z

Evil Within 2

F1 2017

Far Cry 5

Farming Simulator 18

FIFA 18

Fortnite

Forza Motorsport 7

Hello Neighbor

Killing Floor 2

Life is Strange: Before the Storm

Madden NFL 18

Metro Exodus

Middle Earth: Shadow of War

NBA 2K18

Need for Speed Payback

Ori and the Will of the Wisps

Path of Exile

Playerunknown’s Battlegrounds

Project Cars 2

Raiders of the Broken Planet

Sea of Thieves

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2

Super Lucky’s Tale

The Artful Escape

The Last Night

Wolfenstein: The New Colossus

Ark: Survival Evolved

Astroneer

Battlefield 1

Dead Rising 4

Dishonored 2

DOOM

Dovetail Games Euro Fishing

Elder Scrolls Online

Elite Dangerous

Everspace

Fallout 4

Farming Simulator 17

Final Fantasy 15

For Honor

Forza Horizon 3

Gears of War 4

Halo 5

Halo Wars 2

Hitman

Homefront: The Revolution

Injustice 2

Killer Instinct

Mantis Burn Racing

Minecraft

Outlast 2

Paladins: Champions of the Realm

Portal Knights

Pure Chess

Resident Evil 7

RiME

Rocket League

Skyrim SE

Slime Rancher

SUPERHOT

Tekken 7

The Surge

Titanfall 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Warhammer: End Times – Vermintide

We Happy Few

Witcher 3

World of Tanks

کنسول ایکس باکس وان ایکس، جدیدترین عضو خانواده‌ی شرکت مایکروسافت به حساب می‌آید که در طی مراسم E3 2017 از آن رونمایی شد. این کنسول که پیش از این با اسم رمز Project Scorpio شناخته می‌شد، دارای ۶ ترافلاپس قدرت پردازش و قابلیت پشتیبانی از رزولوشن ۴K است. به گفته‌ی شرکت مایکروسافت، این کنسول “قوی ترین کنسول ساخته شده در تاریخ” است که عنوان کوچک ترین کنسول مایکروسافت را نیز به خود اختصاص داده است و قیمتی معادل ۴۹۹ دلار دارد. ایکس باکس وان ایکس در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۶ آبان ۱۳۹۶) روانه‌ی بازارهای جهانی خواهد شد. شما می‌توانید برای مشاهده‌ی تریلر رونمایی از ایکس باکس وان ایکس به این لینک مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa