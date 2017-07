تماشا کنید: تریلر رسمی از قسمت چهار فصل هفتم Game Of Thrones منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، ساعاتی قبل تریلری از قسمت چهارم فصل هفت سریال محبوب Game Of Thrones منتشر شد. شبکه HBO این تریلر را برای طرفداران کنجکاوی که دوست دارند بدانند قسمت بعد چه خواهد شد آماده کرده است. نام این قسمت "The Spoils Of War" (خرابی‌های جنگ) است و در تاریخ 6 اوت برابر با 15مردادماه به روی آنتن خواهد رفت. در ادامه می‌توانید این تریلر کوتاه را مشاهده کنید.

رابرت مک لاخلن (Robert Mclakhlan) که نورپردازی این سریال را برعهده دارد، در مصاحبه با Radio Times گفته است که: "قسمت آینده مردم را شگفت زده خواهد کرد". او این نکته را نیز اضافه کرد که ساخت این قسمت "به‌طور غیرمعمولی" سخت بوده است ولی به دلیل آن اشاره‌ای نکرد.

تا به امروز سه قسمت از این فصل به روی آنتن رفته است و تنها چهار قسمت دیگر تا پایان فصل هفتم باقی مانده است.

منبع متن: pardisgame