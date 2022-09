پس از یک عمل مرگبار، بازیم از بغداد فرار می‌کند و به یک سازمان باستانی به نام The Hidden Ones می‌پیوندد. در حالی که او آیین‌های اسرارآمیز و عقاید قدرتمند آن‌ها را یاد می‌گیرد، توانایی‌های منحصربه‌فرد خود را بهبود بخشیده و ماهیت واقعی خود را کشف می‌کند. او همچنین به یک عقیده‌ و طرز فکر جدید دست پیدا می‌کند که سرنوشت او را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که هرگز تصورش را نمی‌کند. روشان (Roshan) یکی دیگر از شخصیت‌های بازی است پس از فرار از ظلم و ستم، تبدیل به یک قاتل چیره دست در قلعه‌ی The Hidden Ones، یعنی الموت شده است. او بازیم را به عنوان اولین شاگرد، زیر پر و بال خود می‌گیرد.

این بازی که در شعبه‌ی یوبی‌سافت در بوردوی فرانسه (Ubisoft Bordeaux) در دست ساخت است، در شهر بغداد عراق جریان دارد. در توضیحات بازی آمده است که در قرن نهم میلادی، بغداد در اوج خود قرار دارد و در علم، هنر، نوآوری و تجارت در جهان پیشتاز است. در میان منظره‌ی شهری شلوغ آن، یک یتیم جوان که با گذشته‌ای غم انگیز یعنی مرگ مادرش درگیر است، باید در خیابان‌های شهر تلاش کند تا زنده بماند. در بازی شما در نقش بازیم (Basim) قرار خواهید گرفت و به عنوان یک دزد خیابانی حیله گر به دنبال پاسخ به سوالات مختلف و عدالت هستید.



به طور کلی داستان بازی نحوه‌ی تبدیل یک مرد جوان جسور به یک قاتل حرفه‌‌ای با سرنوشتی عجیب و غریب است. در این میان او با شخصیت‌هایی روبرو می‌شود که سرنوشت او را شکل می‌دهند. از نکات کلیدی بازی می‌توان به مکانیک‌های پارکور بهبود یافته اشاره کرد. شما می‌توانید در بازی قراردادهایی جهت ترور شخصیت‌ها ببندید، سرنخ‌های حیاتی را جمع‌آوری کرده و مخفیانه اهدافی را با انیمیشن‌هایی جذاب‌تر از همیشه از بین ببرید.

در این میان می‌توانید شهری متراکم و پر جنب و جوش را کاوش کنید که ساکنان آن به هر یک از اقدامات شما واکنش نشان می‌دهند. اسرار چهار منطقه‌ی منحصر‌به‌فرد، از الکرخ در غرب شهر گرفته تا باغ‌های سرسبز شهر گرد در مرکز به همراه رویدادهای شگفت‌انگیز منتظر کشف شدن هستند. همچنین می‌توانید با شخصیت‌هایی تاریخی که عصر طلایی بغداد را شکل دادند، تعامل کنید. در واقع بازی قرار است یک برداشت مدرن از تمامی المان‌هایی باشد که به مدت ۱۵ سال این سری را شکل داده‌اند. سفر به الموت، خانه‌ی افسانه‌ای اساسین‌ها، ادای احترامی به نسخه‌ی اول مجموعه است.

بازی Assassin’s Creed Mirage در سال ۲۰۲۳ برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

