نتایج بنچمارک رسمی کارت گرافیک جدید AMD RX Vega 64 منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dsogaming، کمی قبل AMD نتایج تست کارت‌گرافیک جدید RX Vega 64 را منتشر کرد. آن‌طور که مشخص است این کارت‌گرافیک حدود 16 فریم از کارت‌گرافیک Nvidia GTX 1080 founder Ediotion و 10 فریم از کارت گرافیک AMD Fury X در بازی DOOM سریع‌تر است.

این تست توسط AMD و در بازی DOOM و بالاترین کیفیت تنظیمات (Ultra) و رزولیشن 1440P انجام شده است. کارت‌گرافیک ‌های شرکت کننده در این تست AMD RX Vega 64، AMD Fury X و کارت‌گرافیک ساخت Nvidia یعنی GTX 1080 FE بودند. لازم به ذکر است در این تست به‌جای استفاده از رابط OpenGL از رابط Vulkan (رابط Vulkan برای هر دو شرکت AMD و Nvidia نتایج بهتری دارد) استفاده شده است.

کارت‌گرافیک AMD RX Vega 64 در این تست 7 فریم در حالت میانگین و 10 فریم در حالت کمترین، از کارت‌گرافیک Nvidia GTX 1080 FE سریع‌تر بود. در مقایسه با AMD Fury X نیز در حالت میانگین 15 فریم و در حالت حداقل، 22 فریم سریع‌تر بود.

علاوه بر این تست، AMD کارت گرافیک جدید خود را در 8 عنوان بازی دیگر نیز تست کرد تا ثابت کند که بهتر از رقیبش Nvidia عمل می‌کند. این بازی‌ها عبارتند از: Ashes Of The Singularity، Battlefield 1، Deus Ex: Mankind Divided، Forza، Gears Of War، Hitman، Sniper Elite 4 و Warhammer. تیم بررسی کننده نتایج هر تست را به تنهایی منتشر نکردند و فقط به انتشار تصویر زیر اکتفا کردند.

به نظر ما طی روزهای آینده بنچمارک‌های دیگری از این کارت گرافیک منتشر خواهد، پس بهتر است برای نتیجه‌گیری بهتر و دقیق‌تر، کمی بیشتر صبر کنید. کارت‌گرافیک AMD Radeon RX Vega 64 در 14 اوت (23 مردادماه) به بازار عرضه خواهد شد و کارت گرافیک AMD Radeon Vega 56 پس از آن تاریخ (نامعلوم) به بازار عرضه خواهد شد.

در ادامه تیزر معرفی کارت گرافیک AMD RX Vega را مشاهده می‌کنید.

منبع متن: pardisgame