The Sims یکی از پرفروش‌ترین و قدیمی‌ترین سری‌های شبیه‌ساز تاریخ است. استودیوی مکسیس (Maxis) از همان ابتدا روی نسخه‌های مختلف این سری کار کرده است و آخرین بازی مجموعه سیمز ۴ محسوب می‌شود که از سال ۲۰۱۴ تاکنون، ۱۲ بسته‌ی الحاقی دریافت کرده است. حال لینزی پیرسون (Lyndsay Pearson)، معاون مدیر خلاقیت مجموعه‌ی The Sims، نسخه‌ی جدید سیمز را در اواخر رویداد Behind the Sims Summit که اخیرا برگزار شده، معرفی کرد. این معرفی شامل نگاهی کوتاه به برخی از ابزارهای درون بازی بود که بازیکنان می‌توانند در هنگام تجربه‌ی این بازی که در مراحل اولیه‌ی توسعه در استودیوی مکسیس به سر می‌برد، از آن‌ها استفاده کنند. او در مورد بازی گفت:

ما در حال ساخت نسل سری بازی‌های سیمز و پلتفرمی خلاقانه هستیم. با راه‌هایی جدید برای تجربه‌ی بازی بازی، سیم‌هایی را که می‌شناسید و دوست دارید، متفاوت خواهند بود. این آینده‌ی سیمز خواهد بود که بر پایه‌ی سیم‌های جذاب، ابزارهای قدرتمند و داستان‌های هدفمند ساخته شده است.

این بازی به بازیکنان اجازه می‌دهد تا به صورت تک نفره یا کوآپ آن را تجربه کنند و تجربه‌ی بازی روی تمامی پلتفرم‌های مقصد از جمله موبایل یکسان خواهد بود. پیرسون در ادامه بیان کرد:

ما کار خود را با ابزارهای خلاقانه‌ی خود به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی DNA سیمز، شروع می‌کنیم و در حال آزمایش آنچه که کارآمد است و تلاش برای رسیدن به جایی که می‌توانیم بیشتر از قبل انعطاف‌پذیری داشته باشیم، هستیم. ما نه تنها الگوها و رنگ‌ها را تغییر می‌دهیم، بلکه شکل اشیایی را که هنگام ساخت و تزئین مناطق مختلف در بازی استفاده خواهید کرد، نیز تغییر خواهیم داد.

پیرسون در نهایت اعلام کرد که الکترونیک آرتز به اشتراک‌گذاری اطلاعات بیشتر در مورد بازی طی چند سال آینده ادامه می‌دهد و به مرور زمان دسترسی اولیه به Project Rene را برای گروه‌های کوچک فراهم خواهد کرد. گفتنی است که معرفی این نسخه با رایگان شدن سیمز ۴ مصادف بود. هم اکنون بازیکنان می‌توانند بازی را به صورت رایگان روی تمامی پلتفرم‌ها دانلود کنند. همچنین به نظر می‌رسد که استودیوی سازنده برنامه‌هایی را برای انتشار دو بسته‌ی الحاقی جدید برای این بازی در سال ۲۰۲۳ دارد. توجه داشته باشید که بسته‌های الحاقی سیمز ۴ مانند خود بازی رایگان نخواهند بود.



بخش کوتاهی از رویداد Behind the Sims را که گیم‌پلی این پروژه‌ی جدید سیمز را به تصویر می‌کشد، در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

