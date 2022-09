بازی Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse نسخه‌ای بازسازی شده از همان نسخه‌ی اصلی نینتندو Wii محسوب می‌شود، اما با یک بازسازی بزرگ طرف نیستیم و بازی از پایه دوباره ساخته نشده است؛ بلکه همان نسخه‌ی اصلی با وضوح تصویر بالاتر و کیفیت گرافیکی بیشتر اجرا می‌شود. نکته‌ی خوب درباره‌ی این نسخه‌ی جدید، عرضه‌ی آن روی تمام پلتفرم‌هاست. نسخه‌ی اصلی بازی که روی Wii عرضه شده بود، حتما باید با کنترلر حرکتی این کنسول تجربه می‌شد که خوشبختانه دیگر نیازی به آن نیست.

در توضیح داستان بازی، کوئی تکمو نوشته است:

«بازی Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse یک دهه پس از وقایع گم شدن پنج دختر در یکی از جزیره‌های ژاپن روی می‌دهد. پنج دختر طی یک جشنواره در جزیره‌ی روگستو ناپدید شدند و پس از مدتی، آن‌ها را پیدا کردند، اما این دختران شخصیتی کاملا متفاوت داشتند و خاطرات خود را از دست داده بودند. ده سال از این اتفاق می‌گذرد و هنوز هم دلیل ناپدید شدن این دختران کشف نشده است. حالا دو نفر از دختران به شکلی بسیار عجیب و با ظاهری ترسناک مرده‌اند. سه دختر باقی‌مانده برای اینکه از راز مرگ دوستان‌شان سر در بیاورند، به جزیره بازمی‌گردند.»

«گوییچی سودا»، نویسنده و کارگردان معروف ژاپنی، یکی از کارگردانان و نویسندگان بازی Mask of the Lunar Eclipse است و این بازی هم از سوی طرفداران، معمولا به عنوان بهترین قسمت مجموعه یاد می‌شود؛ طوری که حتی چند سال بعد از عرضه‌ی نسخه‌ی ژاپنی، طرفداران گرد هم آمدند تا خودشان بازی را ترجمه کنند. سری بازی‌های Fatal Frame به شدت با فرهنگ ژاپنی گره خورده‌اند و حتی عرضه‌ی Mask of the Lunar Eclipse هم با یکی از مراسم‌های سنتی ژاپنی‌ها که حول قصه‌های ارواح می‌گذرد، همزمان شده بود. اینکه بعد از چهارده سال، بالاخره این تصمیم اتخاذ شده بازی را ترجمه و روی همه‌ی پلتفرم‌ها عرضه کنند، اتفاقی بسیار خوب برای این مجموعه است؛ مخصوصا که قسمت پنجم Fatal Frame نسخه‌ی انگلیسی داشت و در این میان تنها قسمت چهارم از قلم افتاده بود.

مثل دیگر قسمت‌های سری بازی‌های Fatal Frame، با یک بازی ماجراجویی ترسناک طرف هستیم که مکانیک اصلی آن، حل معما و مبارزه با ارواح با استفاده از یک دوربین خاص است. پیدا کردن آیتم‌های مختلف در محیط و استفاده از سرنخ‌های مختلف برای پیشرفت در بازی در Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse هم به قوت گذشته باقی است. دوربین بازی هم که سلاح اصلی شخصیت‌هاست، با قابلیت‌های مختلف و جدیدی پیشرفت می‌کند و در عین حال هم وسیله‌ای برای دیدن اتفاقات گذشته و کشف خاطرات گمشده‌ی شخصیت‌هاست. بازی Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse همچنین برای اولین بار دوربین سوم شخص را به این سری بازی‌ها معرفی می‌کند و استفاده دوربین ثابت گذشته‌ی مجموعه را کنار می‌گذارد.

مثل نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Fatal Frame 5 یا همان Fatal Frame: Maiden of Black Water که سال گذشته عرضه شد، این بار هم با گرافیک پیشرفته‌تر در مقایسه با بازی اصلی، نورپردازی جدید و متفاوت که بازی را حتی ترسناک‌تر از گذشته می‌کند و یک حالت عکاسی بسیار پیشرفته طرف هستیم. به نظر می‌رسد که از نظر فنی، همان بازسازی Fatal Frame: Maiden of Black Water به عنوان پایه و اساس برای ساخت این نسخه‌ی جدید از Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse در نظر گرفته شده باشد. بدون شک می‌توانیم انتظار محتوای جدید مثل لباس متفاوت برای شخصیت‌ها و چیزهایی از این قبیل را هم داشته باشیم.

می‌توانید برای آشنایی بیشتر با این پیشرفت‌ها و روند کلی بازسازی که مطمئنا در Mask of the Lunar Eclipse استفاده خواهند شد، نگاهی به بررسی بلند و بالایی که از Mask of the Lunar Eclipse داشتیم، بیاندازید.

بازی Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse برای عرضه در اوایل سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته شده است. بازی روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse و تعدادی تصویر منتشر شده از آن را ببینید.

