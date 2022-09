در دنیای سیندوالیتی انسان و هوش مصنوعی با یکدیگر زندگی کنند تا دوام بیاورند. دنیای بازی بسیار خاص بوده و حالت دیستوپین (Dystopian) دارد. سیندوالیتی در سال ۲۲۲۲ جریان دارد. در دنیای این بازی یک باران سمی به نام اشک‌های ماه نو (Tears of the New Moon) اکثر انسانیت را از بین برده است. به جای آن موجوداتی عجیب بوجود آمده که به دنبال کشتن انسان‌های باقی‌مانده هستند.

انسان‌ها مجبور شدند تا یک دنیای زیرزمینی به نام آماسیا (Amasia) بسازند. در همینجا به هوش مصنوعی‌ای به نام ماگوس (Magus) آشنا شده و در با آن ارتباط برقرار کردند. در سیندوالیتی شما نقش یک دریفتر (Drifter) را بازی خواهید کرد. کسی که از راه جمع آوری کریستال‌های AO کسب درآمد می‌کنند. شما با موجوداتی خاصی به نام اندرز (Enders) روبرو خواهید شد. این موجودات دشمن شما بوده و باید آن‌ها را نابود کنید. در این مسیر ماگوس نیز به شما کمک خواهد کرد.

شما در این بازی رفته رفته ارتباط بیشتری با هوش مصنوعی برقرار خواهید کرد و همین باعث می‌شود تا این هوش مصنوعی به شما بیشتر کمک کند. مبازرات داخل این بازی حول کریدل کافینز (Cradle Coffins) می‌گردد. وسایل نقلیه‌ای که دارای سلاح بوده و به طور کامل قابل شخصی‌سازی هستند. شما می‌توانید شکل و شمایل این دستگاه‌ها را تغییر داده و حتی سلاح‌های مختلف روی آن قرار دهید.

سیندوالیتی دارای بخش چند نفره هم هست. شما می‌توانید با دریفترهای دیگر به مبارزه رفته یا اینکه علیه‌شان بجنگید. این موضوع باعث خواهد شد تا دسترسی شما به منابع بیشتر از افراد دیگر باشد. شرکت سازنده تلاش کرده تا با بهترین طراح‌های انیمیشن کار کند. همینطور اینکه شرکت سازنده یک گیم‌پلی بسیار خوب ساخته تا تجربه بازی بسیار لذت بخش باشد.

چیزی که باعث می‌شود بازی سیندوالیتی بسیار خاص باشد ارتباط میان کرکتر و هوش مصنوعی است. در اصل این هوش مصنوعی یک همراه برای شما بوده و در تک تک لحظات بازی به شما کمک خواهnduaد کرد. این موضوع اهمیت دارد که شما چگونه با ماگوس رفتار خواهید کرد. هرچه ارتباط شما با او بیشتر باشد، در بازی نیز کمک بیشتری دریافت خواهید کرد. از طرفی این ارتباط باعث شده تا گیم‌پلی سیندوالیتی با عناوین سوم شخص شوتر دیگر تفاوت زیادی داشته باشد.

منبع: Gematsu.com

