شرکت سازنده بازی مرد میدان به نام Supermassive Games اعلام کرده که این قسمت در ابتدا هم وجود داشته ولی در بازی اصلی حضور نداشته است. حال تیم سازنده تصمیم گرفته تا این قسمت را به بازی اصلی اضافه کند. این قسمت ارتباط بیشتری میان دو عنوان اول مجموعه تصاویر تاریک یعنی مرد میدان و امید کوچک (Little Hope) ایجاد خواهد کرد.

در این به روزرسانی تنها این قسمت جدید اضافه نشده است. بلکه ما شاهد بهبود‌هایی در زمینه رابط کاربری، سرعت بیشتر کرکترها و یک سطح جدیدی از دشواری خواهیم بود. همینطور اینکه یک حالت جدید به نام سیل زده (Flooded) هم در بازی وجود دارد. در این حالت یک تجربه گیم‌پلی جدید و تعدادی مرگ جدید هم به بازی اضافه شده است.

افزودن این محتوای جدید زمانبندی بسیار خوبی دارد. به دلیل اینکه چیزی تا عرضه عنوان بعدی مجموعه تصاویر تاریک به نام شیطان درون من (The Devil in Me) نمانده است. این عنوان جدید در اصل آخرین قسمت فصل اول مجموعه تصاویر تاریک است. به نوعی می‌توان گفت که داستان این فصل از بازی را پایان می‌دهد.

مجموعه تصاویر تاریک توسط شرکت Supermassive ساخته شده است. این شرکت تجربه خوبی در زمینه طراحی عناوین داستانی و ترسناک دارد. از سابقه آن می‌توان به عنوان تا طلوع (Until Dawn) اشاره کرد. به طور کلی تجربه ترسناکی که این عناوین در اختیار شما قرار می‌دهتد بسیار خاص است. به دلیل اینکه شما مسئول مرگ و زندگی هر کرکتر بوده و به همین دلیل پس از مرگ آن‌ها یک حس گناه خاصی خواهید داشت.

از لحاظ داستانی شرکت سازنده توانسته بسیار خوب عمل کند. همین باعث شده تا استقبال از عناوین تصاویر تاریک به حدی خوب باشد که تا الان سه بازی از این مجموعه ساخته شود. از لحاظ ارتباطی نیز با وجود اینکه این عناوین در سبک آنتولوژی هستند، با یکدیگر همچنان ارتباط کمی دارند. همین باعث می‌شود تا حالت سریالی پیدا کنند. عرضه این قسمت جدید نیز باعث خواهد شد تا طرفداران بیشتر برای عنوان بعدی شوق داشته باشند.

