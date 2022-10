اینجاست که بازی‌های ویدیویی وارد عمل می‌شوند. بازی‌های جنایی به ما اجازه می‌دهند تا اوج دنیای جرم و جنایت را تجربه کنیم، بدون اینکه به طور واقعی با پیامدهای منفی یا معضلات اخلاقی آن روبرو شویم. البته تعدادی از بهترین بازی‌های جنایی ما را مجبور می‌کنند تا با عواقب اعمال خود به روش‌های خاصی سروکله بزنیم. حال طی این مقاله به ۲۰ بازی جنایی و کارآگاهی برتر در تاریخ بازی‌های ویدیویی خواهیم پرداخت. گفتنی است که برای اینکه اثری در این لیست قرار گیرد، به بیان ساده باید به شما اجازه دهد که در نقش یک پلیس یا جنایتکار (یا هر دو) قرار گیرید و تمرکز زیادی بر ارتکاب یا توقف جنایات داشته باشد. این بدان معناست که اکثر بازی‌های ابرقهرمانی، بازی‌های جاسوسی و بازی‌های نظامی واجد شرایط این لیست خاص در نظر گرفته نمی‌شوند. در نهایت از هر مجموعه به جز یک مورد خاص، یک بازی انتخاب شده است.

۲۰. The Getaway

تهیه کننده: Sony / سازنده: Team Soho

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PS2

با احترام به هر زیرژانر دیگر سبک جنایی، فیلم‌های گانگستری بریتانیایی همواره خاص بوده‌اند. فیلم‌هایی مانند جمعه خوب طولانی، کارتر را بگیرید و Lock, Stock and Two Smoking Barrels از المان‌های خاصی استفاده می‌کنند که در فیلم دیگر این سبک چندان قابل مشاهده نیست. متأسفانه، بازی‌های جنایی بسیار کمی نیز وجود دارند که از این المان‌ها استفاده می‌کنند. The Getaway یکی از این بازی‌ها است. این بازی داستان‌های یک سارق سابق بانک و یک کارآگاه پلیس را روایت می‌کند.

این شاید به ظاهر ساده باشد اما از روایتی باکیفیت و جذاب بهره می‌برد که از طریق پیچش‌های داستای مختلف، از فضای لندن بازی نهایت استفاده را می‌برد. در زمانی که جی‌تی‌ای: وایس سیتی الماس دنیای بازی بود، آزادی عمل نه چندان بالای The Getaway در جهان باز آن و ساختاری مبتنی بر روایت باعث شد که این بازی به چشم بسیاری از طرفداران جی‌تی‌ای نیاید. جدا از مشکلات غیرقابل انکار، اتمسفر و سبک خاص این بازی همچنان در نوع خود عالی است.

۱۹. Condemned: Criminal Origins

تهیه کننده: Sega / سازنده: Monolith Productions

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: Xbox 360 ،PC

بسیاری از بازی‌هایی که پلیس‌ها و مجرمان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، از آن دسته آثار جهان باز هستند که به بازیکنان اجازه می‌دهند تا هر کجا که می‌خواهند جلوی جنایت را بگیرند یا مرتکب جرم شوند. از طرفی کم پی می‌‌آید که اثری در این سبک، از ژانر ترس نیز بهره ببرد. با این حال Condemned یکی از بهترین بازی‌های جنایی است. در Condemned: Criminal Origins، بازیکنان نقش یک بازپرس پلیس با ایتان توماس را کنترل می‌کنند؛ ماموری که در جستجوی قاتلی سریالی به نام X است.

تعقیب و گریز ادامه دار این دو، بازیکنان را به یک تور ترسناک در شهری می‌برد که توسط تعدادی از جنایتکاران دیوانه پر شده است. Condemned: Criminal Origins از آن بازی‌هایی است که به خاطر اتمسفرش شناخته می‌شود. هر منطقه‌ای از بازی با نورپردازی و تکسچر‌های خاص خود جان می‌گیرد و سیستم مبارزه به صورت عمدی کند و آهسته طراحی شده تا بر تنش محیط بیفزاید. این بازی در نهایت نشان می‌دهد که تاریک‌ترین گوشه‌های جهان تا چه حد می‌توانند ترسناک باشند.



۱۸. Driver: San Francisco

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Reflections

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3 ،Wii ،Xbox 360 ،PC

در حالی که اولین نسخه از درایور به طرفداران پلی‌استیشن ۱ یک بازی جنایی فوق‌العاده را هدیه داد، این سری در نهایت با تکامل ژانر جنایی در دوران پس از جی‌تی‌ای ۳ نتوانست به رشد و پیشرفت خود ادامه دهد. به همین دلیل است که بسیاری حتی ممکن است نام بازی Driver: San Francisco محصول سال ۲۰۱۱ را نشنیده باشند.



با این حال این اثر یکی از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های جنایی تاریخ است. ایده‌ی این بازی در نوع خود عجیب و غریب و البته جذاب است. بازی حول محور یک پلیس مخفی می‌چرخد که به کما رفته و اکنون این توانایی را دارد که در بدن رانندگان دیگر ساکن شود. این نه تنها به شما این امکان را می‌دهد که به آسانی در شهر و بین وسایل نقلیه‌ی مختلف منتقل شوید، بلکه به شما اجازه می دهد تا نگاهی به زندگی برخی از شخصیت‌های فرعی و عجیب بازی بیندازید. بازی در واقع یک برداشت فوق‌العاده خلاقانه از ژانر جنایی است که برخی از سرگرم‌کننده‌ترین حالت‌های چند نفره‌ای که این سبک تا به حال دیده به خود دیده است را ارائه می‌دهد.



۱۷. Hotline Miami 2: Wrong Number

تهیه کننده: Devolver Digital / سازنده: Dennaton Games

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PC ،PS3 ،PS4 ،Nintendo Switch ،Xbox One

جنایتکارانی که به جنایات مرتبط با مواد مخدر دامن می‌زنند، به طرز عجیبی در این ژانر محبوب هستند، اما تعداد کمی از بازی‌های موجود مانند Hotline Miami 2: Wrong Number، این موضوع را در خود گنجانده‌اند. مانند Hotline Miami، دنباله‌ی آن نیز یک اثر تیراندازی با دوربینی از بالا به پایین است که بازیکنان را موظف می‌کند تا اراذل و اوباش را سلاخی کنند. داستان در دوره‌های زمانی متفاوتی اتفاق می‌افتد و گروه گسترده‌تری از شخصیت‌ها را دنبال می‌کند که هر کدام روانی‌تر از یکدیگر هستند.

البته گفتنی است که این ساختار مانعی برای داستان‌سرایی بازی نیست. در هر صورت، داستان این بازی ساده‌تر از بازی اول مجموعه است. از طرفی با وجود تغییر روایت، سیستم مبارزه‌ی جذاب بازی نسبت به نسخه‌ی اول تقریبا بدون تغییر مانده است. بازیکنان هنوز باید حملات خود را از قبل از نظر تاکتیکی برنامه‌ریزی کنند و در عین حال انگشت خود را همواره روی ماشه نگه دارند. از طرفی سبک گرافیکی بازی و جلوه‌های مختلف کاملا با حال و هوای بازی سازگار است.

۱۶. Scarface: The World is Yours

تهیه کننده: Vivendi Games / سازنده: Radical Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PC ،PS2 ،Xbox ،Wii

صورت زخمی یک فیلم جنایی افسانه‌ای با بازی آل پاچینو در نقش تونی مونتانا به عنوان یک پناهنده‌ی کوبایی است که در نهایت به سلطان مواد مخدر میامی تبدیل می‌شود. فیلم با یک سکانس تیراندازی حماسی به پایان می‌رسد که در نهایت تونی از آن جان سالم به در نمی‌برد. در یک پیچش عجیب و غریب، بازی Scarface: The World is Yours، تونی را در این سکانس زنده نگه می‌دارد و داستان او پس از این اتفاق را روایت می‌کند.

این بازی یک اثر جنایی جهان باز است که پس از وقایع فیلم شروع می‌شود و در آن بازیکنان می‌توانند در خیابان‌های میامی رانندگی کنند، دشمنان را به ضرب گلوله بکشند، مواد مخدر را در ازای پول معامله کنند و به آرامی یک امپراتوری جنایتکار بسازند. در واقع، مکانیک‌های جذاب و مختلف ساخت امپراتوری جنایی بازی است که آن را از هر بازی جنایی دیگر متمایز می‌کند. جالب است بدانید که حتی بازی‌های سری جی‌تی‌ای نیز نیز به اندازه‌ی این بازی بر گسترش شبکه‌ی جنایی شما تاکید ندارند.



۱۵. Saints Row: The Third

تهیه کننده: THQ / سازنده: Volition

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

در ابتدا سری Saints Row به عنوان یک کلون از جی‌تی‌ای کار خود را آغاز کرد. این بازی روی باندهای جنایتکار تمرکز داشت و با این حال تلاش زیادی می‌کرد تا شبیه سری محبوب راک‌استار باشد. این موضوع با نسخه‌ی دوم و سوم به مرور تغییر کرد و Saints Row تلاش کرد تا هویت مستقل خود را پیدا کند. در Saints Row: The Third، بازیکنان در نقش رئیس باند خلافکاری ۳rd Street Saints قرار می‌گیرد.

در این بازی که بخش عمده‌ای از DNA خود را از جی‌تی‌ای گرفته، بازیکنان می‌توانند یک جهان باز و بزرگ را کشف کنند، ماموریت‌هایی در راستای کسب شهرت و ثروت انجام دهند و در ماموریت‌های داستان محور شرکت کنند. داستان بازی حول محور ۳rd Street Saints می‌چرخد که در نهایت به افراد مشهور بین‌المللی تبدیل می‌شوند. این بازی یک سفر عجیب و غریب است که در آن چیزهایی مانند حمله به غیرنظامیان با یک اسباب بازی به مرور عادی می‌شود.



۱۴. L.A. Noire

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Team Bondi

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

هنگام عرضه، برخی وارد بازی L.A. Noire شدند و انتظار داشتند که باشکوه‌ترین ادای احترام را به فیلم‌های نوآر سینمایی را در مدیوم بازی تجربه کنند. با این حال چیزی که آن‌ها در عوض بدست آوردند یک بازی کارآگاهی جذاب بود که قطعا تأثیراتی از فیلم‌های نوآر گرفته بود اما در حد یک ادای احترام باشکوه نبود. هرچند به عنوان یک بازی پلیسی، L.A. Noire تقریبا بی‌رقیب است.



تعداد کمی از بازی‌ها هیجان حل برخی از پرونده‌های بسیار دشواری که این بازی به شما محول کرده را درون شما ایجاد می‌کنند. در حالی که برخی از مکانیک‌های مربوط به بازجویی در بهترین حالت ضعیف محسوب می‌شوند، اما این بازی سزاوار تحسین بسیاری است زیرا تجربه‌ی حل یک پرونده‌ی بزرگ را حتی هیجان‌انگیزتر و باارزش‌تر از بسیاری از تعقیب و گریزها در بازی‌های جلوه می‌دهد.

۱۳. Mafia II

تهیه کننده: ۲K Games / سازنده: ۲K Czech

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: PS3 ،PC ،Xbox 360

در حالی نسخه‌ی اول مافیا و تجربیات لذت‌بخشی که کمپین گانگستری آن ارائه می‌دهد، بدون شک در نوع خود کم نظیر است اما آن بازی گاهی اوقات شبیه نسخه‌ای آزمایشی از پروژه‌ای جاه‌طلبانه‌تر به نظر می‌رسد. مافیا ۲ همان پروژه است. داستان جنایی و حماسی مافیا ۲ دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی را در برگرفته و شامل ده‌ها شخصیت به یاد ماندنی است.

در حالی که گیم‌پلی روان‌تر بازی و المان‌های موجود در جهان باز آن به وضوح بزرگترین نقص و کاستی‌های نسخه‌ی قبلی خود را برطرف می‌کند، این داستان خیره‌کننده‌ی مافیا ۲ است که آن را از رقبای خود جدا می‌کند. هر کسی که خود را به شدت مجذوب داستان‌های مرتبط با مبارزات بر سر قدرت و آثار کلاسیک جنایی می‌داند، بدون شک غرق این داستان که در آن جایی برای انسانیت وجود ندارد، خواهد شد.

۱۲. The Warriors

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Toronto

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2 ،Xbox ،PS Portable

قبل از اینکه راک‌استار به وقفه‌های طولانی بین عرضه‌ی بازی‌های خود عادت کند، این شرکت تعدادی بازی موفق و به نسبت کوچک‌تر نسبت به بازی‌های حال حاضر خود عرضه کرد. در میان این بازی‌ها، یک اثر کلاسیک بزن بزن (beat’em up) وجود دارد که بر اساس فیلم موفقی در سال ۱۹۷۹، با همین نام یعنی The Warriors ساخته شده است. همانطور که در فیلم، قهرمانان داستان، یعنی اعضای باند جنگجویان، در حال تلاش برای بازگشت به جزیره‌ی Coney هستند و در این بین توسط پلیس و باندهای رقیب تعقیب می‌شوند، بازی نیز صحنه‌های بی‌شماری از فیلم را بازسازی کرده و حتی از موسیقی متن فیلم نیز استفاده می‌کند.

جالب است بدانید که راک‌استار حتی بازیگران اصلی فیلم را برای ایفای مجدد نقش‌هایشان در بازی استخدام کرده است. از طرفی استودیوی سازنده بخش‌های جدید زیادی را به بازی اضافه کرده که از بین آن‌ها می‌توان به روایت داستانی در مورد چگونه ارتقای رتبه‌ی جنگجویان در گروه اشاره کرد. برخلاف اکثر بازی‌های راک‌استار، The Warriors خطی و مبتنی بر ماموریت است و در آن هر شخصیت نقاط قوت و سبک‌های مبارزه‌ی خاص خود را دارد.



۱۱. SWAT 4

تهیه کننده: Sierra Entertainment / سازنده: Irrational Games

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PC

سری رینبو سیکس (Rainbow Six) بدون شک یک استاندارد در بازی‎‌های تیراندازی تاکتیکی شناخته می‌شود. با این وجود، SWAT 4 در سال ۲۰۰۵ یکی از بهترین نمونه‌های گیم‌پلی این سبک را به بازیکنان هدیه داد. بسیاری از درخشش SWAT 4 را می‌توان به ماهیت منحصربه‌فرد اتمسفر آن نسبت داد. در بازی‌های مشابه‌ی بسیاری می‌توان به پایگاه‌های نظامی مختلف نفوذ کرده‌، اما مکان‌های این بازی اتمسفر فوق‌العاده‌ای دارند که ماموریت‌ها را بسیار جذاب می‌کند.

این نوع از طراحی با یک مرحله از بازی که شما را به زیرزمین یک قاتل سریالی می‌برد، به خوبی پتانسیل‌های خود را نشان می‌دهد. از طرفی روشی که این بازی بر تاکتیک‌ها، محدودیت‌ها و راه‌حل‌های غیرخشونت‌آمیز تأکید می‌کند، آن را به یک اثر متفاوت در ژانر جنایی تبدیل می‌کند که تجربه‌ی آن برای طرفداران این سبک ضروری است.



۱۰. Watch Dogs 2

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Montreal

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PS4 ،Xbox One ،PC

نسخه‌ی اول واچ داگز اصلی یک فاجعه نبود، اما بدون شک یک اثر ناامیدکننده بود. مهم‌ترین مشکل این بازی این بود که به هیچ وجه به پتانسیل‌های اثری جنایی که در آن هک کردن همه چیز امکان‌پذیر است، نزدیک نشد. با این حال واچ داگز ۲ نه تنها پتانسیل این ایده را درک می‌کند، بلکه دست روی مسائلی می‌گذارد که انتظار آن‌ها را نداریم.



واچ داگز ۲ بسیاری از مشکلات ریز و درشت نسخه‌ی قبل را بهبود می‌بخشد. مهمتر از همه، بازی ایده‌ی هک کردن را به خوبی پیاده‌سازی می‌کند. بازی از آن دست آثار جنایی جهان باز مدرن و کمیاب است که با محیط سندباکس خود به خوبی رفتار می‌کند. جالب است بدانید که مواقعی وجود دارد که واچ داگز ۲ حس بودن در قالب یک قهرمان را به شما منتقل می‌کند و نه یک هکر جنایتکار.



۹. Payday 2

تهیه کننده: ۵۰۵Games / سازنده: Overkill Software

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC ،PS3 ،Xbox 360

دزدی از یک مکان مهم در بهترین فیلم‌های جنایی و هیجان‌انگیز یکی از موضوعات رایج است. اگر کسی بخواهد از یک بانک یا یک جواهرفروشی سرقتی انجام دهد، مهم‌تر از هر چیزی به یک تیم نیاز دارد. برخی از بازی‌های جنایی حس بودن در فرآیند سرقت را شبیه‌سازی می‌کنند، اما Payday 2 در این زمینه فوق‌العاده عمل می‌کند.



این بازی اثری چند نفره است که در آن بازیکنان به عنوان تیمی از جنایتکاران وظیفه دارند که هر کاری از سرقت از بانک‌ها گرفته تا پخت و پز مواد غذایی در حین تیراندازی را انجام دهند. با توجه به تنوع سطوح دشواری، ماموریت‌ها و تیم‌های مختلف، هر مرحله از بازی احساس متفاوتی دارد. علاوه بر این، شخصی‌سازی بخش بزرگی از Payday 2 است. بازیکنان می‌توانند شخصیت‌های خود را با انواع پرک‌ها و لوازم تزئینی مجهز کنند تا جنایتکار حرفه‌ای رویاهای خود را خلق کنند.

۸. Max Payne 2: The Fall of Max Payne

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Remedy Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۳

پلتفرم: PS2 ،PC ،Xbox

ممکن است بسیاری بگویند که نسخه‌ی اول مکس پین شاید فضای جنایی جذاب‌تری داشته باشد، با این حال نسخه‌ی دوم یک ادای احترام فوق‌العاده باشکوه به دنیای زیرزمینی جنایتکاران سینما است. سیستم تیراندازی سوم شخص این دنباله توسط برخی از سرگرم‌کننده‌ترین کاربردهای موتور فیزیک Havok به کیفیت فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرده است. داستان بازی البته به عناصر نسخه‌ی قبلی خود متمایل است و همچنان موفق به ارائه‌ی یک روایت جذاب و درگیرکننده از عشق، خیانت و انتقام می‌شود.

۷. A Way Out

تهیه کننده: Electronic Arts / سازنده: Hazelight Studios

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC ،PS4 ،Xbox One

بازی‌های چند نفره‌ی اسپلیت اسکرین دیگر مانند گذشته محبوب نیستند و انگار که آخرین روزهای عمر خود را سپری می‌کنند. این روزها، استودیوهای بازی‌سازی بیشتر به ساخت آثار چند نفره‌ی آنلاین علاقه‌مند هستند. با این حال استودیوی هیزلایت در طول سال‌های اخیر سعی کرده که این سبک را زنده نگه دارد. در A Way Out، یکی از بازیکنان وینسنت مورتی را کنترل می‌کند و دیگری نقش لئونارد کاروسو را بر عهده می‌گیرد. این دو شخصیت در زندان با هم آشنا شده و به لطف مقداری شانس، در نهایت با هم متحد شده و از زندان خارج می‌شوند.

در حالی که A Way Out به شخصیت‌های خود متکی است، با این حال در گیم‌پلی نیز عالی عمل می‌کند. این بازی یک تجربه‌ی دو نفره است، بنابراین همکاری تیمی در آن کلیدی محسوب می‌شود. چالش‌های مختلف بازی بازیکنان را مجبور می‌کند تا به عنوان یک تیم کار کنند و این احساس را در آن‌ها به وجود می‌آورد. تعداد کمی از بازی‌های باکیفیت با محوریت فرار در ژانر جنایی وجود دارد و A Way Out گزینه‌ی مناسبی برای طرفداران این سبک محسوب می‌شود.



۶. Disco Elysium

تهیه کننده: ZA/UM / سازنده: ZA/UM

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC ،PS4 ،PS5 ،Nintendo Switch ،Xbox One ،Xbox Series X/S

در اکثر بازی‌ها، تمام شکست‌ها در راستای جلوگیری از شکست است. بسته به میزان شکست، حتی ممکن است مجبور شوید که بازی را از نو شروع کنید. با این حال، Disco Elysium شکست را به گامی اجتناب‌ناپذیر در سفر شما تبدیل می‌کند. بازی در اتاق هتلی شروع می‌شود و هیچ ایده‌ای ندارید که شخصیت اصلی کیست یا چگونه وارد این اتاق شده است، اما یک جست‌وجوی سریع به بازیکنان کمک می‌کند تا بفهمند که شخصیت اصلی در واقع یک کارآگاه است و در تلاش است تا معمای یک قتل را حل کند. این بازی برداشت جدیدی از بازی‌های نقش‌آفرینی است و داستان‌سرایی و گیم‌پلی جسورانه‌ای را ارائه می‌دهد. همه چیز با سرگردانی در محیط‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد. بازی مانند یک ماجراجویی اشاره و کلیک پر از دیالوگ و انتخاب‌های مختلف است.

۵. Sleeping Dogs

تهیه کننده: Square Enix / سازنده: United Front Games

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC ،PS3 ،Xbox 360

در دوره‌ای از صنعت، هر اثری که چند عنصر مشترک با سری جی‌تی‌ای داشت، سریعا به عنوان یک کلون از این مجموعه شناخته می‌شد. در حالی که بسیاری از بازی‌ها در آن دوران از این برچسب رنج بردند، Sleeping Dogs احتمالا یکی از بهترین بازی‌هایی است که ممکن است به دلیل این موضوع از دست داده باشد.



این بازی باشکوه‌ترین ادای احترام به فیلم‌های اکشن هنگ کنگی است که از تجربه‌ی آن لذت خواهید برد. این بازی مشکلات مربوط به المان‌های جهان باز خود را با سکانس‌های اکشن نفس‌گیرش جبران می‌کند. بازی روایتگر داستان یک پلیس مخفی است که تلاش می‌کند تا از عمیق‌ترین جهنم‌های دنیای زیرزمینی جنایتکاران فرار کند و در این راه از عناصر سینمایی تاریک و جذاب ژانر جنایی استفاده می‌کند. عناصری که در بهترین فیلم‌های جان وو دیده می‌شود.



۴. Grand Theft Auto 4

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar North

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

بدون شک جی‌تی‌ای ۴ از آن دست نسخه‌هایی است که همواره بین طرفداران این سری مورد بحث و اختلاط بوده است. این نسخه‌ی منحصربه‌فرد به دلیل سبک داستان‌سرایی خود مورد پسند بسیاری قرار نگرفت و از طرفی سیستم رانندگی واقع گرایانه‌ی آن بسیاری را اذیت کرد. با این حال، نکات مثبت زیادی در این نسخه وجود دارد.

شخصیت‌های جذاب بازی به روایتی کمک کردند که سعی می‌کرد تا تجربه‌ی مهاجران و همچنین جنبه‌های کمتر احساسی و عاشقانه‌ی یک زندگی جنایی را بررسی کند. در همین حال، شهر بازی استاندارد جدیدی برای بازی‌های جهان باز و جزئیاتی که می‌توانند داشته باشند، تعریف کرد. جی‌تی‌ای ۴ تا به امروز یکی از بزرگترین دستاوردهای ژانر جهان باز باقی مانده است. در این میان کیفیت بسته‌های الحاقی بازی به ویژه The Ballad of Gay Tony غیرقابل انکار است.



۳. Red Dead Redemption 2

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PS4 ،Xbox One ،PC

ممکن است بگویید که عناصر جنایی بازی رد دد ریدمپشن ۲ فراموش‌شدنی هستند،. از طرفی این بازی ماجراجویی حماسی موضوعات و ایده‌های زیادی را در بر می‌گیرد که معمولا خلاصه کردن آن در یک جنبه دشوار است. با این حال به عنوان یک بازی جنایی، رد دد ریدمپشن ۲ یک نمونه‌ی استثنایی از این سبک در بهترین حالت خود است. در واقع تعداد کمی از بازی‌ها به بررسی پویایی روابط پیچیده‌ بین اعضای یک گروه جنایتکار به خوبی این اثر می‌پردازند.

ما در طول بازی در تلاش هستیم تا بفهمیم که چگونه این قانون‌شکنان خانواده‌ی عجیب خود را تشکیل داده‌اند و چه چیزی آن‌ها را در شرایط دشوار و بعضا وحشتناک کنار هم نگه می‌دارد. در نهایت گفتنی است که بدون شک از راه‌هایی که این بازی در اختیار شما قرار خواهد داد تا زندگی را به شیوه‌ی یک خلافکار تجربه کنید، قدردانی خواهید کرد.



۲. Yakuza 0

تهیه کننده: Sega / سازنده: Ryu Ga Gotoku Studio

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC ،PS3 ،Xbox 360

داستان‌های آثار پیش‌‌درآمد معمولا کار سختی برای جذب مخاطبان در پیش دارند. خیلی اوقات، تصورات ما در مورد روزهای اولیه‌ی زندگی یک شخصیت یا داستان خاص، بسیار دیدنی‌تر از هر چیزی است که پیش درآمدها نشان می‌دهند. با این حال، Yakuza 0 یکی از بهترین بازی‌هایی است که نشان می‌دهد یک پیش‌درآمد چقدر می‌تواند خاص باشد.

همانطور که از عنوان بازی پیداست، Yakuza 0 شرح می‌دهد که چگونه کازوما کیریو (Kazuma Kiryu) از نردبان خانواده‌ی دوجیما بالا می‌رود. با این حال، داستان کازوما تنها بخشی از یاکوزا محسوب می‌شود زیرا بازی به داستان بهترین دوست او یعنی گورو ماجیما نیز می‌پردازد. مانند اکثر بازی‌های سری یاکوزا، Yakuza 0 ترکیبی از درام و مبارزات اکشن است. داستان پیچش‌های زیادی را طی می‌کند و تاثیرگذار است. علاوه‌بر این، بازی همچنین مملو از مینی‌گیم‌ها و ماموریت‌های جانبی است که از تنوع خوبی برخوردار هستند.



۱. Grand Theft Auto: San Andreas

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar North

سال انتشار: ۲۰۰۴

پلتفرم: PS2

نسخه‌های اولیه‌ی سری جی‌تی‌ای به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند، اما این قدرت پلی‌استیشن ۲ و بازی Grand Theft Auto: San Andreas در سال ۲۰۰۴ بود که دیدگاه راک‌استار را برای این سری انقلابی آشکار کرد. در سن آندریاس، بازیکنان شخصیتی به نام کارل جانسون یا همان «سی‌جی» را کنترل می‌کنند؛ مردی که از زندگی قدیمی خود خارج شده اما زمانی که چند پلیس فاسد تهدید کرده که او را به قتل متهم می‌کنند، باید به روش‌های قدیمی‌اش بازگردد. آنچه در ادامه پیش می‌آید، یکی از بهترین داستان‌های ارائه شده توسط راک‌استار است.



این بازی ممکن است که بزرگ‌ترین نقشه‌ی تاریخ GTA را نداشته باشد، اما روشی که بازی با استفاده از آن در سه شهر بزرگ جریان پیدا می‌کند، باعث می‌شود احساس کنید که بزرگترین بازی جی‌تی‌ای را تجربه می‌کنید. از طرفی نقشه پر از ماموریت‌ها و فعالیت‌های جانبی است که برای سرگرم نگه داشتن بازیکنان طراحی شده است. اینکه چگونه راک‌استار بازی را تا این حد پر از محتوا کرد و مهم‌تر از همه آن را روی پلی‌استیشن ۲ روان اجرا کرد، همچنان به عقیده‌ی بسیاری معجزه است. جی‌تی‌ای: سن آندریاس یک بازی جنایی است که به همه‌ی طرفداران این سبک پیشنهاد می‌شود.



