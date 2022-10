تاریخ انتشار اسپایدر من مایلز مورالس برای کامپیوتر مشخص شد

این بازی که پس از وقایع بازی اسپایدر من جریان دارد، روایتگر داستان مایلز مورالس نوجوان است که در حال تطبیق‌پذیری با خانه‌ی جدید خود است و در عین حال به عنوان یک مرد عنکبوتی جدید، راه مربی خود یعنی پیتر پارکر را دنبال می‌کند. با این حال با حضور یک نیروی شرور جدید، این قهرمان متوجه می‌شود که قدرت زیاد، مسئولیت زیادی به همراه دارد و حال برای نجات مردم نیویورک، مایلز باید ردای مرد عنکبوتی را پوشیده و کار خود را شروع کند. این بازی که به دست اینسامنیاک گیمز ساخته شده، توسط شرکت Nixxes Software برای رایانه‌های شخصی پورت شده است.

مشابه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر بازسازی اسپایدر من که اوایل امسال برای این پلتفرم منتشر شد، نسخه‌ی مایلز مورالس نیز دارای بهبودها، تنظیمات اختصاصی و پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از سخت‌افزارها خواهد بود. این بازی دارای گزینه‌هایی برای قابلیت ری تریسینگ با انواع کیفیت و سایه‌های جدید اضافه شده برای نور بیرونی که توسط خورشید و ماه منتشر می‌شود، خواهد بود. این ویژگی باعث می‌شود تا سایه‌ها به طور کلی واقعی‌تر به نظر برسند.

این بازی به طور کامل برای نمایشگرهای فوق عریض بهینه سازی شده است و از نسبت‌های تصویر ۲۱:۹، ۳۲:۹ و حتی ۴۸:۹ نیز پشتیبانی می‌کند. در این میان صحنه‌های سینمایی بازی تا نسبت‌ تصویر ۳۲:۹ را پشتیبانی می‌کنند.

بازی از جدیدترین فناوری‌های گرافیکی مانند NVIDIA DLSS 3 نیز پشتیبانی می‌کند. این فناوری برای پردازنده‌های گرافیکی سری GeForce RTX 40، چندین ویژگی را با هم ترکیب می‌کند تا نرخ فریم شما را به سطوح جدیدی افزایش دهد. در این میان فناوری‌های NVIDIA DLSS 2 ،NVIDIA DLAA و NVIDIA Reflex نیز پشتیبانی خواهند شد.

با طیف وسیعی از تنظیمات و ویژگی‌های گرافیکی، بازیکنان می‌توانند بازی را به خوبی با سخت‌افزار خود به نوعی هماهنگ کنند و بهترین بهره را از آن ببرند. دسته‌ی دوال‌سنس نیز پشتیبانی می‌شود. البته قابلیت‌های بازخورد لمسی و ماشه‌های تطبیق‌پذیر از طریق کابل یو‌اس‌بی فعال خواهند شد.



بازی اسپایدر من: مایلز مورالس در تاریخ ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) برای رایانه‌های شخصی با قیمت ۴۹.۹۹ دلار در دسترس قرار خواهد گرفت. کسانی که بازی را پیش‌خرید کنند، می توانند لباس‌های Into the Spider-Verse و .T.R.A.C.K را در کنار دسترسی زودهنگام به ابزار Gravity Well و سه امتیاز مهارت دریافت کنند. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.



دانلود mp4

منبع: PlayStation.Blog

نوشته تاریخ انتشار اسپایدر من مایلز مورالس برای کامپیوتر مشخص شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala