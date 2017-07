به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، عنوان Wolfenstein II The New Colossus را می‌توان به سبک‌ها و روش‌های مختلفی بازی کرد که در این ویدیو به آن‌ها پرداخته می‌شود.

این گیم‌پلی بخشی است که کارکنان Sony با نسخه ارسالی استودیوی MachineGames تجربه‌ کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند:

"بیایید Wolfenstein II: The New Colossus را بازی کنیم. در نمایش امروز، ما سبک‌های گسترده بازی کردن این عنوان را نشان می‌دهیم؛ از مخفی‌کاری گرفته تا اکشن و تیراندازی. جدیدترین بازی استودیوی MachineGames فرصت زیادی را برای بازیکنان فراهم می‌آورد تا خون‌ریزی به پا کنند. این استودیو همیشه با به نمایش گذاشتن تصویری واقعا تکان‌دهنده از ایالات متحده اشغال شده و وحشت درون آن، توانایی روایت داستانی خود را قوی‌تر می‌سازد."

Wolfenstein II The New Colossus طی کنفرانس Bethesda در E3 2017 معرفی شد. بازی در 27 اکتبر (5 آبان) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر می‌شود. گفتنی است نسخه Xbox One X آن دارای بهبودهایی با پشتیبانی از 4K و HDR خواهد بود.

در ادامه می‌توانید ویدیوی منتشر شده از گیم‌پلی بازی را مشاهده کنید:

