شرکت بازی بتسدا (Bethesda) نیازی به معرفی ندارد و تقریبا همه علاقه مندان به بازی های رایانه ای با بازی های آن به خوبی آشنا هستند. این شرکت آمریکایی علاوه بر ساخت بازی های شناخته شده خود تا کنون دو بازی هم برای سیستم عامل های موبایلی منتشر کرده است. بدون شک دو فرنچایز محبوب و مهم این شرکت، بازی های الدر اسکرولز (The Elder Scrolls) و فال‌اوت (Fallout) هستند که تا کنون چندین نسخه از آن ها برای رایانه های شخصی و کنسول ها منتشر شده است. در سال ۲۰۱۵ بتسدا از دو نسخه فرعی برای دو فرنچایز ذکر شده رونمایی کرد. این نسخه های فرعی کاملا از لحاظ فرم و سبک با سایر نسخه های بازی متفاوت بوده و کاملا برای رایانه های شخصی و موبایل طراحی شده بودند. نسخه فرعی سری بازی فال‌اوت، فال‌اوت: پناهگاه (Fallout: Shelter) نام داشت که همان سال بعد از معرفی در استیم برای رایانه های شخصی ویندوز و مک و همچنین بعد از آن برای سیستم عامل های موبایلی اندروید و آی‌او‌اس منتشر شد. نسخه منتشر شده بازی فال‌اوت در زمان عرضه، توانست توجه بسیاری از کاربران و علاقه مندان موبایل را به خود جذب کند و همچنین از سوی منتقدین مورد تحسین قرار گرفت. علاوه بر این بازی، در همان سال بتسدا از ساخت یک بازی کارتی با محوریت شخصیت های بازی الدر اسکرولز نیز خبر داد اما برخلاف فال‌اوت خبری از آن دیگر منتشر نشد. چند ماه بعد از معرفی بود که شرکت بتسدا در خبری اعلام کرد که این بازی با نام کامل الدر اسکرولز: افسانه ها (The Elder Scrolls: Legends) تا سال ۲۰۱۶ تاخیر خورده است. بعد از اعلام این خبر در سال ۲۰۱۶ هم خبری از تاریخ دقیق عرضه بازی نشد تا اینکه بعد از ۲ سال تاخیر برای اولین بار این بازی تنها برای سیستم عامل ویندوز بر روی رایانه های شخصی در اسفند ۱۳۹۵ (مارس ۲۰۱۷) منتشر شد. در عنوان منتشر شده، شاهد یک بازی کارتی با محوریت شخصیت های سری بازی الدر اسکرولز بودیم. ماهیت کلی بازی های کارتی تقریبا یکی است و در همه بازی های این سبک می‌توانیم المان های مشابهی را ببینیم اما تفاوت کوچک در جزییات و یا قرار دادن یک امکان جدید در بازی می‌توان وجه تمایز آن ها با یک دیگر باشد. بالاخره بعد از انتشار بازی بر روی ویندوز، برنامه کامل انتشار بر روی سایر پلتفرم ها، توسط بتسدا اعلام شد. بعد از نسخه ویندوز بازی، نسخه موبایلی آن تنها برای سیستم عامل آی‌او‌اس منتشر شد و کاربران این سیستم عامل توانستند، این عنوان را تجربه کنند. نکته قابل توجه این بازی، ابعاد نامناسب برای موبایل بود که در سیستم عامل آی‌او‌اس، موجب نارضایتی کاربران شد. ابعاد تصویری بازی توسط بتسدا در اصل برای سایز تبلت طراحی شده بودند و در صفحه کوچک موبایل، خیلی هماهنگ نشان نمی‌دادند. همین مسئله باعث شد که بتسدا عرضه بازی را به صورت عمومی در استیم و همچنین سیستم عامل اندروید را عقب انداخته تا مشکلات را رفع کند. در نهایت الدر اسکرولز: افسانه ها، در خرداد ۹۶ (مه ۲۰۱۷) به صورت عمومی در استیم منتشر شد و سرانجام مرداد ۹۶ (جولای ۲۰۱۷) کاربران اندروید توانستند بازی را از فروشگاه گوگل دریافت کنند. در ادامه با بررسی این بازی همراه باشید.

همان طور که گفته شد، بازی The Elder Scrolls: Legends، یک بازی کارتی، مشابه همه بازی های کارتی موجود در بازار است. در واقع این قضیه را نمی‌توان یک کپی برداری به حساب آورد، زیرا در اصل خاصیت و سبک این نوع بازی ها به این شکل است. تخته های بازی، کارت ها با شخصیت های عجیب و غریب دنیای الدر اسکرولز. با دیدن اسکرین شات هایی از این بازی صد در صد به یاد بازی محبوب کارتی Hearthstone شرکت بلیزارد (Blizzard) می‌افتید. در واقع تمامی بازی های سبک کارتی تخته ای به همین شکل دنبال می‌شوند. در این بازی هم شما باید از میان گروه های مختلف دسته بندی شده، یکی را انتخاب کنید. نژاد هایی که برای انتخاب در بازی وجود دارند عبارتند از: Argonian، Breton، Dark Elf، High Elf، Imperial، Khajiit، Nord، Orc، Redguard و Wood Elf. شما با انتخاب یکی از این نژاد ها در اصل همانند Hearthstone، قهرمان خود را انتخاب می‌کنید. همان طور که گفته شد سازکار کلی بازی تفاوتی با سایر بازی های کارتی نمی‌کند و به سرعت و به آسانی می‌توانید با محیط آن آشنا شده و به ادامه بازی بپردازید. هر یک از این نژاد ها، نیرو ها و سرباز های زیادی را به صورت کارت در اختیار دارند که شما با توجه به قدرت و ویژگی آنها، باید در بازی از آنان استفاده کنید. هر یک کارت های این بازی هم در دسته (کلاس) های نگهبان، مبارزه، مدافع، تیرانداز، قاتل و… قرار می‌گیرند که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. علاوه بر این دسته بندی ها، همه کارت های بازی بر اساس اهمیت و قدرت، در ۴ دسته از لحاظ دسترسی قرار گرفته اند و همان طور که احتمالا می‌دانید این دسته بندی ها، رایج، کمیاب، حماسی و افسانه‌ای هستند که طبیعتا دسترسی به کارت های حماسی و افسانه‌ای بسیار سخت تر از کارت های معمولی است.

هر یک از کارت های بازی ویژگی های دارند که باز هم در بازی های دیگر شاهد آن ها بوده ایم. در بازی The Elder Scrolls: Legends واحد هزینه پرداختی برای هر کارت، مجیکا (Magicka) است که باید از آنها در هر مرحله به صورت بهینه استفاده کنید. هر یک از کارت های بازی با توجه به مجیکا موردنیاز، سلامتی و قدرت ضربه زنی متفاوتی دارند. نکته جذاب و قابل توجه این بازی به نسبت سایر بازی های کارتی، کات‌سین های سینمایی و بسیار زیبای آن است. همه شخصیت های بازی دارای داستان بوده و برای معرفی هر یک از آنها ویدیویی زیبا با موسیقی حماسی درنظر گرفته شده است. همچنین همانند بازی Hearthstone، در این بازی هم صداگذاری شخصیت ها وجود دارد و همه قهرمان ها و شخصیت های بازی، صدای خاص خود را دارند که با توجه موسیقی متن حماسی و عالی آن، بازی را از لحاظ موسیقی و صداگذاری، درجه یک می‌کنند.

تا به اینجا تمامی مواردی را که گفتیم، در سایر بازی های کارتی مطرح همانند Hearthstone دیده بودیم، اما در بازی The Elder Scrolls: Legends یک ویژگی جدید برای مبارزه درنظر گفته شده است که کمی باعث تفاوت می‌شود. در تمامی بازی های کارتی که کارت ها باید بر روی تخته بازی قرار گیرند، هیچ مرزی وجود نداشته و تمام محیط دراختیار شما است اما در این بازی برای دسته بندی بهتر کارت ها از لحاظ کلاس، خط کشی هایی وجود دارد که زمین بازی را به چند قسمت تقسیم می‌کنند. این تعیین محدوده برای استفاده از کارت ها را شاید بتوان مهم ترین وجه تمایز بازی دانست. در این بازی علاوه بر بخش داستانی تک‌نفره، بخش آنلاین هم مطابق انتظار در بازی وجود داشته و باید با برد های بیشتر، کارت های مهم تر و بیشتر را از آن خود کرده و نام خود را در لیدربورد بازی بالا ببرید.

معمولا تا به امروز تقریبا همه بازی های کارتی که جزییات بالایی دارند، حجم بسیار بالایی هم بر روی موبایل دارند. این حجم بالا به خاطر استفاده از شخصیت های زیاد، گرافیک بالا و صداگذاری همه شخصیت ها است. در بازی جدید الدر اسکرولز شرکت بتسدا هم با یک بازی حجیم و سنگینی برای موبایل روبرو هستیم که علاوه بر موارد ذکر شده، کات‌سین های فراوانی هم دارد. بازی The Elder Scrolls: Legends از لحاظ هنری در دسته هنری ترین بازی های ساخته شده برای موبایل قرار می‌گیرید. تمامی شخصیت های سری بازی The Elder Scrolls در این نسخه، به طور کامل مجدد طراحی شده اند و از لحاظ هنری به بهترین شکل ممکن در بازی جای گرفته اند. همچنین بازی از لحاظ فنی هم در سطح بالایی قرار داشته و از کیفیت تصویر بسیار بالایی بهره مند است. البته لازم به ذکر است که همچنان بازی برای تبلت بهینه سازی شده و در موبایل با تغییر سایز و مشکلاتی روبرو است.

باز هم همانند Hearthstone، شاهد صداگذاری شخصیت های بازی هستیم. همان طور که در بخش طراحی هنری گفته شد که این بازی جز بهترین طراحی ها قرار دارد، در بخش صداگذاری هم به راحتی Hearthstone را پشت سر گذاشته و درجه یک تر از طراحی هنری ظاهر شده است. صدای شخصیت های بازی، بسیار واضح و متناسب با ویژگی های ظاهری آنها انتخاب شده است و تنها با وارد شدن به میدان نبرد بازی می‌توانید متوجه این قضیه شوید. در بازی The Elder Scrolls: Legends علاوه بر طراحی تک‌تک شخصیت ها و صداگذاری بسیار خوب آن ها، کات‌سین های سینمایی، به بهترین شکل در این بازی هنرنمایی می‌کنند. مجموع این کیفیت تصویر عالی (هنری و فنی)، صداگذاری و کات‌سین های سینمایی، باعث شده حجم بازی بر روی سیستم عامل های موبایلی بیش از یک گیگابایت باشد.

با اینکه بازی The Elder Scrolls: Legends شباهت بسیار زیادی به بازی معروف Hearthstone دارد اما به این دلیل نمی‌توانیم این مورد را امتیاز منفی به حساب آوریم. در بعضی بازی ها کپی برداری بسیار آشکار است و تمامی المان ها کاملا از بازی مرجع بازسازی می‌شوند. یکسان بودن سبک و حالت بازی که صرفا برای رویارویی شخصیت های یک فرنچایز طراحی شده طبیعتا باید شبیه به هم باشد اما اگر سازنده ها کمی خلاقیت به بازی اضافه کنند شاید بتوانیم شاهد طرح های جدیدتری در بازی باشیم. در حال حاضر بازی در استیم برای رایانه های شخصی و در فروشگاه های بازی برای اندروید و آی‌او‌اس، به صورت رایگان در دسترس است. همانند سایر مقالات، باز به ایده تجاری بازی ها در جمع بندی مقاله می‌رسیم. شرکت بتسدا این بازی را به صورت رایگان منتشر کرده است اما در اصل محدودیتی را برای شما ایجاد نخواهد کرد ولی برای تسریع روند رشد خود می‌توانید بسته های ویژه بازی را خریداری کنید تا زودتر به کارت های ویژه بازی دست پیدا کنید. با توجه به اینکه کاربران بازی به نسبت سایر بازی های کارتی آنلاین کمتر هستند، احتمال برخورد شما با افراد قوی تر بسیار زیاد است و به راحتی می‌توانید متوجه تفاوت سطح کارت ها در بازی شوید. با توجه تعداد کم کاربران، عجیب است که چرا سرور های بازی به اندازه Hearthstone یا سایر بازی های آنلاین موبایل، قوی نیستند و حتی در اتصال به بازی در بسیاری مواقع دچار اشکال می‌شوند. در نقد و بررسی بازی Hearthstone هم به مورد اتصال همیشگی به اینترنت اشاره کرده بودم و حال در این بازی هم باز شاهد آن هستیم. درست است که سبک بازی کارتی و آنلاین است اما در بازی های موبایل با توجه به این حجم بالا، پتانسیل اینکه بخش داستانی به صورت آفلاین در دسترس باشد، کاملا وجود دارد اما همچنان در این بازی هم شاهد دسترسی آفلاین به بخش داستانی نیستیم. در پایان باید گفت که بازی The Elder Scrolls: Legends یک بازی کارتی استاندارد است و می‌تواند برای علاقه مندان به بازی های کارتی بسیار جذاب و هیجان انگیز باشد. علاوه بر استاندارد بودن بازی، آخرین نسخه بازی الدر اسکرولز، یکی از هنرمندانه ترین بازی های ساخته شده برای موبایل است و تمامی شخصیت های بازی به بهترین شکل ممکن طراحی شده اند. به دنبال گرافیک هنری چشم‌نواز، گرافیک فنی بازی هم در سطح بالایی قرار داشته و ترکیب بسیار خوبی را برای موبایل ساخته اند. در کنار همه این موارد مثبت، موسیقی متن حماسی و هماهنگ با بازی آن را هم نباید فراموش کرد که در یک کلام بسیار عالی است. بازی اشکالاتی ریز و درشتی هم دارد که در بخش های ابتدایی مقاله عنوان کردم اما در پایان می‌توانید به صورت تیتر وار آنها را مطالعه کنید. برای حرف آخر هم باید گفت که با اینکه بازی The Elder Scrolls: Legends بازی بدی نیست و نکات مثبت بسیار خوبی دارد اما در مقایسه با رقیب اصلی‌اش یعنی Hearthstone کمی ضعیف تر از آن عمل کرده است.

منبع متن: gamefa