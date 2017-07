روز به روز بر تعداد ناشران و سازندگانی که قصد عرضه‌ی عناوین خود برروی کنسول نینتدو سوئیچ را دارند، اضافه می‌شود. بعد از اینکه شرکت کپکام اعلام کرد که عناوین بیشتری را برای عرضه برروی این کنسول آماده کرده است، به نظر می‌رسد که شرایط برای کنسول شرکت نینتندو در حال بهبود است. حالا به […]

روز به روز بر تعداد ناشران و سازندگانی که قصد عرضه‌ی عناوین خود برروی کنسول نینتدو سوئیچ را دارند، اضافه می‌شود. بعد از اینکه شرکت کپکام اعلام کرد که عناوین بیشتری را برای عرضه برروی این کنسول آماده کرده است، به نظر می‌رسد که شرایط برای کنسول شرکت نینتندو در حال بهبود است. حالا به نظر می‌رسد که شرکت تلتیل هم قصد عرضه‌ی عنوان Batman: The Telltale Series را برروی نینتدو سوئیچ دارد. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

دلیلی که باعث شده تا فکر کنیم که Batman: The Telltale Series به کنسول نینتندو سوئیچ خواهد آمد، لیست شدن نسخه‌ی نینتندو سوئیج این بازی در خرده‌فروش آنلاین Fnac است.

Batman: The Telltale Series اولین فصل از سری Batman نام دارد. به تازگی فصل دوم این سری هم با نام Batman: The Enemy Within در جریان مراسم کامیک کان ۲۰۱۷ معرفی شده است و به زودی روانه‌ی بازار خواهد شد.

شرکت تلتیل هنوز واکنشی به این شایعه نشان نداده است، اما در صورتی که نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این بازی تایید شود، چندان غافلگیر نخواهیم شد؛ چراکه اخیرا مسئولان این شرکت اعلام کرده بودند که بزودی عناوین بیشتری را برای عرضه برروی این کنسول آماده خواهند کرد. Job Stauffer، رئیس بخش روابط عمومی شرکت تلتیل، اعلام کرده است که اگرچه هنوز نسخه‌ی نینتدو سوئیچ Batman: The Enemy Within تایید نشده است، اما همچنان می‌توان به تحقق این موضوع، امید داشت.

آقای استافر اظهار کرده است که انتشار سایر عناوین شرکت تلتیل برروی نینتندو سوئیچ، غافلگیر کننده نخواهد بود؛ چرا که این کنسول مانند سایر کنسول‌ها برای انتشار عناوین این شرکت، عالی است.

انتشار عناوین ما برروی نینتدو سوئیچ در آینده، تعجب‌آور نخواهد بود. ما عاشق این کنسول هستیم. این کنسول برای کاری که ما انجام می‌دهیم، فوق‌العاده است. همه‌ی عناوین ما برروی کنسول‌ها و تلفن‌های هوشمند از کیفیت یکسانی برخوردار هستند و تجربه‌ی بازی‌های ما برروی پلتفرم‌های قابل حمل مانند تلفن‌های هوشمند و نینتدو سوئیچ، لذت‌بخش خواهد بود.

از جمله عناوینی که برای انتشار برروی این کنسول برنامه‌ریزی شده‌اند، می‌توان به WWE 2K18 و FIFA 18 اشاره کرد که در فصل پاییز عرضه خواهند شد. سازندگان عنوان WWE 2K18 اعلام کرده‌اند که نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این بازی، کیفیتی مشابه کنسول‌های ایکس باکس وان و پلی استیشن ۴ خواهد داشت؛ در حالی که سازندگان FIFA 18 اعلام کرده‌اند که کیفیت نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این عنوان، مشابه نسخه‌های نسل هفتمی ایکس باکس ۳۶۰ و پلی استیشن ۴ خواهد بود که به هیچ وجه خبر خوبی برای دارندگان این کنسول قابل حمل نیست.

عنوان Batman: The Enemy Within در تاریخ ۸ آگوست، مصادف با ۱۷ مرداد برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و مک عرضه خواهد شد؛ درحالی که نسخه‌های اندروید و آی‌اواس آن در اواخر سال جاری میلادی به انتشار خواهد رسید. سیزن‌پس این بازی نیز از ماه اکتبر در دسترس کاربران پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار خواهد گرفت. این عنوان در جریان کامیک کان ۲۰۱۷ معرفی شد و تریلری هم از آن به انتشار رسید.

منبع متن: gamefa