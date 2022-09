این بازی بین رویدادهای Yakuza 6: The Song of Life و Like a Dragon 8 جریان دارد و داستان فرعی شخصیت کازوما کیریو (Kazuma Kiryu) را روایت خواهد کرد. پس از پایان یاکوزا ۶، کیریو ظاهرا زندگی را به عنوان یک راهب به نام جوریو پذیرفته و هویت خود را به نوعی عوض کرده است. طولی نمی‌کشد که او بر اثر اتفاقاتی بار دیگر به اکشن باز می‌گردد و به نظر می‌رسد که باید از شخصی محافظت کند. طبق گفته‌ها برخلاف Like a Dragon که بیشتر بر نقش‌آفرینی متمرکز است، این بازی یک اثر اکشن و ماجراجویی خواهد بود. البته فعلا مشخص نیست که مبارزات آن مشابه یاکوزا ۶ خواهد بود یا خیر.

از نظر اندازه، بازی کمی بزرگتر از Lost Judgment: The Kaito Files است و به طور کلی تکمیل آن تقریبا نصف یک نسخه‌ی معمولی از این سری طول خواهد کشید. با این وجود، در خط داستانی کلی مجموعه بسیار مهم در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر اطلاعات بیشتری از بازی در دسترس نیست اما می‌توان از آن انتظار ماموریت‌های اصلی و فرعی مختلف و یک شهر را برای تعامل داشت.

همانطور که احتمالا می‌دانید، در پایان نبرد نهایی یاکوزا ۶، ایوامی سعی می‌کند تا با تفنگ به هاروکا و هاروتو شلیک کند. با این حال، کازوما کیریو از آن‌ها و یوتا محافظت می‌کند و به جای آن‌ها اجازه می‌دهد تا به او شلیک کند. بسیاری از بازیکنان از این پیچش وقایع شوکه شدند زیرا کیریو تنها شخصیت قابل بازی در این نسخه بود و به نوعی مرگ او منجر به پایان این سری می‌شد. با این حال، پس از پایان تیتراژ بازی، صحنه‌های بیشتری نمایش داده می‌شوند.

در یکی از این صحنه‌ها در لحظه‌ای تاثیرگذار که هاروکا و دیگران از یتیم خانه در حال تشویق هاروتوی کوچک به راه رفتن هستند، دوباره کیریو را خواهید دید که آن‌ها را از دور تماشا می‌کند. کازوما کیریو از ابتدای سری تا به حال افراد مهم زیادی را در زندگی خود از دست داده است. او بهترین دوستش، آکیرا، مادر هاروکا و دوست دوران کودکی‌اش، یومی، را نیز از دست داد. بنابراین، می‌توانیم فرض کنیم که کیریو مرگ خود را جعل کرده است تا از هاروکا، هاروتو، یوتا و دیگرانی که دوستشان داشت در برابر خطرات بیشتر یاکوزا محافظت کند. حال باید دید که در نسخه‌ی جدید، داستان او چگونه پیش خواهد رفت.

بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name در سال ۲۰۲۳ برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

