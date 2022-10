مهم نیست که این موجودات افسانه‌ای و پشمالو در کدام سمت از داستان قرار دارند زیرا بازیکنان در هر صورت عاشق آن‌ها می‌شوند. شاید به این دلیل است که گرگینه‌ها در اغلب مواقع ویژگی‌های طبیعی و انسانی خود را حفظ می‌کنند. با این حال در ماه کامل و هنگامی که تغییر شکل می‌دهند، آن‌ها می‌توانند وحشتناک، غیرمنطقی و منزوی شوند. حال طی این مقاله به ۱۲ بازی برتر با محوریت این موجودات خوفناک خواهیم پرداخت.

۱۲. Blood of the Werewolf

تهیه کننده: Ziggurat / سازنده: Scientifically Proven

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC

Blood of the Werewolf همانطور که از نامش پیداست، یک بازی تماما در مورد گرگینه‌ها و به طور خاص یک گرگینه به نام سلینا است. سلینا یک گرگینه‌ی قدرتمند محسوب می‌شود که به دنبال انتقام از عامل مرگ شوهرش است که به طرز غم‌انگیزی کشته شده است. در جریان حمله‌ی هیولاها، ‌آن‌ها فرزند سلینا را نیز گرفته و برده‌اند. این بازی در سبک پلتفرمر ساخته شده که تمرکز زیادی بر اکشن دارد و در آن می‌توانید بسته به چرخه‌ی ماه تغییر شکل دهید. هدف نهایی شما در این بازی این است که راه خود را از طریق مبارزه با هیولاهای مختلف پیدا کرده و در نهایت به هیولای اصلی و عامل مرگ شوهر خود برسید.



۱۱. Werewolves Within

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Red Storm Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PS4 ،PC

Werewolves Within یک بازی جذاب است که با گروهی از دوستان به صورت واقعیت مجازی قابل تجربه است. در این بازی که در آن هر بازیکن نقش خاصی را بر عهده می گیرد، هدف نهایی کشف این است که کدام بازیکنان گرگینه هستند. در توضیحات بازی آمده که در منطقه‌ی قرون وسطایی گالوستون، روستاییان از حملات مداوم گرگینه‌ها به قدر کافی خسته شده‌اند و در نهایت به دنبال پایان دادن به سلطه‌ی آن‌ها هستند. ماهیت اثر، عامل غوطه‌وری را افزایش می‌دهد زیرا هر یک از شما به دنبال پرسیدن سوالات درست و منطقی، متقاعد کردن یکدیگر و غیره هستید. جالب است بدانید که فیلمی با اقتباس از این بازی با همین نام در سال ۲۰۲۱ عرضه شد.

۱۰. The Wolf Among Us

تهیه کننده: Telltale Games / سازنده: Telltale Games

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PSV ،PS3 ،PS4 ،Xbox 360 ،Xbox One ،PC

The Wolf Among Us یک بازی ماجراجویی از استودیوی تل‌تیلز گیمز (Telltale Games) است که شخصیت اصلی آن یک گرگینه به نام آدام هرینگتون یا Bigby Wolf است. بیگبی زمانی گرگی افسانه‌ای و شرور بود که در داستان‌ها در مورد آن گفته می‌شد اما اکنون کلانتر Fabletown است و باید با شهردار موقت و فاسد این شهر برای حل پرونده‌های جنایی آن همکاری کند. بازی حول افسانه‌هایی می‌چرخد که بسیاری از مردم آن‌ها را می‌شناسند و از شنیدن یا خواندن آن‌ها لذت می‌برند، با این حال شامل پیچش‌هایی تاریک در داستان خود است که آن را از نمونه‌های مشابه متمایز می‌کند. The Wolf Among Us نمونه‌ی بارز یک بازی عالی با محوریت گرگینه‌ها است زیرا بازیکنان می‌توانند در طول ماجراجویی خود، هر دو بخش از ماهیت بیگبی را تجربه کنند.



۹. Werewolf the Apocalypse: Earthblood

تهیه کننده: Nacon / سازنده: Cyanide

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PS5 ،PS4 ،Xbox Series X/S ،Xbox One ،PC

از عنوان Werewolf the Apocalypse: Earthblood کاملا مشخص است که این بازی حول محور گرگینه‌ها می‌چرخد. در دنیای بازی که World of Darkness نام دارد، بازیکنان کنترل کاهال (Cahal) به عنوان یک گرگینه که بخشی از قبیله‌ی ایرلندی فیانا (Fianna) است را در دست دارند. بازی در شمال غربی آمریکا جریان دارد که حس و حالی خشن و رازآلود را منتقل می‌کند. بازیکنان بسته به موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، می‌توانند کاهال را در قالب یک انسان، یک گرگ واقعی و یک گرگینه کنترل کنند. گیم‌پلی بازی به ویژه در حالت گرگینه هیجان‌انگیز است زیرا در این حالت است که شخصیت اصلی می‌تواند بیشترین ویرانی را به بار آورد. گفتنی است که گرگینه‌ها در Earthblood تنها برخی از موجودات ماوراء طبیعی هستند که برای بدست آوردن قدرت تلاش می‌کنند.

۸. The Elder Scrolls V: Skyrim

تهیه کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Bethesda Game Studios

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

اسکایریم رویای طرفداران ژانر فانتزی است که به حقیقت پیوسته و به همین دلیل است که بازی همچنان روی پلتفرم‌های مختلف عرضه می‌شود و فروش خوبی را تجربه می‌کند. جدای از لحظات پرتنش و هیجان انگیز مبارزه با اژدهایان در سراسر جهان بازی، تبدیل شدن به یک گرگینه‌ی قدرتمند نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. در حالی که بازی دارای ماموریت‌های جانبی زیادی است که به طور مستقیم به گرگینه‌ها گره خورده‌اند، این The Companions و خط ماموریت آن است که به این موجود ماوراء طبیعی تجلی می‌بخشد. پس از تغییر شکل به یک گزگینه، بازیکنان سلاح‌ها و جادوی خود را از دست می‌دهند، اما در عوض از قدرت خالص بهره‌مند می‌شوند.



۷. The Legend of Zelda: Twilight Princess

تهیه کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: GameCube ،Wii

برای اینکه بفهمید که در The Legend of Zelda: Twilight Princess می‌توانید به یک گرگ تبدیل شوید، لازم نیست فراتر از پوستر بازی بروید. بازی ممکن است مانند یک داستان افسانه‌ای سنتی به گرگینه‌ها نپردازد اما در هر صورت لینک می‌تواند به این جانوران پشمالو تبدیل شود. در لحظات خاصی از بازی، یعنی در گرگ و میش، لینک در موجودی مقدس قرار می‌گیرد. این بخش‌ از گیم‌پلی به‌ لینک به عنوان Wolf Link اجازه می‌دهد تا با حیوانات دیگر صحبت کرده و پازل‌ها را حل کند. لینک در این حالت قابلیت دفاع کمتری دارد و نمی‌تواند از آیتم‌ها استفاده کند، با این حال این محدودیت‌ها را با رفتارهای حیوانی خود جبران می‌کند.

۶. The Order: 1886

تهیه کننده: Sony / سازنده: Ready at Dawn

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PS4

در حالی که The Order: 1886 به دلیل گیم‌پلی کوتاه، لحظات سناریو محور بیش از حد و گرفتن کنترل از دست بازیکن در بسیاری از مواقع، با واکنش‌های چندان مثبتی مواجه نشد اما گرگینه‌های این بازی بدون شک خوفناک هستند. بازی در اواخر قرن نوزدهم در لندن اتفاق می‌افتد. شخصیت اصلی بازی یعنی گالاهاد یکی از شوالیه‌های آن دوران است که باید از سلاح‌های مدرن برای نابودی این جانوران استفاده کند. استرس‌زا ترین بخش‌های بازی حول محور نبرد با گرگینه‌ها می‌چرخند. این موجودات با اینکه در بازی لحظات کوتاهی دارند اما وحشتناک و کشنده هستند و به طور کلی تاثیرگذار ظاهر می‌شوند.

۵. Castlevania: Legacy of Darkness

تهیه کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: Nintendo 64

Castlevania: Legacy of Darkness یکی از اولین بازی‌های سری کسلوینیا در دوران آغاز سلطنت بازی‌های سه‌بعدی بود که روی Nintendo 64 منتشر شد. بازی داستان یک ماجراجویی فوق‌العاده را به تصویر می‌کشد که در آن همه چیز حول محور تقابل هیولا در برابر خون‌آشام است. گرگینه‌ای که در این بازی حضور دارد کسی نیست جز کورنل، قهرمان اصلی داستان که باید خواهرش آیدا را از قربانی شدن در راستای احیای دراکولا نجات دهد. البته کورنل تنها گرگینه‌ی بازی نیست بلکه رقیب او با نام اورتگا نیز حضور دارد. علی‌رغم اینکه هر دو شخصیت دارای یک ماهیت هستند، اورتگا برای بدست آوردن قدرت بیشتر با دراکولا همکاری می‌کند. داستان ممکن است کمی کلیشه‌ای به نظر برسد اما به خوبی گرگینه‌ها را نشان می‌دهد.

۴. Castlevania: Lords of Shadow

تهیه کننده: Konami / سازنده: MercurySteam ،Climax Studios

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

Castlevania: Lords of Shadow با گرگ‌های معمولی و همچنین با گرگینه‌های بسیار قدرتمند که در بازی با نام لایکان (Lycan) شناخته می‌شوند، غریبه نیست. گابریل بلمونت، شخصیت اصلی بازی، در تلاش برای نجات معشوقش با انواع جانوران شرور و وحشتناک روبرو می‌شود. با این حال، یک گرگینه‌ی ترسناک وجود دارد که مبارزه‌ای سخت با او انجام می‌دهد. آن گرگینه‌ی قدرتمند، کرنل، ارباب لایکان‌ها، است. او یک شخصیت مرموز در بازی است که باس اصلی آن نیز محسوب می‌شود. او زمانی یکی از اعضای بنیانگذار Order of Light بوده اما اکنون در تاریکی زندگی می‌کند و بر برادران گرگینه‌ی خود نظارت می‌کند.

۳. Sonic Unleashed

تهیه کننده: Sega / سازنده: Sonic Team

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360

مسلما سونیک اثری نیست که به خاطر گرگینه‌هایش شناخته شود، با این حال Sonic Unleashed آمد تا قرارگیری در نقش یک گرگینه را برای بازیکنان به ارمغان بیاورد. Werehog فرمی از سونیک است که او پس از تماس با دارک گایا تبدیل به آن شده است. شاید دیدن سونیک در حالی که دشمنانش را با حملات فیزیکی قدرتمند از سر راه بر می‌دارد، تعجب‌آور باشد اما در نوع خود جالب است. البته بازی هنوز هم دارای لحظات سریعی است که این سری را به آن‌ها می‌شناسند، با این حال در بخش‌هایی از بازی که در شب جریان دارند، سونیک تغییر شکل می‌دهد و ریتم بازی عوض می‌شود.



۲. Bloodborne

تهیه کننده: Sony / سازنده: FromSoftware

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PS4

بلادبورن اثری است پر از هیولاها و موجودات مخوف است که آماده‌اند تا بازیکنان را به سمت مرگشان بفرستند. در حالی که بازیکنان در حین کاوش در دنیای تاریک بازی با گرگینه‌های دیوانه و عصبانی زیادی روبرو می‌شوند، این اولین گرگینه‌ی بازی در اوایل آن است که کابوس بسیاری از بازیکنان می‌شود. دقیقا در ابتدای بازی در نوعی آزمایشگاه، بازیکنان با یک گرگینه‌ی ترسناک روبرو می‌شوند. این گرگینه قرار نیست که شکست بخورد و اگر قبلا بازی را تجربه نکرده یا اطلاعاتی در مورد آن نداشته باشید، متوجه‌ی این موضوع نخواهید بود. این یک آغاز ترسناک برای یک بازی دشوار است که نشان می‌دهد با هیچ‌کس شوخی ندارد. البته برخی از بازیکنان موفق شدند که این موجود شکست‌ناپذیر را شکست دهند.



۱. Nightmare Creatures

تهیه کننده: Activision / سازنده: Kalisto Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PS1 ،Nintendo 64 ،PC

Nightmare Creatures ممکن است که با استانداردهای مدرن، قدیمی و پیش پا افتاده به نظر برسد، اما در زمان خود، یک اثر فوق‌العاده ترسناک بود. یکی از اصلی‌ترین المان‌های ترس بازی، گرگینه‌های بی‌رحم آن هستند. این موجودات به راحتی شکست نمی‌خورند و فقط با استراتژی و مهارت می‌توانید آن‌ها را نابود کنید. گفتنی است که با توجه به محدودیت‌های سخت‌افزاری آن زمان، بازیکنان نمی‌توانستند جلوی خود را در مراحل بازی به خوبی ببینند زیرا بخش زیادی از دور دست با تاریکی پوشیده شده بود. به همین دلیل زمانی که یک گرگینه‌ی تشنه به خون از دل تاریکی بیرون می‌آمد، ترس عمیقی بازیکنان را فرا می‌گرفت.



منبع: The Gamer

