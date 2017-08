عنوان Tacoma که جدیدترین بازی سازندگان Gone Home یعنی استودیو Fullbright محسوب می‌شود، فردا برروی پلتفرم‌های Xbox One و PC منتشر خواهد شد و منتقدین نیز به این دلیل به نقد و بررسی بازی پرداخته‌اند. Tacoma عنوانی ماجرایی و داستان‌محور بوده که اتفاقات آن در یک ایستگاه فضایی فوق پیشرفته در سال 2088 رخ می‌دهد. شما می‌توانید هر جنبه از جزئیات کار و زندگی افراد سفینه را بررسی کنید و داستان مملو از اعتماد و ترس بازی را پیش ببرید. در ادامه می‌توانید نقد‌ها نمرات بازی را مشاهده نمایید.

GameGrin 95

God is a Geek 95

اگر به قدرت بازی های ویدئویی در داستان گویی ایمان دارید، بهتر است بدانید که Fullbright باری دیگر در این زمینه عالی عمل کرده و نشان داده که می توان از طریق بازی های ویدئویی به بهترین شکل ممکن و با بالاترین استاندارد به روایت داستان پرداخت.

NZGamer 90

DarkStation 90

Destructoid 90

IGN 85

Tacoma به خوبی از چالش پرداخت 8 شخصیت و جالب و سرگرم‌کننده کردن آن ها در یک بازی تقریبا کوتاه برآمده است. استفاده از نوار های خارج رشته‌ای واقعیت افزوده برای پی بردن به اتفاقات رخ داده در Tacoma راهی خاص و حالب برای برای دیدن تمامی جنبه گفت‌وگوها بوده و واقعا امیدوارم که بیشتر شاهد این گونه چیزها باشم. اگر زمان و اتفاقات بازی بیشتر می‌بود و به من دلیلی برای اکتشاف بیشتر این دنیای بازی داده می‌شد، بسیار خوشحال و ممنون می‌شدم ولی با این حال باز هم زمانی که در این آینده هیجان‌انگیز و جذاب صرف کردم، به اندازه کافی عالی و لذت‌بخش بود.

Critical Hit 85

PC Gamer 84

یک عنوان علمی‌تخیلی و ‌معماییِ زیبا، هوشمند و باملاحظه که دارای شخصیت‌هایی قابل باور با نکاتی ریز و دقیق است.

Game Informer 83

Tacoma با روایت خاص و ویژه شاخه‌های روایی داستان و شخصیت‌های قوی توانسته داستانی جذاب درباره فناپذیری و روابط انسان‌ها با یکدیگر در هنگام وقوع حادثه تعریف کند. Tacoma براساس پایه و فونداسیون Gone Home ساخته شده ولی راه های منحصربه فرد آن در روایتِ داستانی عمیق و درگیرکننده راه آن را کاملا از Gone Home جدا کرده است.

GameSpew 80

Twinfinite 80

Gamesadar+ 80

با این که بعضی از بخش‌های بازی، آن طور که باید همدیگر را تکمیل نمی‌کنند اما تلاش دوم Fullbright مثالیست آرام و غیرمنتظره از این که چگونه گاهی غیرانسانی و بی‌عاطفه عمل می‌کنیم.

Guardian 80

GameSpot 70

توجه دقیق به جزئیات سبب می‌شود که حتی بی‌ارزش‌ترین چیزها همانند یک کتاب فراموش‌شده در گوشه اتاق و یا یک شامپو توجه شما را جلب کند و صداگذاری خوب صداپیشگان و داستان عمیق و زیبای بازی سبب می‌شود تا شخصیت هایی که حتی به صورت فیزیکی در داستان غایبند، از عمقی فوق‌العاده بهره ببرند. ولی دو مرحله آن به صورت خوب و معناداری تقسیم نشده‌اند و پایان آن نیز به خوبی مشخص و آشکار نمی‌شود و تنها کمی ذهن را درگیر می‌کند.

USgamer 70

Polygon 70

پایه و اساس داستان بازی براساس مکانیک بازپخش است؛ که سبب می‌شود ایده‌هایی ظریف‌تر از این که چه اتفاقاتی در ایستگاه رخ داده به وحود بیاید. ولی این سیستم بدین معناست که باید به حرف‌های زیادی گوش کرده و به تصاویر و فریم‌های بسیاری خیره شوید. به عنوان یک بازی که داستان آن پیرامون یک ایستگاه فضایی رها شده است، Tacoma شما را سرگرم می‌کند.

We Got This Covered 60

منبع متن: pardisgame