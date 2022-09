در مورد مدل موی جدید کیریو، دلایل زیادی برای این تغییر وجود دارد، اما تیم توسعه فعلا اطلاعاتی منتشر نکرده است. با این حال چیزی که قطعی به نظر می‌رسد، همکاری کاسوگا و کیریو با یکدیگر است. هر چند شما احتمالا همچنان با افراد مختلفی همکاری خواهید کرد. در توصیف مضمون بازی عبارت مردی با گذشته‌ای پشت سرش و مردی با آینده‌ای پیش رو آمده است که این به ترتیب نشان دهنده‌ی کیریو و کاسوگا است.

اولین تریلر بازی بازگشت ایچیبان کاسوگا (Ichiban Kasuga) و کازاما کیریو (Kazama Kiryu) را تایید می‌کند. Like a Dragon 8 مانند نسخه‌ی قبلی خود یک بازی نقش‌آفرینی مبتنی بر نوبت است و بار دیگر تمرکز زیادی روی داستان دارد. مقیاس بازی بزرگ اعلام شده و ظاهرا این نسخه بزرگترین بازی در این مجموعه‌ی محبوب خواهد بود.



ایچیبان کاسوگا قهرمان سری یاکوزا از نسخه‌ی Yakuza: Like a Dragon به بعد بوده است. او یک یاکوزای سابق است که پس از اتفاقات بازی ذکر شده و ۱۸ سال حضور در زندان، در حال حاضر به عنوان یک کارگر نیمه وقت در یوکوهاما زندگی می‌کند و می‌تواند مسیری را در کنار دوستانش انتخاب کند که به آن علاقه دارد. کیریو نیز پس از پایان نسخه‌ی ششم یاکوزا ناپدید می‌شود و مرگ خود را جعل می‌کند تا از عزیزان خود محافظت کند.

در قالب بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name او به نظر می‌رسد که هویت جدیدی پیدا کرده اما بر اثر اتفاقاتی بار دیگر باید به ماجراهایی پا بگذارد که داستان او را قبل از Like a Dragon 8 روایت خواهند کرد. در هر صورت به نظر می‌رسد که استودیوی Ryu Ga Gotoku در طی دو سال آینده سه بازی از سری یاکوزا منتشر خواهد کرد و باید دید که در نهایت این بازی‌ها چگونه عمل خواهند کرد.

بازی Like a Dragon 8 در اوایل ۲۰۲۴ میلادی برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

