بازی Need for Speed Unbound معرفی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید

این بازی با استفاده از موتور بازی‌سازی فراست‌بایت (Frostbite)، برای کنسول‌های نسل جدید و با نرخ فریم ۶۰ و رزولوشن ۴K در یک جهان باز به نام Lakeshore جریان خواهد داشت. در تریلری که از بازی منتشر شده است، شاهد سبک بصری واقع‌گرایانه‌‌ی بازی هستیم که با المان‌هایی انیمه‌ای ترکیب شده و جذابیت خاصی دارد. این در واقع تاییدی بر شایعاتی است که در گذشته در مورد گرافیک بازی پخش شده بود.

در Need for Speed ​​Unbound، مشابه‌ی نسخه‌های قبلی می‌توانید به مسابقات خیابانی و تعقیب و گریز پلیس بپردازید. بازی روی شخصی‌سازی وسایل نقلیه و تعقیب و گریز پلیس تمرکز دارد و همچنین به شما امکان می‌دهد تا آواتار خود را به گونه‌ای که دوست دارید، طراحی کنید. در حال حاضر تعداد ماشین‌های بازی مشخص نشده‌اند اما طبق گفته‌ی استودیو، تعداد آن‌ها زیاد خواهد بود. یکی دیگر از المان‌های جدید بازی Burst Nitrous است که قرار است سطح جدیدی از سرعت ماشین‌ها را به نمایش بگذارد. بازی همچنین از بخش‌های مختلف تک نفره و چند نفره با پشتیبانی از قابلیت کراس‌پلی تشکیل شده است که با موسیقی‌های تهیه شده توسط A$AP Rocky، رپر مشهور آمریکایی، حس و حال متفاوتی خواهند داشت.

طبق گفته‌ی کیرین کریمینز (Kieran Crimmins)، کارگردان خلاقیت بازی، در مورد بازی می‌گوید:

نید فور اسپید ​​در مورد شروع یک روند جدید است. نید فور اسپید درباره‌ی ​​در مورد انجام کارها به شیوه‌ای متفاوت است. نید فور اسپید ​​در مورد تغییر است. این در قلب این سری مسابقه‌ای فانتزی قرار دارد، بنابراین ما باید سبک‌ها و دیدگاه‌های هنری جدیدی را بررسی کنیم تا نه تنها بتوانیم از هر چیز دیگری متمایز شویم، بلکه نوآوری‌هایی را ارائه دهیم.

کریمینز در ادامه گفت:

اگر بخواهیم رویکرد خود را در مورد این بازی شرح دهیم، می‌توان گفت که سعی شده تا در این بازی، بازیکن احساس قرارگیری در نقش یک راننده‌ی خیابانی غیرقانونی را تجربه کند، شرط‌بندی‌های دیوانه‌واری انجام داده و هیجانات این مسیر را احساس کند.



نسخه‌ی جدید نید فور اسپید دارای یک کمپین با ساختاری جدید در بخش تک نفره است. داستان روایتگر دو دوست است که از تعمیرگاه خودروی خانوادگی آن‌ها سرقت می‌شود. دوستی این دو پس از این اتفاق از هم پاشیده و حال بازیکن باید با شرکت در مسابقات خیابانی پول بدست آورد و در نهایت با شرکت در مسابقه‌ی نهایی Ultimate Street Race، یک ماشین گران‌قیمت را از آن خود کند. در طول مسیر، شما با شخصیت‌های مختلفی آشنا می‌شوند که هرکدام دارای داستانی متفاوت هستند. برای ورود به یک مسابقه باید مقداری پول داشته باشید و پس از تمام مسابقه در صورت برنده شدن، پول خود را به همراه جایزه‌ی خود دریافت خواهید کرد. در صورتی که شکست بخورید، پول خود را از دست خواهید داد. بنابراین برای ورود به مسابقات مختلف باید در ابتدا مهارت خود را در نظر داشته باشید.



مکانیک «Heat» نیز بار دیگر در این نسخه بازمی‌گردد، اگرچه تا حدودی متفاوت از Need for Speed ​​Heat عمل می‌کند. هر مسابقه به شما مقداری از Heat می‌دهد. بنابراین، اگر تعداد زیادی مسابقه را پشت سر هم انجام دهید، Heat افزایش می‌یابد و با پولی که حمل می‌کنید نیز ریسک بزرگی خواهید کرد. شما همچنین می‌توانید شرط‌بندی‌هایی را با رانندگان دیگر داشته باشید.

از طرفی در بخش چند نفره، می‌توانید در سراسر جهان بازی رانندگی کنید یا با دوستان خود ملاقات کنید. درخواست‌های مسابقه از سوی دیگر بازیکنان و رویدادهای مختلف وجود خواهند داشت. این بخش همچنین به بازیکنان اجازه می‌دهد تا تصاویر و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. در حال حاضر وجود سیستمی نظیر بتل پس یا هر نوع دیگری از کسب درآمد مشخص نیست، با این حال الکترونیک آرتز تایید کرده که پس از عرضه‌ی بازی، مجموعه‌ای از محتوای رایگان را برای بازی ارائه خواهد کرد. جزئیات این به‌روزرسانی‌ها در آینده منتشر خواهند شد.



پلیس‌ها در این نسخه هوش مصنوعی بهتری دارند و حرفه‌ای تر شده‌اند. هر نوع وسیله‌ی نقلیه دارای نقاط قوت و ضعفی است که باید در طول تعقیب و گریز پلیس نسبت به آن‌ها آگاه باشید. شما باید استراتژی خود را برای پلیسی که به دنبال شما می‌آید، انتخاب کنید و اگر ترفندهای خاص را بلد باشید، می‌توانید از دست آن‌ها فرار کنید. در غیر این صورت، دستگیر خواهید شد بازیکنان البته می‌توانند تصمیم بگیرند که تا چه اندازه با پلیس‌ها سروکله بزنند و اگر می‌خواهند که به طور کلی از آن‌ها اجتناب کنند، مکانیزم‌هایی مانند اسکنر پلیس و غیره به بازی اضافه شده است. این مکانیک‌ها در واقع میزان تهاجمی بودن پلیس‌ها را تعیین خواهد کرد.

در رابطه با گیم‌پلی، کریمینز ادعا کرده که عمیق‌ترین سیستم رانندگی که کرایتریون تاکنون در یکی از بازی‌های مسابقه‌ای خود قرار داده است را شاهد خواهیم بود. این توسط یک سیستم فیزیک کاملا جدید همراهی شده که به گفته‌ی مت وبستر (Matt Webster)، مدیر اجرایی استودیو، قابل مقایسه با سایر بازی‌های شبیه‌سازی رانندگی بزرگ است. با این حال تفاوت آن با دیگر بازی‌ها این است که نید فور اسپید قصد دارد تا حد امکان از طریق مکانیک کمک راننده، با بسیاری از بازیکنان به راحتی ارتباط برقرار کند و در عین حال بر مهارت تاکید داشته باشد.

با توجه به گفت‌های وبستر بازیکنان می‌توانند تفاوت را در طیف گسترده‌ای از انواع وسایل نقلیه احساس کنند. از طرفی با تغییر دادن آن وسایل نقلیه به سبک خود خود، به جزئیات بیشتری در مورد نحوه‌ی عملکرد خودرو دست پیدا خواهند کرد. او در نهایت گفت:

به طور کلی جاه‌طلبی‌ها و برنامه‌های بزرگی داریم. با بازی‌های مدرن این روزها، عرضه‌ی بازی تنها یک شروع برای آن محسوب می‌شود و برای نید فور اسپید نیز اینگونه خواهد بود. ما انتظار داریم که در یک دوره‌ی زمانی پس از عرضه، از بازی پشتیبانی کنیم. بنابراین این یک سفر هیجان‌انگیز برای ما نیز خواهد بود.

Need for Speed ​​Unbound اولین نسخه از این سری از سال ۲۰۱۳ است که به طور عمده در کرایتریون ساخته شده است. این استودیو برای بازی‌هایی نظیر Burnout Paradise و Need for Speed: Hot Pursuit شناخته شده است و اخیرا روی ساخت بازی‌هایی نظیر نسخه‌ی جدید بتلفیلد و Star Wars: Battlefront همکاری داشته است. این استودیو در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای نسخه‌ی آزمایشی یا بتا برای بازی ندارد، اما طرفداران برای تجربه‌ی نسخه نهایی نیاز به صبر زیادی ندارد.



بازی Need for Speed Unbound در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۱ آذر ۱۴۰۱) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. گفتنی است که نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی از HDR10، قابلیت VRR (نرخ تازه‌سازی متغیر) برای یک تصویر روان‌تر و فناوری DLSS برای نرخ فریم و وضوح بالاتر پشتیبانی می‌کند. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

