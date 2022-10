در نهایت در رابطه با پروژه‌های آینده‌ی تیم نینجا می‌توان به بازی‌های Wo Long: Fallen Dynasty و Rise of the Ronin اشاره کرد. Wo Long: Fallen Dynasty یک بازی اکشن و نقش‌آفرینی بر پایه‌ی هنرهای رزمی چینی است که در ۱۲ اسفند برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. از طرفی Rise of the Ronin یک بازی اکشن و نقش‌آفرینی جهان باز است که در ژاپن جریان دارد و در سال ۲۰۲۴ برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر خواهد شد.

منبع: Gematsu