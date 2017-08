معمولا بازی‌های با سبک و سیاق RPG بازی‌های محبوبی هستند. حالا از این میان می‌توان از فرانچایز‌هایی مثل The Witcher، Fallout، Dark Souls و غیره بیشتر یاد می‌شود و عناوین محبوب‌تر و شناخته‌ شده‌تری به حساب می‌روند مثال زد. سبکی که در موردش صحبت می‌کنیم سبکی به شدت چالش برانگیز برای بازیکنان است و بگذارید […]

معمولا بازی‌های با سبک و سیاق RPG بازی‌های محبوبی هستند. حالا از این میان می‌توان از فرانچایز‌هایی مثل The Witcher، Fallout، Dark Souls و غیره بیشتر یاد می‌شود و عناوین محبوب‌تر و شناخته‌ شده‌تری به حساب می‌روند مثال زد. سبکی که در موردش صحبت می‌کنیم سبکی به شدت چالش برانگیز برای بازیکنان است و بگذارید رو‌راست باشیم; بازی کردن بازی‌هایی با این ژانر کار هر‌ کسی نیست و حداقل باید نیمه‌حرفه‌ای باشید تا بتوانید در این نوع عناوین کاری از پیش ببرید. در بازی‌های RPG به شما حق انتخاب داده می‌شود و عواقب آن‌ها هم پای خود بازیکن است. مثلا شخصیت گرالت در The Witcher کاملا در اختیار بازیکن است و تمامی انتخاب‌ها را بازی به شما می‌سپارد. البته این ژانر هم مثل هر چیز دیگری منتقدانی دارد و افرادی هستند که این سبک را ایده‌آل نمی‌دانند. Capcom را می‌توان یکی از کمپانی‌های قدیمی دانست که نقش آفرینی‌های نسبتا موفقی را ساخته و منتشر کرده که یکی از آن‌ها سری Monster Hunter است. اولین نسخه از این فرانچایز با نام Monster Hunter در سال ۲۰۰۴ برای کنسول PS2 به بازار عرضه شد و بعدا برای کاربران کامپیوتر‌های شخصی، کنسول‌های نسل بعدی سونی و کنسول‌های مایکروسافت نیز منتشر شد. علاوه بر خود بازی، انیمه‌ای نیز بر اساس اسپین آف این بازی با نام Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village ساخته شده است. به علاوه یک کتاب از نسخه‌ی اصلی بازی نوشته شده است. همچون بازی‌هایی چون Dynasty Warriors، فرانچایزی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم محبوبیت و شهرت بیشتری در خود ژاپن و بازار آسیا دارد. دومین نسخه از این سری با نام Monster Hunter 2 توسط کپکام ساخته و منتشر شد و سه سال بعد Monster Hunter Tri وارد بازار شد. نسخه‌ی دوم این بازی که دنباله‌ی Monster Hunter بود پیشرفت‌های قابل توجهی نسبت به اولین نسخه‌ی خود داشت که بهبود درخت اسلحه را می‌توان مهم‌ترین مورد دانست. Monster Hunter Tri نیز عملکرد خوبی داشت و توانست از اکثر منتقدان نمره‌ی قبولی دریافت کند و اگر‌چه نمی‌توان آن‌ را یک شاهکار یا یک بازی فوق العاده حداقل با توجه به نمره‌ی متا دانست اما ۸۰ را نمی‌توان متای بدی برای این عنوان در نظر گرفت. آخرین نسخه از این فرانچایز که تا کنون منتشر شده هم Monster Hunter 4 است که سال ۲۰۱۳ به مرحله‌ی انتشار رسید. به طور کلی Monster Hunter تا الان بدون در نظر گرفتن اسپین آف‌ها، چهار نسخه اصلی داشته است که Monster Hunter World نسخه‌ی بعدی و پنجم این سری خواهد بود. Monster Hunter World در E3 2017 در کنفرانس سونی توسط کپکام برای PS4 معرفی شد و بعدا هم مشخص شد که این بازی برای Xbox One و رایانه‌های شخصی ( PC ) هم عرضه می‌شود. همان طور که اشاره شد این بازی اکشن – آر پی جی به اندازه‌ی هم سبک‌های خود طرفدار و شهرت ندارد اما نادیده‌ گرفتن بازی‌ای که Capcom می‌سازد قطعا کار اشتباهی خواهد بود. تاریخ انتشار جهانی این بازی اوایل ۲۰۱۸ اعلام شده است. این بازی در ژاپن فقط برای کنسول PS4 در دسترس خواهد بود اما در مارکت‌های غرب ورژن‌های Xbox One و ویندوز این بازی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. با این که قیاس Monster Hunter World با بازی‌های بزرگی که بالاتر مثال زدیم شاید خنده دار به نظر می‌رسد اما به خودی خود، می‌تواند بازی‌ خوبی از آب درآید. عنوانی سرگرم کننده که به خوبی اوقات فراغت یک گیمر را پر خواهد کرد.

مطابق انتظار جدید‌ترین نسخه‌ی Monster Hunter بزرگترین نسخه‌ی این فرانچایز خواهد بود. مطمئنا طبیعی است که بازی‌ای که می‌خواهیم با آن سرگرم شویم باید به مراتب بزرگتر و بهتر از آخرین نسخه‌ی خود باشد! خصوصا اگر نسخه‌ی قبلی ۵ سال پیش منتشر شده باشد! به هر حال این بزرگی تنها به وسعت نقشه ختم نمی‌شود. اساس بازی بیشتر روی کاوش و به اصطلاح Exploring است و داستان بازی چندان نقشی ندارد. اگر‌چه داستان عنصر مهم خیلی از بازی‌های به سبک نقش آفرینی است اما در Monster Hunter World از این خبر‌ها نیست و از این رو به داستان بازی نمی‌پردازیم. یکی از جذابیت‌های Story یا همان داستان در بازی‌های نقش آفرینی این است که خود بازیکن بر اساس تصمیمات، علایق و شخصیت خود به روند داستانی بازی جهت می‌دهد و عواقب آن‌ را هم با آغوش باز می‌پذیرد. اما متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه عنوانی که داریم در مورد آن صحبت می‌کنیم از چنین قابلیتی محروم است. به هر حال بازیکن شما ماموریت‌هایی خواهد یافت و با کنترل بازیکن Quest‌هایی را کامل خواهد کرد اما نه به وسعت خیلی دیگر از بازی‌های RPG. مطمئنا قیاس این عنوان با یک بازی مثل The Witcher 3 درست نیست و تا به اینجا هم هدف از این مقایسه این بود که اگر تجربه یا اطلاعات کافی از نسخه‌های قبلی را ندارید فقط بدانید اساس Monster Hunter World چیست. بازیکن با جست و جو در اقلیم خود چیز‌های زیادی را کشف خواهد کرد. البته این گشت و گذار خطرات زیادی دارد و هیولا‌های زیادی انتظار شما را می‌کشند. جهان بازی با هیولا‌های متعدد پر شده و مبارزات زیادی را می‌طلبد که البته شما و دوستانتان احتمالا به خوبی می‌توانید این جانوران معمولا چهار‌پا را به هلاکت برسانید. گیم پلی بازی خیلی پیچیده نیست. مثل نسخه‌های قبلی در این نسخه هم شما آزاد هستید تا در دنیای نه چندان کوچک بازی بگردید، شکار کنید و هیولا‌ها را از پای درآورید. توانایی‌های شکار بازیکن در بازی به تدریج به واسطه‌ی تجهیزات قوی‌تر و جدید‌تر بیشتر می‌شوند و این به این معنی است که هیولا‌های جدید چالش‌های سخت‌تری خواهند بود. دایناسور‌های مختلف با قیافه و ابعاد متفاوت قطعا در دنیای بازی آماده‌ی درست کردن دردسر برای بازیکن هستند و تکرار می‌کنم; به مرور زمان تجهیزات قوی تری به دست خواهید آورد که به معنای بزرگتر شدن و قوی‌تر شدن دشمنان شماست. در طول بازی می‌توانید دشمن خود را به جان یک دایناسور دیگر بیندازید تا اگر واقعا شانسی برای پیروزی بر رقیب خود ندارید به این شکل راه خود را برای ادامه‌ی کار هموار کنید. بدون دیده شدن و از لا‌به‌لای اشیا رفتن هم یک گزینه دیگر روی میز بازیکن است. به لطف قابلیت پنهان شدن در میان گیاهان می‌توانید بدون درگیری به راه خود ادامه دهید. در تریلری که دیدیم بازیکن توانست در بین گیاهان خود را پنهان کند و از دید گونه‌ای دایناسور کوچک جثه در امان بماند. همچنین می‌توانید از قابلیت استتار در بازی هم بهره‌ی کافی ببرید. Monster Hunter World عناصر و المنت‌هایی در خود دارد که آن‌ را تبدیل به یک بازی منحصر به فرد می‌کند. مثلا استتار چیزی است که در همه‌ی بازی‌ها نمی‌توانیم ببینیم. چیزی که سازندگان می‌خواهند یک اکوسیستم زنده است. در واقع تمام موجودات بازی برای زندگی به هم احتیاج دارند و شما به عنوان یک شکارچی باید خودتان را با شرایط وفق دهید. پس اگر Monster Hunter World همان چیزی باشد که سازندگان انتظار دارند باید منتظر یک انقلاب در این سری باشیم. تعامل و رفتار‌های تمام موجودات زنده‌ی بازی شباهت به واقعیت خواهد داشت. آن‌ها برای زندگی کردن با هم تعامل دارند اما وقتی یک غریبه را در قلمرو خود ببینند احساس خطر می‌کنند و از خود واکنش نشان می‌دهند. وسعت دنیای بازی به بازیکن خیلی راحت اجازه‌ی گم شدن در محیط را می‌دهد! برای جلوگیری از چنین موردی سازندگان مکانیزمی جدید به نام Scout flies را معرفی کرده‌اند که در دنیای واقعی می‌توان آن را به یک سگ شکاری تشبیه کرد. کارگردان بازی آقای Kaname Fujioka می‌گوید که Scout fly‌‌ها در واقع از روی بوی هیولا‌ها رد آن‌ها را گرفته و شما را به سمت هدف‌هایتان هدایت می‌کنند. از این قابلیت برای پیدا کردن آیتم‌های قابل جمع‌آوری هم می‌توانید استفاده کنید. در واقع کمک‌هایی که این قابلیت در شکار به شما می‌کند قطعا غیر قابل انکار است. شخصی که شما کنترلش را بر عهده دارید در واقع کسی است که برای یک کاوش و کنکاش در یک دنیای جدید و خطرناک به چنین منطقه‌ای فرستاده شده است و تا به حال هیچ کس پا به این محدوده نگذاشته است. به همین دلیل است که دنیای بازی پر از هیولا‌های مختلف، عجیب و کشف نشده است. البته این هیولا‌ها فقط به دایناسور‌ها محدود نخواهند شد. برای شکار کردن در محیط Monster Hunter World به هیچ وجه لازم نیست در بند یک ماموریت اصلی یا ماموریت فرعی باشد. احتمالا تمام موجوداتی که Capcom ساخته برای شکار شدن به هر نحوی آماده هستند. کمپ‌های اصلی بازی همیشه بهترین مکان برای بازیکن خواهند بود. این کمپ‌ها آماده شده‌اند تا به بازیکن اجازه‌ی تغییر تجهیزات و یا ساخت تجهیزات جدید پس از شکار‌ را دهند. مطمئنا با اصطلاح Crafting آشنایی دارید; در واقع Craft کردن یکی از کار‌هایی است که در کمپ‌های گنجانده شده در محیط بازی قادر به انجام آن خواهید بود. وسایل لازم برای پخت غذا هم در همین مکان‌ها دیده می‌شود که در پایان تریلری که در نمایشگاه E3 به نمایش درآمد همچین چیزی را دیدیم.

بازی پیشرفت قابل توجهی نسبت به نسخه‌های پیشین خود داشته و نمی‌توان کتمان کرد Monster Hunter World از همه لحاظ بهتر شده است. Loading Screen‌ها در دنیای وسیع بازی اذیت‌کننده نخواهد بود. با داینامیک شدن چرخه‌ی روز و شب اتمسفر بازی هم وارد فاز جدیدی شده است. این چرخه‌ی داینامیک که مرا شخصا شگفت زده کرده است نه تنها روی آب و هوا بلکه روی رفتار موجودات زنده یا بهتر بگویم هیولا‌های بازی هم تاثیر دارد. گاهی این تاثیر باعث می‌شود که نابود کردن هیولا‌ی مد نظر در شب ساده‌تر به نظر برسد. همان‌طور که اشاره کردیم شاید سری Monster Hunter آن‌قدری که در بازار ژاپن طرفدار دارد در بقیه‌ی نواحی محبوب نباشد. شاید حتی خیلی‌ها این سری را نشناسند اما با توجه به تغییراتی که در پنجمین نسخه‌ی این بازی شاهد هستیم احتمالا این بازی می‌تواند تبدیل به یک عنوان پر‌طرفدار جهانی شود. مبارزات در Monster Hunter World گاهی بیش از حد سخت هستند. برای مثال گاهی یک بازیکن مجبور است با دو هیولا به صورت همزمان مبارزه کند که یکی از آن‌ها هم قادر به پرواز کردن است هم آتش دمیدن. حالا این که آیا واقعا می‌توانید گلیم خود را در همچین شرایطی از آب بکشید بیرون یا نه به مهارت و تجربه‌ی خودتان بستگی دارد. سیستم Crafting بازی هم که پیش از این خیلی مختصر در مورد آن توضیح دادیم در Monster Hunter World تکامل یافته است. پس از از سلاخی کردن دشمنان یا هیولا‌های از پیش کشته شده می‌توانید آن‌ها را غارت ( Loot ) کنید و سلاح و تجهیزات جدید بسازید یا تجهیزات فعلی خود را پیشرفته‌تر، کارآمد‌تر و قوی‌تر کنید. چیزی که در مورد تعداد سلاح‌ها تایید شده تعداد آن‌هاست که عدد ۱۴ را نشان می‌دهد. اگر نسخه‌های قبلی این سری را تجربه نکردید و تازه‌ وارد هستید پس قاعدتا نمی‌دانید تعویض سلاح کار آسانی نیست! هر سلاحی که استفاده می‌کنید روی عملکرد کاراکتر بازی تاثیر مستقیم دارد. مثلا یک اسلحه به بازیکن این امکان را می‌دهد تا با دکمه‌ی Dodge، روی زمین بغلتد این در حالی است که سلاحی دیگر با همین دکمه، عمل پریدن به یک سمت را انجام می‌دهد. حالا این نکته برای افرادی است که قبلا Monster Hunter را تجربه کرده‌اند; در نسخه‌های گذشته وسط یک ماموریت نمی‌توانستید نوع سلاح خود را عوض کنید اما در MHO این قضیه صادق نخواهد بود و حتی در طول ماموریت‌های بازی هم قادر به تغییر سلاح خود هستید. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ سری Monster Hunter رخ خواهد داد. ۱۴ سلاحی که معرفی شده‌اند شامل تبر، چکش، تیرکمان، انوع مختلف شمشیر، نیزه و حتی مشتقاتی از سلاح گرم هستند که بر اساس سبک عمومی مبارزات خود می‌توانید یکی را انتخاب کنید. برای مثال در Monster Hunter World هم شمشیر سنگین داریم و هم شمشیر بلند. این دو نوع سلاح را قبلا در بازی‌های دیگر نیز با ظاهری متفاوت دیده‌ایم. اگرچه برای افراد تازه‌وارد به این سری موضوع مهمی نخواهد بود ولی عدم بازگشت سلاح تونفا به Monster Hunter World قطعا برای طرفداران قدیمی این سری ناراحت‌کننده است. آیتم‌های پوششی که شنل نام دارند هم در بازی حاضر هستند. برخی از این شنل‌ها قابلیت مخفی‌کاری را برای بازیکن فراهم می‌کنند و برخی دیگر به بازیکن اجازه‌ی جذب یا فریب دادن هیولا‌ها را خواهند داد. مطمئنا هر سلاح برای یک قشر خاص کاربرد بیشتری خواهد داشت. کمان‌های دستی به نام Slinger هم دیگر نوآوری این سری است که به شما به عنوان یک بازیکن اجازه می‌دهد سنگ‌هایی روی آن‌ها بگذارید و با پرتاب آن‌ها حواس هیولا‌ها را پرت کنید. مبارزات بازی شامل مبارزات زیر آب نخواهد بود و شنا کردن فقط برای سفر کردن در دنیای بازی مفید است. در مورد وسعت بازی قبلا هم صحبت کردیم. Monster Hunter World بیش از یک نقشه خواهد داشت ولی تنها نقشه‌ای که به صورت رسمی معرفی شده نقشه‌ی Ancient Forest است. با توجه به بهبود هوش مصنوعی هیولا‌ها از خوی وحشی آن‌ها می‌توانید علیه یک‌دیگر استفاده کنید و آن‌ها را به جان هم بیندازید. هیولا‌ها چه در مبارزه با شما و چه در مبارزه با هیولا‌های دیگر نوار سلامتی ندارند اما پس از هر ضربه آسیب ( Damage ) وارد شده به صورت یک عدد نمایش داده می‌شود. هر چند شایعه شده بود که احتمال دارد نوار سلامتی هیولا‌ها هم به نمایش درآید اما بعدا این موضوع تکذیب شد. فراموش نکنید طبق گفته‌های سازنده هر هیولا ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد. انجام ماموریت‌ها با یک گروه چهار نفره ( یک نفر خود بازیکن و سه نفر دیگر ) و یا خودتان به تنهایی امکان پذیر است. برای اولین بار در این سری بازیکنان غربی با بازیکنان ژاپنی می‌توانند برای آنلاین بازی کردن به هم متصل شوند. سیستم Drop – In یا همان آنلاین آنی به شما کمک می‌کند تا در مبارزات سختی که به تنهایی شانسی برای پیروزی در آن‌ها ندارید یک منور به آسمان شلیک کرده و منتظر می‌مانید تا نهایتا سه نفر به کمک شما بیایند. این سه نفر از یک سرور جهانی آمده و هر ملیتی می‌توانند داشته باشند. بازی از لحاظ گرافیکی هم قابل قبول به نظر می‌رسد. با توجه به تریلر‌هایی که دیدیم روی بافت‌های بدن هیولا‌ها به خوبی کار شده و همچنین محیط چشم نواز به نظر می‌رسد. جهانی کردن Monster Hunter World هدف بزرگ Capcom است و آن‌ها به خوبی می‌دانند میسر کردن چنین امری با تنها یک گیم پلی غنی امکان‌پذیر نیست. گرافیک بازی به قدری خوب به نظر می‌رسد که حتی موی تن هیولا‌ها هم قابل مشاهده است. Monster Hunter World با فریم ریت ثابت ۳۰ فریم بر ثانیه روی کنسول‌های نسل هشتمی اجرا می‌شود اما عملکرد این بازی روی رایانه‌های شخصی حتی بهتر است. پنجمین نسخه‌ی Monster Hunter به احتمال فراوان برای کنسول‌های PS4 Pro و Xbox One X منتشر نخواهد شد.

هنوز خیلی زود است که بخواهیم Monster Hunter World را یک مدعی در سال ۲۰۱۸ بدانیم. سازندگان امید زیادی به این بازی چه از نظر مالی و چه به لحاظ کیفی دارند اما امید کافی نیست. همه می‌دانیم Capcom توانایی ساخت بازی‌های موفق را دارد اما این که Monster Hunter World جزو کدام دسته‌ بازی‌های سال آینده قرار می‌گیرد را از الان نمی‌توان پیش بینی کرد. بازی نسبت به نسخه‌های قبلی چیز‌های جدیدی را در خود می‌بیند و البته بعضی از قابلیت‌های نسخه‌های قبلی به صلاح دید سازندگان حذف شده‌اند و البته یک سری اساس یا بِیس‌های بازی همچنان دیده می‌شوند. قابلیت‌هایی که در بالا در موردشان مفصل صحبت کردیم به علاوه‌ی جزئیات دیگری مثل ماهیگیری و غیره قطعا می‌توانند هر بازیکنی را امیدوار کنند. اطلاعات منتشر شده از Monster Hunter World یک بازی کامل در ذهن دنبال کنندگان بازی‌های ویدئویی می‌سازند. Monster Hunter World اوایل سال ۲۰۱۸ به صورت جهانی برای کنسول‌های X1 و PS4 منتشر می‌شود و نسخه‌ی رایانه‌های شخصی که انتظار می‌رود بهتر از نسخه‌های کنسولی باشد کمی دیر‌تر وارد بازار خواهد شد.

منبع متن: gamefa