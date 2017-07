موسیقی متن تریلر رونمایی بازی Metro: Exodus بصورت رایگان در دسترس قرار گرفت

شرکت دیپ سیلور (Deep Silver) در یک اقدام تحسین‌برانگیز، نسخه میکس شده موسیقی « In The House In A Heartbeat» اثر جان مورفی (John Murphy) را که در تریلر رونمایی از بازی Metro: Exodus در جریان رویداد E3 2017 از آن استفاده شده را به صورت رایگان منتشر کرده است. این موسیقی همکاری‌ای بین استودیوی […]

شرکت دیپ سیلور (Deep Silver) در یک اقدام تحسین‌برانگیز، نسخه میکس شده موسیقی « In The House In A Heartbeat» اثر جان مورفی (John Murphy) را که در تریلر رونمایی از بازی Metro: Exodus در جریان رویداد E3 2017 از آن استفاده شده را به صورت رایگان منتشر کرده است. این موسیقی همکاری‌ای بین استودیوی ۴A Games و Feel For Music است.

علاقه‌مندان به دریافت رایگان این موسیقی تنها می‌بایست به وب‌سایت رسمی بازی Metro: Exodus مراجعه کرده و در آن ثبت نام کنند. پس از ثبت نام، لینک دریافت نسخه با کیفیت این موسیقی در دسترس قرار خواهد گرفت.

اگر تمایلی به دریافت این موسیقی ندارید اما خواهان شنیدن آن هستید، خبر خوشایندی برای شما داریم. این موسیقی در سرویس‌های متخلف استریم موسیقی از جمله اسپاتیفای (Spotify) و ساوندکلاد (Soundcloud) و همچنین یوتیوب (YouTube) نیز برای شنیدن در دسترس قرار دارد.

بازی Metro: Exodus برای عرضه در سال ۲۰۱۸ میلادی برنامه‌ریزی شده است و یکی از نقاط برجسته کنفرانس خبری شرکت مایکروسافت در رویداد E3 2017 بود. این بازی همانند نسخه‌های پیشین‌اش، عنوان تیراندازی اول شخصی مبتنی بر داستان است که مبارزات مرگبار، ترس، واهمه، حیله و تزویر را با یکدیگر ترکیب می‌کند. بی‌شک سری Metro همچنان به خلق نوآوری در سبک اول شخص ادامه می‌دهد.

با توجه به تریلر رونمایی از بازی Metro: Exodus، این عنوان از دنیایی بزرگ و پر از هیولاها، گرگ‌ها و پوشش‌های گیاهی مختلف بهره می‌برد. علاوه بر این، کیفیت ۴K این بازی به شدن چشم‌نواز است.

همانطور که پیشتر اشاره شد، بازی Metro: Exodus در سال آینده میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس وان ایکس و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت. تریلر رونمایی این بازی را از این نشانی می‌توانید مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa