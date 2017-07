یکی از نکاتی که بیشتر مردم را نسبت به Call of Duty هیجان‌زده می‌کند، بخش Zombie معروف آن می‌باشد. تمامی نسخه‌های این بخش از سال 2008 که در بازی Call of Duty World at War‌ استفاده شد مورد استقبال بازیکنان قرار گرفت.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، استودیوی Sledgehammer Games اظهار می‌کند که این نسخه از Zombies ترسناک‌ترین نسخه می‌باشد.

کارگردان ارشد بازی، "کمرون دیتان"(Cameron Dayton) و یکی دیگر از کارگردانان توسعه‌ی بازی "جان هورسلی"(Jon Horsley) چندی پیش طی مصاحبه‌ای با Games Radar در مورد بخش Zombies صحبت کردند.

آقای دیتان گفت:

"من فکر می‌کنم که این نسخه بدون شک ترسناک‌ترین نسخه‌ی مد Zombies‌ می‌باشد که تاکنون دیدید. از تمام استعداد و تکنولوژی استودیو استفاده شده است. مخاطبان ما باید آماده چیزی باشند که آن‌ها را واقعا خواهند ترساند. و چیزی که من باید به تازه‌واردان پیشنهاد کنم این است که برق‌ها را خاموش نکنند."

در ادامه آقای هورسلی اضافه کرد:

" بسیار غیرمنتظره است شما نمی‌دانید دوستانتان یا حتی خودتان کجا خواهید بود. ما کاری کردیم که تجربه‌ی بازی اینگونه باشد و کار نهایی بسیار جالب در آمده است. صحبت‌های شخصیت‌ها مقدار ترس‌ آن‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین شما می‌شنوید که آنها ترسیده‌اند و خودتان و دوستانتان نیز می‌ترسید. فکر می‌کنم که ترس واگیردار است."

Call of Duty: WWII در پاییز برای Xbox One، PS4 و PC عرضه خواهد شد.



منبع متن: pardisgame