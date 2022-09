Assassin’s Creed Codename RED یک بازی نقش‌آفرینی و جهان باز دیگر از این مجموعه خواهد بود که بازیکنان را به ژاپن فئودال می‌برد. این بازی در شعبیه‌ی کبک یوبی‌سافت در در حال توسعه است. این استودیو قبلا نسخه‌های ادیسی و سیندیکیت را توسعه داده است. کارگردان خلاقیت بازی نیز مانند نسخه‌ی ادیسی، جاناتان دومانت (Jonathan Dumont) خواهد بود. او همچنین در گذشته‌ روزی بازی‌های World of Warcraft و Army of Two فعالیت داشته است.

از طرفی Assassin’s Creed Codename HEXE که به عنوان یک نسخه‌ی متفاوت از این سری توصیف می‌شود، در یوبی‌سافت مونترال در دست توسعه است. این استودیو قبلا نسخه‌های اوریجینز، والهالا، بلک فلگ و اولین بازی سری را توسعه داده است. کارگردان خلاقیت بازی نیز، کلینت هاکینگ (Clint Hocking) خواهد بود که در گذشته در توسعه‌ی نسخه‌هایی از سری اسپلینتر سل و فارکرای ۲ به عنوان کارگردان و طراح مرحله دخیل بوده است. طبق گزارش‌ها، بازی در قرن شانزدهم اروپا در میان محاکمه‌ی جادوگران جریان دارد و حتی ممکن است که از اتمسفری دلهره‌آور بهره ببرد.

هر دو بازی بخشی از بازی اساسینز کرید اینفینیتی خواهند بود. اینفینیتی در واقع مرکزی خواهد بود که بازی‌های مختلف سری اساسینز کرید از قدیمی گرفته تا جدید را به هم متصل می‌کند. گفتنی است که یوبی‌سافت همچنین به دنبال افزودن تجربیات چند نفره به این بازی خواهد بود که از جزئیات آن فعلا اطلاعاتی در دسترس نیست.

طبق گزارش‌های منتشر شده، بازی‌های Codename Red و Codename Hexe حداقل تا سال ۲۰۲۴ منتشر نخواهند شد که با توجه به عرضه‌ی Mirage در سال ۲۰۲۳ منطقی به نظر می‌رسد؛ اثری مورد انتظار که در بغداد جریان دارد و قصد دارد که این سری را به ریشه‌های خود بازگرداند. در ادامه می‌توانید تیزرهای منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته یوبی‌سافت پروژه‌های آینده‌ی اساسینز کرید را معرفی کرد؛ ژاپن فئودال و اروپای قرون وسطی اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala