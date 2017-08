Hellblade بر روی PS4 Pro به صورت 1440P اجرا خواهد شد؛ جزئیات اجرای بازی بر روی PC

آگوست یکی از ماه‌های پر بازی امسال است. یکی از اولین و مهم‌ترین عناوینی که برای عرضه در این ماه در نظر گرفته شده ساخته جدید استودیو مستقل Ninja Theory، سازنده عناوینی چون Heavenly Sword ،Enslaved: Odyssey to the West و DmC: Devil May Cry، یعنی Hellblade: Senua’s Sacrifice است.

چند روز قبل Ninja Theory در یک بیانیه اعلام کرد که عنوان Hellblade به دارندگان کنسول PlayStation 4 Pro این امکان را می‌دهد که میان رزولوشن پیشرفته یا نرخ فریم 60 انتخاب کنند. حال جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر شده است.

آقای تیمیم آنتونیادیز بعنوان یکی از بنیانگذاران Ninja Theory و کارگردان ارشد Hellblade در مصاحبه جدید خود رزولوشن پیشرفته بازی بر روی PS4 Pro را 1440P (به طور دقیق 2560×1440) اعلام کرده است.

در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا Hellblade از قابلیت High Dynamic Range پشتیبانی می‌کند یا خیر نیز آنتونیادیز گفته است: "در زمان عرضه خیر اما اضافه شدن این امکان در لیست خواسته‌های ما برای بازی قرار دارد و دوست داریم ببینیم که چه تغییراتی را می‌تواند در بازی ما که بر کیفیت تصویر تمرکز زیادی دارد، ایجاد کند."

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، در بیانیه اخیر Ninja Theory امکان اجرای Hellblade به‌صورت 4K و پشتیبانی از ابعاد صحنه 21:9 Ultrawide و همچنین نرخ فریم آزاد بر روی PC تایید شده بود. این نسخه از طریق Steam و GOG بدون استفاده از هیچگونه سیستم امنیتی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

آنتونیادیز در صحبت‌های خود تاکید کرده که در صورت اجرای Hellblade به‌صورت 4K و 60 فریم احتمالا سیستم شما به چالش کشیده خواهد شد.

"برای تجربه بازی به‌صورت 4k و 60 فریم به یک هیولا نیاز خواهید داشت. سیستم مورد نیاز نسخه PC را در این لحظه نمی‌توانم اعلام کنم اما هر زمان که از آن مطلع شدیم به اطلاع طرفداران خواهیم رساند."

با وجود اینکه سیستم مورد نیاز Hellblade هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده اما صفحه استیم بازی مشخصات زیر را برای اجرا بر روی رزولوشن 1280×720 توصیه کرده است.

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل: Windows 7 / 8 / 10

پردازنده: Intel i5 3570K / AMD FX-8350

میزان حافظه مورد نیاز: 8GB

کارت گرافیک: GTX 770 with 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB

دایرکت ایکس: نسخه 11

فضای خالی مورد نیاز بر روی هارد: 30GB

Hellblade: Senua’s Sacrifice در تاریخ 8 آگوست سال جاری میلادی (برابر با سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶) برای PC و PS4 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame