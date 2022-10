گفتنی است که فروش هفته‌ی نخست فیفا ۲۳ در نینتندو سوییچ، ۲۰ درصد بیشتر از فروش عرضه‌ی فیفا ۲۲ روی این کنسول بوده است. همچنین عملکرد عالی فیفا ۲۳ تأثیر مثبتی بر کل بازار دیسکی بازی‌ها در بریتانیا داشت و درآمد این بازار در هفته‌ای که گذشته، ۴۲۰ درصد افزایش یافته است. فیفا ۲۳ آخرین نسخه از سری فیفا محسوب می‌شود و نسخه‌های جدید این مجموعه با نام EA Sports FC منتشر خواهند شد.

فروش نسخه‌ی جدید فیفا نسبت به نسخه‌ی سال گذشته ۱.۶ درصد افزایش یافته است که ممکن است چندان زیاد به نظر نرسد اما با توجه به اینکه فروش فیفا به صورت فیزیکی در دو سال گذشته در خرده‌فروشی‌ها روندی کاهشی داشته، این میزان از رشد قابل توجه است. از طرفی کنسول‌های سونی بیشتر فروش این بازی را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که ۴۱ درصد از نسخه‌های فروش رفته از بازی مختص پلی‌استیشن ۵ بوده‌اند و این میزان برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ایکس باکس‌سری و نینتندو سوییچ به ترتیب، ۳۰، ۱۷، ۶ و ۶ درصد بوده است.



فروش فیفا ۲۳ به اندازه‌ی بود که Splatoon 3 را از جایگاه نسختی که در سه هفته‌ی گذشته در آن قرار داشت، خارج کند. این بازی انحصاری نینتندو سوییچ با کاهش ۱۴ درصدی در فروش هفتگی خود، در رتبه‌ی دوم جدول قرار گرفت. در همین حال، بازی Lego Star Wars: The Skywalker Saga در هفته‌ای که گذشت، رشد فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه کرد.

این بازی با افزایش فروش ۲۵۲ درصدی، از رتبه‌ی دهم به رتبه‌ی سوم جدول صعود کرد. ۶۳ درصد از نسخه‌های جدید این بازی، روی کنسول پلی‌استیشن ۵ به فروش رفته‌اند که در نوع خود جالب است. در جایگاه‌های پایین‌تر جدول، بازی Valkyrie Elysium از اسکوئر انیکس در رتبه‌ی ۱۲ قرار گرفت و The Legend of Heroes: Trails from Zero جایگاه هجدهم را از آن خود کرد.



در ادامه می‌توانید ۱۰ بازی برتر را در هفته‌ی منتهی به ۱ اکتبر ۲۰۲۲ (۹ مهر ۱۴۰۱) مشاهده کنید.

بازی جایگاه فعلی جایگاه قبلی FIFA 23 ۱ – Splatoon 3 ۲ ۱ Lego Star Wars: The Skywalker Saga ۳ ۱۰ Mario Kart 8 Deluxe ۴ ۲ Nintendo Switch Sports ۵ ۴ Horizon Forbidden West ۶ ۸ Minecraft ۷ ۶ Grand Theft Auto V ۸ ۵ Animal Crossing: New Horizons ۹ ۷ Pokémon Legends: Arceus ۱۰ ۹

منبع: Gamesindustry.biz

منبع متن: digikala