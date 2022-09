در تریلری که به تازگی از گیم‌پلی بازی منتشر شده، طرفداران اولین طعم این ماجراجویی سینمایی عمیق و هیجان‌انگیز را مشاهده خواهند کرد. در این تریلر که شاهد سروکله زدن شخصیت‌های اصلی با سازمان شرور بازی هستیم، به سه نکته‌ی اساسی در مورد بازی اشاره شده است. نکته‌ی اول انتخاب‌های بازیکن است. هر انتخابی که می‌کنید، می‌تواند بر نحوه‌ی روایت داستان شما و شخصیت‌ها اغلب به روش‌های غیرمنتظره‌ای تأثیر بگذارد. مورد دوم رویدادهای QTE بازی است. موفقیت در QTE یا شکست در آن، تاثیر ملموسی بر ماجراجویی شما دارد که گاهی منجر به یک پایان زودهنگام می‌شود و گاهی اوقات داستان شما را به روش‌های متفاوتی شکل می‌دهد.

این بازی به عنوان دنباله‌ی Tales from the Borderlands، توسط کمپانی ۲K در دست ساخت است. این کمپانی به همراه گیرباکس، با اعضای کلیدی تیم روایت داستان استودیوی تل‌تیلز گیمز (Telltale Games) برای ساخت داستانی کاملا جدید همکاری کرده‌اند. این دنباله قرار است همان حس ماجراجویی و داستان‌سرایی را با روایتی مستقل و پر از شخصیت‌های جدید و کمدی خاص سری بوردرلندز به همراه داشته باشد.



در نهایت به نظر می‌رسد که علاوه بر محیط‌های خیره‌کننده، New Tales from the Borderlands از انیمیشن‌های صورت و حرکتی بهبود یافته استفاده می‌کند و برای اولین بار در سری بوردرلندز از فناوری موشن کپچر و Facial mapping بهره می‌برد. گیرباکس در کنار تریلر گیم‌پلی، برای کسانی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد قهرمان‌های داستان‌ هستند، ویدیویی منتشر کرده است. گفتنی است که سه شخصیت اصلی بازی، آنو (Anu)، برادر جاه‌طلبش اکتاویو (Octavio) و فران (Fran) هستند.

آنورادو دار (Anuradha Dahr) یا همان آنو، ممکن است که در محیط‌های اجتماعی چندان راحت نباشد، اما مشکلی برای حل مسائل ندارد. آنو می‌تواند محاسبات پیچیده و احتمالات را ببیند و معماها را با عینک ویژه‌ی خود حل کند. او رویای دنیایی را در سر می پروراند که در آن هیچ کس مجبور به کشتن کسی نیست. اکتاویو والاس دار (Octavio Wallace Dahr) برادر خوانده‌ی آنو، کمی مغرور و خودشیفته است. طبق گفته‌ی خودش، او محبوب‌ترین شهروند شهر مریدیان (Meridian) است که لیست بلندبالایی از افراد را برای کمک به خود دارد. توانایی او برای دسترسی به اطلاعات بسیار بالا است. او با اینکه هنوز به موفقیت خاصی دست پیدا نکرده اما می‌خواهد که صاحب یک تجارت شود و پول زیادی بدست آورد.

در نهایت فران میسکویچ (Fran Miscowicz) به عنوان یکی دیگر از شخصیت‌های اصلی، تمام اقدامات خود را از طریق صندلی مملو از ابزارهای خود به انجام می‌رساند. کافه‌ بستنی فران توسط لیزر مورد اصابت قرار گرفته و اکنون برای انتقام از افرادی که مغازه‌ی او را ویران کرده‌اند، آماده است. او برای محافظت از دوستانش در طول مسیر دست از تلاش بر نمی‌دارد و امیدوار است که شرکت بیمه بتواند مغازه‌ی او را بار دیگر سر و سامان دهد.

بازی New Tales from the Borderlands در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۹ مهر ۱۴۰۱) برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت. در ادامه می‌توانید تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

