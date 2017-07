The Sims 4 برای نینتندو سوئیچ عرضه نخواهد شد

The Sims 4 نیز به لیست عناوینی که برای نینتندو سوئیچ عرضه نمی‌شوند، اضافه شد! عنوان The Sims 4 بالاخره راهی کنسول‌های نسل هشتم شد. پس از هفت سال غیبت برروی کنسول‌ها، الکترونیک‌آرتز طی چند روز گذشته بصورت رسمی اعلام نمود که این عنوان برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد. خبر کامل آن […]

عنوان The Sims 4 بالاخره راهی کنسول‌های نسل هشتم شد. پس از هفت سال غیبت برروی کنسول‌ها، الکترونیک‌آرتز طی چند روز گذشته بصورت رسمی اعلام نمود که این عنوان برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد. خبر کامل آن را می‌توانید در گیمفا مشاهده کنید. در حال حاضر سوالی که پیش می‌آید این است که عنوان The Sims 4 برای سوئیچ چه زمانی عرضه خواهد شد؟

اخیرا یکی از طرفداران از مدیر انجمن جهانی The Sims در مورد نسخه نینتندو سوئیچ بازی سوال پرسیده، و چنین پاسخی را دریافت کرده است:

در حال حاضر فعلا هیچ برنامه‌ای برای عرضه نسخه سوئیچ بازی نداریم. — Drake (@SimGuruDrake) July 26, 2017

هیچ دلیل یا جزئیاتی برای علت عدم انتشار نسخه سوئیچ ذکر نشده است، زیرا واقعا دلیلی برای عدم عرضه آن وجود ندارد. The Sims 4 به لحاظ فنی و گرافیکی در سطح بالایی قرار ندارد – تقریبا همه رایانه‌های شخصی میان‌رده قادر به اجرای آن هستند، و سوئیچ هم نباید مشکل خاصی در اجرای آن داشته باشد. همچنین منطقی نیست که بگوییم عنوان The Sims 4 برای سوئیچ مناسب نیست – تجربه این بازی در زمان مسافرت یا جابجایی می‌تواند بسیار جذاب باشد! اما متاسفانه The Sims 4 قرار نیست برای نینتندو سوئیچ منتشر شود.

در نهایت، هنوز می‌توان امیدوار بود که The Sims 4 در آینده برای سوئیچ نیز عرضه شود، اما ارائه چنین پاسخی از سوی مسئولین بازی چندان توجیه‌پذیر نیست. بلی درست است، برخی از بازی‌ها بخاطر قدرت کمتر سخت‌افزار سوئیچ برروی آن قابل اجرا نیستند، اما زمانی که این امکان فراهم است، سازندگان تردپارتی در کنار انتشار نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان باید به فکر عرضه نسخه سوئیچ هم باشند. نینتندو سوئیچ پلتفرمی موفق است و عناوین تردپارتی نیز بررویش فروش خوبی دارند. زمان آن فرا رسیده که ناشرین تغییری در رویکرد خود اعمال نمایند.

عنوان The Sims 4 قرار است در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

