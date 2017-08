عنوان Hellblade برروی پلی‌استیشن ۴ پرو با رزولوشن ۱۴۴۰P به اجرا در خواهد آمد؛ همچنین اگر قصد تجربه بازی برروی رایانه‌های شخصی و بصورت ۴K و ۶۰ فریم دارید، نیازمند تهیه یک هیولای واقعی هستید! آگوست امسال به لحاظ عرضه عناوین گوناگون، ماه پرباری برای بازی‌بازن به حساب می‌آید. Hellblade: Senua’s Sacrifice ساخته استودیوی نینجا تئوری (Ninja Theory) – […]

آگوست امسال به لحاظ عرضه عناوین گوناگون، ماه پرباری برای بازی‌بازن به حساب می‌آید. Hellblade: Senua’s Sacrifice ساخته استودیوی نینجا تئوری (Ninja Theory) – سازنده عناوینی همچون Enslaved: Odyssey to the West، Heavenly Sword و DmC: Devil May Cry – یکی از این بازی‌های مورد انتظار است. استودیوی نینجا تئوری چند روز گذشته اعلام داشت که دارندگان پلی‌استیشن ۴ پرو می‌توانند از بین تنطیمات رزولوشن بالاتر یا نرخ فریم بیشتر (۶۰ فریم) یک گزینه را انتخاب نمایند. در هرصورت، آن‌ها طی خبر منتشر شده حرفی از رزولوشن بازی به میان نیاورده بودند.

خوشبختانه، موسس استودیوی نینجا تئوری و کارگردان عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice آقای Tameem Antoniades در مصاحبه‌ای با وب‌سایت wccftech اعلام کردند که، انتخاب گزینه رزولوشن بالاتر در تنظیمات بازی، رزولوشن ۱۴۴۰P را به شما خواهد داد (۲۵۶۰×۱۴۴۰). از ایشان سوال شد که آیا Hellblade از HDR نیز پشتیبانی خواهد کرد یا خیر؟

در زمان عرضه خیر، اما بسیار مشتاقیم تا ببینیم این تکنولوژی چه تاثیری برروی چنین عنوانی که تمرکزش بر کیفیت بالای تصاویر است، خواهد گذاشت.

در ادامه تائید شد که عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice برروی رایانه‌های شخصی از رزولوشن ۴K، نسبت تصویر فوق‌عریض ۲۱:۹ و همچنین نرخ فریم نامحدود پشتیبانی خواهد نمود. این عنوان برای رایانه‌های شخصی از طریق شبکه استیم و GOG در دسترس قرار خواهد گرفت.

آقای Antoniades همچنین اشاره کردند که اگر قصدتان این است که عنوان Hellblade را برروی رایانه‌های شخصی در حداکثر کیفیت یعنی رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰ تجربه کنید، برایتان کمی هزینه‌بر خواهد بود.

برای اجرای Hellblade برروی رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰، شما نیاز به یک هیولای واقعی دارید. در حال حاضر سیستم پیشنهادی‌ای برای رایانه‌های شخصی نداریم، اما هر زمان که لیست مشخصاتش آماده شد، در اختیار عموم قرار خواهیم داد.

در حالی که سیستم پیشنهادی این عنوان همچنان در دسترس نیست، اما حداقل سیستم موردنیاز برای اجرای آن در صفحه استیم بازی موجود می‌باشد. در توضیحات آن نیز ذکر شده که این مشخصات برای اجرای بازی در رزولوشن ۱۲۸۰×۷۲۰ مناسب خواهد بود. در ادامه می‌توانید حداقل سیستم موردنیاز بازی را مشاهده کنید (که در گذشته مشخص شده بود):

سیستم‌عامل: ویندوز ۱۰/۸/۷

پردازنده: Intel i5 3570K / AMD FX-8350

حافظه رم: ۸ گیگابایت

کارت گرافیک: GTX 770 with 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB

دایرکت‌ایکس: نسخه ۱۱

فضای موردنیاز: ۳۰ گیگابایت

سایر اطلاعات: این مشخصات برای اجرای بازی برروی رزولوشن ۱۲۸۰×۷۲۰ مناسب می‌باشد

عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice توسط موتور بازی‌سازی آنریل انجین ۴ ساخته شده، و قرار است در تاریخ ۸ آگوست (۱۷ مرداد) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. استودیوی نینجا تئوری نیز بتازگی صحبت‌هایی در مورد نسخه ایکس‌باکس وان بازی داشته‌اند که می‌توانید آن‌ها را در گیمفا مشاهده کنید.

