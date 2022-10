این پروژه‌ها شامل یک سه‌گانه‌ی جدید از ویچر و دو بازی دیگر از این سری با نام‌های رمز Sirius و Canis Majoris هستند که به ترتیب توسط استودیوهای سی‌دی پراجکت، The Molasses Flood و استودیویی غیر داخلی تولید می‌شوند. از طرفی یک بازی جدید با محوریت سایبرپانک ۲۰۷۷ و با نام رمز Orion توسط استودیوی جدید سی‌دی پراجکت در شهر بوستون و یک آی‌پی کاملا جدید با نام رمز Hadar در دست ساخت است.

آدام کیچینسکی (Adam Kicinski)، مدیر عامل استودیوی سی‌دی پراجکت رد، می‌گوید:

به من اجازه دهید تا برنامه‌های تولید خود را برای سال‌های آینده مشخص کنم. سه بازی اولی که عرضه خواهیم کرد، متعلق به سری ویچر هستند و ما پیش تولید دو مورد از آن‌ها را آغاز کرده‌ایم.

پروژه‌ی Sirius (استودیوی The Molasses Flood)

جدیدترین بازی استودیوی بازی The Molasses Flood که بازی‌هایی نظیر The Flame in the Flood و Drake Hollow را در کارنامه‌ی خود دارد، با اسم رمز Sirius در دنیای ویچر جریان خواهد داشت. این بازی با پشتیبانی استودیوی سی‌دی پراجکت ساخته می‌شود و با تولیدات گذشته‌ی این استودیو متفاوت خواهد بود. در واقع به نظر می‌رسید که این بازی قرار است تا مخاطبان بیشتری را هدف قرار دهد زیرا در کنار بخش تک نفره، گیمرها می‌توانند از بخش چند نفره‌ی آن نیز بهره ببرند.

سه‌گانه‌ی ویچر (استودیوی سی‌دی پراجکت رد)



پروژه‌ی دیگر سی‌دی پراجکت با نام رمز Polaris، در واقع همان اثری است که حماسه‌ی جدید سری ویچر را آغاز می‌کند و داستان ویچر ۳ را گسترش می‌دهد. سه بازی در این حماسه وجود خواهند داشت که در یک دوره‌ی شش ساله از زمان انتشار پولاریس در دسترس قرار خواهند گرفت. ۶ سال شاید چندان زمان زیادی برای توسعه‌ی چنین بازی‌های عظیمی به نظر نرسد اما ظاهرا سی‌دی پراجکت فکر همه‌جای کار را کرده است. به نظر می‌رسد که در مورد جنبه‌های فنی نسخه‌های دوم و سوم، این دو بازی از موارد ایجاد شده در طول توسعه‌ی پولاریس بهره‌مند خواهند شد. در واقع پولاریس پایه و اساس دنباله‌های خود را ایجاد خواهد کرد. در نهایت گفتنی که پولاریس احتمالا همان اثری باشد که داستان سیری را روایت خواهد کرد.

پروژه‌ی Canis Majoris (استودیوی خارجی)



پروژه بعدی با نام رمز Canis Majoris یکی دیگر از بازی‌های سری ویچر خواهد خود. این بازی توسط یک استودیوی خارجی تولید خواهد شد که توسط توسعه‌دهندگان با تجربه‌ای که روی بازی‌های قبلی ویچر کار کرده‌اند، هدایت می‌شود. از نظر فنی، توسعه‌دهندگان قرار است تا از آنریل انجین ۵ و مجموعه ابزاری که برای ساخت Polaris استفاده می‌شود، برای ساخت این بازی نیز بهره ببرند.



در رابطه با سایبرپانک ۲۰۷۷، بدون شک اولین پروژه‌ی سی‌دی پراجکت رد، عرضه‌ی اولین بسته‌ی الحاقی آن یعنی فانتوم لیبرتی (Phantom Liberty) خواهد بود. این تنها بسته‌ی الحاقی بازی خواهد بود که قرار است در سال ۲۰۲۳ برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری در دسترس قرار گیرد. البته پشتیبانی از بازی همچنان پس از عرضه‌ی این بسته ادامه خواهد داشت.

پروژه‌ی Orion (استودیوی سی‌دی پراجکت رد)



پروژه‌ی Orion قرار است که پتانسیل‌های جهان سایبرپانک را به طور کامل نشان دهد. کیچینسکی با بیان اینکه برنامه‌های بلندپروازانه‌ی آن‌ها به کار، فداکاری و رشد تیمی بیشتری نیاز دارد، گفت:

ما در حال ایجاد یک استودیوی جدید در آمریکای شمالی هستیم. در واقع در کنار The Molasses Flood که صرفا بر سیریوس متمرکز خواهد بود، تیمی را در بوستون گردهم خواهیم آورد که به همراه تیم فعلی استودیوی مستقر در ونکوور کاندا، استودیوی CD Projekt RED North America را تاسیس می‌کنند. این استودیو مسئولیت توسعه‌ی Orion را بر عهده خواهد داشت. این حرکت ما را قادر می‌سازد تا به طور کامل از استعدادهای آمریکای شمالی استفاده کنیم.

آی‌پی جدید با نام رمز Hadar (استودیوی سی‌دی پراجکت رد)

میچل نواکوفسکی (Michal Nowakowski)، معاون ارشد توسعه‌ی کسب‌ و کار سی‌دی پراجکت رد، در رابطه با این پروژه گفت:

«خوشحالم اعلام کنم که سی‌دی پراجکت رد کار خود را سومین آی‌پی جدید استودیو با نام رمز Hadar آغاز کرده است. ما از چند سال پیش به آن فکر کرده‌ایم. کارهایی ابتدایی روی بازی در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و برای اولین بار در تاریخ ما، این آی‌پی به طور کامل در سی‌دی پراجکت رد ایجاد می‌شود. درک این نکته مهم است که ما هنوز در حال ساخت این بازی نیستیم بلکه در حال کار روی پایه و اساس آن هستیم.



بخش چند نفره



او در ادامه افزود:

این همه‌ی آن چیزی است که باید در مورد بازی‌های جدید بدانید، اما چیزهای بیشتری برای به اشتراک گذاشتن با شما داریم. در حالی که ما معتقدیم بازی‌ها و دنیاهایی که درون آن‌ها ایجاد می‌کنیم، داستان‌های بزرگی را روایت می‌کنند که روی بسیاری تأثیر می‌گذارد، همچنین معتقدیم که اجازه دادن به بازیکنان برای تعامل با یکدیگر، تجربیات جدیدی را برای آن‌ها به ارمغات می‌آورد.

البته با انجام این کار، به هیچ وجه نمی‌خواهیم که حالت تک نفره را محدود کنیم. چیزی که مهم محسوب می‌شود، این است که آنریل انجین ۵ یک فریم ورک قدرتمند ارائه داده که به ما این امکان را می‌دهد تا برای اکثر بازی‌های خود در آینده، بخش‌های چند نفره توسعه دهیم.



