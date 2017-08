سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red) با همکاری انتشارات دارک هورس (Dark Horse)، کتاب رنگ‌آمیزی The Witcher را منتشر می‌کند؛ البته برای مخاطبان بزرگسال! کتاب رنگ‌آمیزی The Witcher سفری از شخصیت‌های مختلفی نظیر Geralt ،Ciri ،Triss ،Yennefer ،Sahni و Roach و البته افراد دیگری را به تصویر می‌کشد. کتاب رنگ‌آمیزی The Witcher که طبق گفته‌ی […]

کتاب رنگ‌آمیزی The Witcher سفری از شخصیت‌های مختلفی نظیر Geralt ،Ciri ،Triss ،Yennefer ،Sahni و Roach و البته افراد دیگری را به تصویر می‌کشد.

کتاب رنگ‌آمیزی The Witcher که طبق گفته‌ی دارک هورس شامل تصاویر سیاه و سفیدِ منحصر به فرد و باجزئیاتی از هر سه نسخه‌ی این سری می‌شود، توسط Marianna Strychowska ،Yu-Chen Tang و Scott Wade طراحی شده است و شامل ۹۶ صفحه با ابعاد “۱۰ در “۱۰ می‌شود. این کتاب به پیش‌فروش نیز گذاشته شده و قرار است که در ۱ نوامبر (۱۰ آبان) با قیمت ۱۵ دلار منتشر شود.

به‌جز The Witcher، دارک هورس اخیراً از کتاب هنری ۱۸۴ صفحه‌ایِ Wolfenstein 2: The New Colossus رونمایی کرده است که با همکاری بتسدا و مشین گیمز (MachineGames)، همزمان عرضه‌ی این بازی به انتشار می‌رسد.

