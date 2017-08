با شروع هفته جدید، سونی لیست جدیدی از تخفیفاتی که کاربران فروشگاه پلی‌استیشن می‌توانند برای دستگاه‌های پلی‌اسیتشن ۳ و ۴ و همینطور پلی‌استیشن ویتا دریافت کنند را اعلام کرد. این هفته کاربران فروشگاه پلی‌اسیتشن در آمریکای شمالی می‌توانند لیست بلندبالایی از تخفیفاتی که سونی برای کاربران این شبکه در نظر گرفته است را دریافت کنند. […]

با شروع هفته جدید، سونی لیست جدیدی از تخفیفاتی که کاربران فروشگاه پلی‌استیشن می‌توانند برای دستگاه‌های پلی‌اسیتشن ۳ و ۴ و همینطور پلی‌استیشن ویتا دریافت کنند را اعلام کرد.

این هفته کاربران فروشگاه پلی‌اسیتشن در آمریکای شمالی می‌توانند لیست بلندبالایی از تخفیفاتی که سونی برای کاربران این شبکه در نظر گرفته است را دریافت کنند. این هفته لیستی از بازی‌های تخفیف‌دار یوبیسافت را خواهید داشت و در کنار آن نیز لیست بزرگی از سایر بازی‌سازان و بازی‌هایشان نیز برای شما آماده شده است. این تخفیفات برای تمامی کاربران فروشگاه پلی‌استیشن اعم از دارندگان پلی‌استیشن ۳ و ۴ و همینطور پلی‌استیشن ویتا می‌باشد.

کاربران پلی‌استیشن ۴، می‌توانند عنوان Enter the Gungeon را به قیمت ۱۰٫۴۹ دلار دریافت کنند. در کنار آن نیز عنوان Overcooked: Gourmet Edition برای علاقه‌مندان به آشپزی با قیمت ۱۲ دلار در دسترس خواهد بود. کاربران فروشگاه پلی‌استیشن همچنین می‌توانند برخی از عناوینی که برای پیش‌خرید قرار گرفته‌اند را نیز با تخفیف دریافت کنند که این عناوین شامل Nidhogg 2 (به قیمت ۱۲٫۷۴ دلار), Sundered (به قیمت ۱۸ دلار), و Absolver (به قیمت ۲۷ دلار) می‌شود. کاربران پلی‌استیشن پلاس نیز می‌توانند از یک تخفیف اختصاصی بهره‌مند شوند و عنوان Last Day of June را دریافت کنند. این عنوان در اصل ۲۰ دلار قیمت دارد که کاربران پلی‌اسیتشن پلاس، می‌توانند آن را با قیمت ۱۶ دلار دریافت کنند. برخی دیگر از تخفیف‌های فروشگاه پلی‌استیشن در این هفته را در قسمت زیر می‌توانید ببینید:

Banner Saga 2 — به قیمت ۱۴ دلار (قیمت اصلی ۲۰ دلار)

Crypt of the Necrodancer — به قیمت ۴٫۴۹ دلار (قیمت اصلی ۱۵ دلار)

Hotline Miami 2: Wrong Number (با پشتیبانی از قابلیت کراس‌بای با پلی‌استیشن ویتا) –به قیمت ۱۰٫۴۹ دلار (قیمت اصلی ۱۵ دلار)

Never Alone: Arctic Collection — به قیمت ۵٫۳۹ دلار (قیمت اصلی ۱۸ دلار)

Shadow Warrior 2 — به قیمت ۲۸ دلار (قیمت اصلی ۴۰ دلار)

Shantae: Half-Genie Hero — به قیمت ۱۶ دلار (قیمت اصلی ۲۰ دلار)

Ys Origin (با پشتیبانی از قابلیت کراس‌بای با پلی‌استیشن ویتا) –به قیمت ۱۴ دلار (قیمت اصلی ۲۰ دلار)

اما در کنار این تخفیف‌های کلی، به معرفی تخفیف‌های شرکت یوبیسافت می‌رویم که واقعاً هم وسوسه‌کننده به‌نظر می‌رسند. در ادامه به معرفی بازی‌هایی که یوبیسافت برای کاربران شبکه پلی‌استیشن درنظر گرفته است، می‌پردازیم. این هفته نسخه استاندارد عنوان For Honor با قیمت ۳۰ دلار در دسترس کاربران قرار گرفته است در حالی که نسخه گلد ادیشن آن نیز به قیمت ۵۰ دلار رسیده و کاربران میتوانند برای دریافت آن اقدام کنند. همچنین فرصت مناسبی برای کسانی که عنوان Far Cry 4 را تجربه نکرده‌اند به وجود آمده و کاربران می‌توانند با قیمت ۱۶ دلار آن را دریافت کنند. همچنین Far Cry Primal: Digital Apex Edition نیز این هفته با قیمت ۲۲ دلار آماده دریافت است. شما می‌توانید با مراجعه به این آدرس لیست کامل بازی‌های تخفیف‌دار یوبیسافت را مشاهده کنید. ما در اینجا برای شما برخی از مهم‌ترین این تخفیف‌ها را آماده کرده‌ایم:

Assassin’s Creed: The Ezio Collection — یه قیمت ۲۵ دلار (قیمت اصلی ۵۰ دلار)

Assassin’s Creed IV: Black Flag — به قیمت ۱۲ دلار (قیمت اصلی ۳۰ دلار)

The Division — به قیمت ۲۰ دلار (قیمت اصلی ۵۰ دلار)

Ghost Recon: Wildlands — به قیمت ۳۶ دلار (قیکت اصلی ۶۰ دلار)

Rainbox Six Siege –به قیمت ۲۵ دلار (قیمت اصلی ۵۰ دلار)

Rayman Legends — به قیمت ۱۰ دلار (قیمت اصلی ۴۰ دلار)

Steep — به قیمت ۳۰ دلار (قیمت اصلی ۶۰ دلار)

لازم به ذکر است که تخفیفات یوبیسافت تا تاریخ ۸ آگوست ادامه دارند در حالی که تخفیفات کلی، تا تاریخ ۱۵ام آگوست ادامه خواهند داشت. شما می‌توانید لیست کامل تخفیف‌های این هفته که برای کاربران فروشگاه پلی‌استیشن در نظر گرفته شده است را از این آدرس مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa