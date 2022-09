تاریخ انتشار زلدا بعدی و نام آن رسما اعلام شد؛ تریلر جدید بازی را ببینید

نمایش زلدای جدید، آخرین اتفاق بزرگ نینتندو دایرکت عالی دیروز بود و نینتندو هم تنها به اعلام تاریخ انتشار و نام بازی بسنده نکرد؛ تریلر نمایش داده شده از The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به‌خوبی تمرکز جدید آن روی طراحی عمودی مراحل را به تصویر می‌کشد. گشت و گذار و اکتشاف در Breath of the Wild مهم‌ترین بخش و هسته‌ی آن بود و این بار با نقشه‌ای طرف هستیم که نه فقط در دو اهرم، بلکه در آسمان و زیرزمین هم جریان دارد. واضح است که چه حرکت در آسمان‌ها و چه مبارزات با در نظر گرفتن این ارتفاعات جدید ساخته شده‌اند و تمام مکانیک‌های بازی تاثیرگرفته از این طراحی ساختاری جدید هستند.

نینتندو طراحی هنری اصلی Tears of the Kingdom را هم پس از اتمام تریلر به نمایش گذاشت که کاملا در ادامه‌ی جریان قسمت قبلی حرکت می‌کند. از همه لحاظ، می‌توان این موضوع که Tears of the Kingdom دنباله‌ای مستقیم برای Breath of the Wild است را در بخش بخش بازی مشاهده کرد.

هنوز چندان مشخص نیست که از لحاظ داستانی یا گیم‌پلی، دقیقا با چه عناصری طرف خواهیم بود. شخصیت اصلی از نظر ظاهری و طراحی، با لینک تفاوت دارد و به نظر می‌رسد شخصیت دیگری باشد، مخصوصا که نینتندو هنوز هم اجازه نداده است تا چهره‌ی شخصیت را ببینیم. در عین حال، کم و بیش مطمئن هستیم که بازی از نظر داستانی با یکی دیگر از شماره‌های زلدا یعنی Skyward Sword ارتباط دارد؛ هر دو بازی درباره‌ی قلمرویی در آسمان هستند و صحنه‌ی ابتدایی تریلر جدید هم کاملا نمایانگر آنچه در Skyward Sword دیده بودیم است. بدون شک تا زمان عرضه‌ی بازی، یعنی اردیبهشت سال آینده،‌ زمان زیادی باقی است تا نینتندو بخواهد بیشتر درباره‌ی Tears of the Kingdom صحبت کند، اما مطمئنا بسیاری از غافلگیری‌ها برای عرضه باقی خواهند ماند.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید منتشر شده از The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و تعدادی تصویر جدید از آن را ببینید.

