نسخه غربی Sinner: Sacrifice for Redemption تایید شد | عنوانی Dark Souls مانند از کشور چین

استدیوی Another Indie، وظیفه انتشار نسخه غربی Sinner: Sacrifice for Redemption، در مناطق آمریکای شمالی و اروپا را برعهده گرفته است. این عنوان اکشن نقش‌آفرینی الهام گرفته شده از سری Dark Souls، هفته گذشته در مراسم چینی ChinaJoy 2017 توسط استدیوی Dark Star Games برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی رونمایی شده بود، قرار است در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸، در مناطق غربی منتشر شود.

این عنوان در زبان‌های انگلیسی، روسی، اسپانیایی، آلمانی، ژاپنی، چینی ساده و چینی سنتی، عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید جزییات منتشر شده از این عنوان توسط شرکت Another Indie را مطالعه نمایید.

اطلاعات کلی

مردی که حافظه خود را از دست داده است، تقلا نموده تا گذشته خود را درک کرده و با آن کنار بیاید. آدام باید در حالی که خاطرات گذشته‌اش را باز می‌یابد، با تجسم بزرگترین گناهانش روبرو شده و برای جبران این گناهان، فداکاری‌های لازم را انجام دهد. آیا آدام به رستگاری رسیده، یا آنکه در گذشته خود اسیر خواهد شد؟

عنوان Sinner: Sacrifice for Redemption در سرزمینی تاریک و ممنوعه، با گذشته‌ای پیچیده و فرهنگی غنی، اتفاق می‌افتد. الهام گرفته شده از سری Dark Souls و عنوان Shadow of the Colossus، و همچنین با اضافه کردن مقدار کوچکی از سبک گرافیک انیمه‌ای، عنوان Sinner قصد داشته تا تجربه‌ای پر چالش و هیجان‌انگیز را به بازیکنان ارائه دهد.

ویژگی‌های کلیدی