کالکشن .hack//G.U. Last Recode شامل یک نسخه کاملا جدید از این سری عناوین خواهد بود

جدیدترین شماره از مجله هفتگی فامیتسو، در کنار تایید تاریخ عرضه نسخه ژاپنی کالکشن .hack//G.U. Last Recode، از حضور Volume 4، یک نسخه کاملا جدید از این سری عناوین، در این کالکشن خبر داد.

نسخه‌ ژاپنی این کالکشن قرار است در تاریخ یک نوامبر (۱۰ آبان)، بر روی پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی، منتشر شود. نسخه‌های غربی این عنوان نیز پاییز امسال در مناطق آمریکای شمالی و اروپا، عرضه خواهند شد.

همانطور که بالاتر اشاره شد، جدیدترین شماره از مجله فامیتسو همچنین اعلام کرده که در کنار سه عنوان .hack//G.U. Vol. 1: Rebirth و hack//G.U. Vol. 2: Reminisce و .hack//G.U. Vol. 3: Redemption، این کالکشن شامل نسخه چهارمی از این سری عناوین نیز خواهد بود. این عنوان که نسخه‌ای کاملا جدید از سری hack//GU بوده، Or Dreams the Snakes That Spin the World Dream، نام دارد. مجله فامیتسو از حضور شخصیت مونث و جدیدی در این عنوان خبر داده، که آغاز کننده داستان این نسخه و رسیدن به حالت پنجم Haseo، است.

داستان نسخه چهارم Haseo پس از گذشت یکسال و سه ماه از وقایع hack//G.U. Vol. 3: Redemption، برای اولین بار وارد «The World R:2» می‌شود. وی در گودال غول‌آسای Qua Holme، یک Ovan یخ زده پیدا می‌کند. Haseo تلاش کرده تا یخ را بشکند، اما قدرت‌های فعلیش، به وی اجازه دستیابی به این مهم را نمی‌دهند. از این رو، Haseo همراهان قدیمی خود را مجددا گردهم آورده، تا با یکدیگر به ماجراجویی برای نجات Ovan، بروند. Kusabila – صداپیشه: سومیر موروهوشی (Sumire Morohoshi) دختری اسرار‌آمیز که به صورتی ناگهانی در راه Haseo قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد وی اطلاعاتی در مورد گودال غول‌آسای Qua Holme داشته باشد، هرچند… حالت پنجم Haseo – صداپیشه: تاکاهیرو ساکورای (Takahiro Sakurai) شخصیت اصلی. سبک «چند اسلحه‌ای» او، به وی اجازه داده تا با پیشرفت کردن در توانایی‌های مبارزاتی، از سلاح‌های بیشتری استفاده کند. محتویات نسخه Premium نسخه فیزیکی (شامل سه نسخه بهبودیافته ابتدایی + نسخه چهارم کاملا جدید + دیسک Terminal)

مجموعه دیسک‌های Premium (موسیقی، دیسک دراما و دیسک بلوری انیمه)

کتاب Secret File (یک رمان کاملا جدید و تصاویر هنری از نسخه چهارم)

جعبه مخصوص

در ادامه می‌توانید اسکن مجله فامیتسو که شامل اولین تصاویر از نسخه چهارم سری hack//GU است را، مشاهده نمایید.

منبع متن: gamefa