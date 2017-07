Battlefield 1 Revolution Edition توسط آمازون فرانسه لو رفت

عنوان Battlefield 1 Revolution edition توسط شعبه فرانسوی وب‌سایت آمازون لو رفت. وجود این نسخه با صحبت‌های اخیر مدیرعامل الکترونیک‌آرتز مبنی بر ارائه “کامل‌ترین تجربه Battlefield 1” همخوانی دارد. امروز شعبه فرانسه آمازون عنوان Battlefield 1 Revolution edition را در وب‌سایت خود لیست کرد و تاریخ انتشار آن را نیز ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) ذکر نمود. این […]

عنوان Battlefield 1 Revolution edition توسط شعبه فرانسوی وب‌سایت آمازون لو رفت. وجود این نسخه با صحبت‌های اخیر مدیرعامل الکترونیک‌آرتز مبنی بر ارائه “کامل‌ترین تجربه Battlefield 1” همخوانی دارد.

امروز شعبه فرانسه آمازون عنوان Battlefield 1 Revolution edition را در وب‌سایت خود لیست کرد و تاریخ انتشار آن را نیز ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) ذکر نمود. این نسخه شامل بازی اصلی، Battlefield 1 Premium Pass که حاوی تمامی چهار بسته‌الحاقی بازی و مواردی دیگر می‌باشد، خواهد بود. در انتهای خبر می‌توانید باکس آرت‌های منتشر شده از این عنوان را مشاهده کنید، قیمت تعیین شده برای این نسخه ۵۹٫۹۹ یورو است.

لازم بذکر است از چهار بسته‌الحاقی در نظر گرفته شده برای عنوان Battlefield 1 تنها They Shall Not Pass منتشر شده است. دومین بسته‌الحاقی بازی با نام In the Name of the Tsar نیز برای انتشار در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. همچنین سومین و چهارمین بسته‌های الحاقی بازی با نام‌های Turning Tides و Apocalypse هنوز تاریخ انتشاری ندارند.

با توجه به اینکه شرکت الکترونیک‌آرتز تاکنون این نسخه را بصورت رسمی معرفی نکرده، فعلا باید این خبر را یک شایعه تلقی کنید. البته ناگفته نماند، ظاهرا انتشار چنین نسخه‌ای دور از ذهن نباشد، زیرا آقای اندرو ویلسون (Andrew Wilson) مدیرعامل الکترونیک‌آرتز در کنفرانس مالی شرکت اعلام کرده بود که در جریان مراسم Gamescom از “کامل‌ترین تجربه Battlefield 1” پرده‌برداری خواهیم نمود. و طبق اعلام قبلی شرکت، کنفرانس آن‌ها در مراسم Gamescom در تاریخ ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) برگزار خواهد شد. و اگر این خبر درست باشد روز بعد از کنفرانس الکترونیک‌آرتز در مراسم Gamescom نسخه Battlefield 1 Revolution edition در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

همچنین بعلاوه موارد ذکر شده مدیرعامل الکترونیک‌آرتز اشاراتی داشتند مبنی بر اینکه قرار است مد جدیدی برای عنوان Battlefield 1 ارائه شود که این بازی را وارد چرخه رقابت‌های eSports خواهد کرد. در هرصورت جای هیچ تعجبی نیست، زیرا عنوان Battlefield 1 بتازگی به آمار ۲۱ میلیون کاربر فعال دست پیدا کرده، و الکترونیک‌آرتز قاعدتا در صدد است تا این عدد را در آینده افزایش دهد. عرضه چنین نسخه‌ای قطعا می‌تواند پاسخگوی اهداف الکترونیک‌آرتز باشد…

منبع متن: gamefa