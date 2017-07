به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamerant، شواهد بیشتری بدست آمده که به این نکته اشاره دارد که Crash Bandicoot N. Sane Trilogy برای Xbox One‌ عرضه خواهد شد. ریمستر سه نسخه از Crash Bandicoot یک موفقیت بزرگ برای Activision بوده است اما اینکه این ریمستر به عنوان یک انحصاری PlayStation باقی خواهد ماند یا خیر مشخص نیست. اطلاعات جدیدی که از یکی از توسعه‌دهندگان این بازی منتشر شده است ممکن است به این سوال پاسخ دهد.

"کارا زیسا"(Kara Zisa)‌ از Vicarious Visions برروی این رابط‌ کاربری ارتقا‌ء یافته‌ی این بازی کار می‌کرد. اکنون که بازی کامل است و این ارتقا‌ء‌ برروی بازی اعمال شده است طبیعی است که کار خود را به اشتراک بگذارد. طی تصویری که او از منوی بازی به اشتراک گذاشته است که یک مموری PlayStation‌ را نشان می‌دهد، بجای دکمه‌های معمول PlayStation ما شاهد A و B برای انتخاب کردن و برگشتن هستیم.

تمام کار‌های ایشان برروی نسخه‌ی Xbox One این بازی از اینترنت برداشته شده است اما صحت این شواهد غیرقابل انکار است. حداقل چیز ممکن این است که "کارا زیسا" کار‌های اولیه‌ و ایده‌پردازی‌های مربوط به نسخه‌ی Xbox One را انجام داده باشد. همیشه احتمال این وجود دارد که معاملات کاری عرضه‌های این چنینی را غیرممکن کند اما به احتمال زیاد این عنوان بصورت انحصاری زمانی بعدا برای Xbox One نیز عرضه خواهد شد.

این اولین باری نیست که لیک‌هایی از این قبیل برروی اینترنت قرار گرفته باشد. اما سوال اصلی این است که آیا اینکار اصلا منطقی است یا خیر. از لحاظ حقوقی هیچ مشکلی وجود ندارد زیرا Activision یک استودیوی ترد-پارتی می‌باشد.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy هم‌اکنون برای PS4 در دسترس است.

