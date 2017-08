اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne – قسمت آخر

از قدیم گفته اند “کار را که کرد؟ آن شخصی که کار را انجام داد!!”… شوخی کردم! این را من خودم گفته ام!! از قدیم گفته اند “کار را که کرد؟ آن که تمام کرد.” وقتی قرار باشد کاری را در اواسط راه رها کنی بهتر است که اصلا آن را انجام ندهی. ۷ ماه […]

Bloodborne یک شاهکار در در تمام زمینه ها بود. بازی که یکی از بی‎نقص ترین عناوینی است که در نسل هشتم منتشر شده است و در تک تک بخش های خود از گرافیک و گیم‌پلی گرفته تا صداگذاری و … کیفیت فوق العاده بالایی دارد و شهر Yharnam یکی از مخوف‌ترین شهرها و محیط‌هایی است که تا به حال بازی‎های رایانه‎ای به خود دیده‌اند. ارزش تکرار این شاهکار بسیار بسیار بالاست و حتی با وجود بارها بازی کردن Bloodborne، به هیج وجه این عنوان برای ما خسته کننده نمی‌شود و باز هم دوست داریم تا آن را تجربه کنیم. بر طبق قولی که داده بودم بعد از راهنمای عنوان دارک سولز ۳، نوبت به راهنمای قدم به قدم بازی Bloodborne می رسد که تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که از این عنوان دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه شود. لازم به ذکر است که این مطالب از ان جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آنها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Bloodborne برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را برای شما قرار دهیم تا اگر دوباره قصد دارید این بازی را انجام دهید به برخی نکاتی که شاید در دفعات قبلی متوجهشان نبوده اید دست پیدا کنید و تمام موارد مخفی و آیتم های مهم و پنهان در بازی را کاملا بشناسید. اگر هم که می خواهید بازی را از ابتدا برای اولین بار اغاز کنید و تا به حال به خاطر سختی بازی و… می ترسیده اید، اکنون با این راهنمای فارسی و قدم به قدم، احساس بهتری برای شروع بازی داشته باشید افراد و بازیبازان بیشتری بتوانند پای به این دنیای شاهکار بگذارند و قطعا بعد از این بازی است که تازه عاشق دارک سولز هم خواهند شد. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای شخصیت های دارک سولز ۳ مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. لازم به ذکر است قبل از آن که وارد راهنمای قدم به قدم از شروع بازی شویم و پیشروی در مراحل را آغاز کنیم طی دو قسمت برای شما عزیزان برخی موارد مهم در بازی را شرح دادیم تا بعد از آن وارد راهنمای اصلی بازی شویم. مواردی مانند کاوننت ها و نحوه چگونگی کسب و استفاده از ایتم Insight. امروز با قسمت پایانی از سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne در خدمت شما خواهیم بود. با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

حتما می دانید که بلادبورن ۳ پایان دارد و نه دو پایان. در یک پایان باس آخر همان Mergo’s Wet Nurse است. در یکی باس آخر Gehrman, the First Hunter است و در آخری علاوه بر Gehrman, the First Hunter یک باس نهایی با نام Moon Presence هم خواهید داشت.

وقتی بعد از انجام تمام کارهای قسمت قبلی به هانترز دریم برگردید می بینید که دروازه کوچکی که در بخش پایین این منطقه بود و از اول بازی بسته بود اکنون باز است و وقتی مقداری جلو بروید می بینید که Gehrman, the First Hunter روی صندلی نشسته است و باید با او صحبت کنید.

بلادبورن در پایان بازی به شما یک انتخاب می دهد به مانند عناوین سولز که این انتخاب بر اساس قبول کردن یا رد کردن درخواستی است که در انتهای بازی Gehrman, the First Hunter از شما دارد. اگر حرف وی را قبول کنید پایان اول بازی رقم می خورد که دیگر باس فایتی وجود ندارد و دمویی می بینید. اگر قبول نکنید آن وقت باید با خود Gehrman, the First Hunter به عنوان باس نهایی مبارزه کنید تا پایان دوم بازی رقم بخورد.

اما پایان سومی هم در کار است. اگر شما یک سری کارهای خاص را در طول بازی انجام داده باشید بعد از مبارزه با Gehrman, the First Hunter یک باس نهایی دیگر یعنی Moon Presence ظاهر می شود و پایان سوم بازی را خواهید دید. این مطلب رسما پر است از اسپویلرهای بسیار شدید که خب البته می دانید دیگر ! ناسلامتی راهنمای بازی است!

برای رسیدن به پایان سوم بازی شما باید در طول بازی حداقل ۳ عدد از ۴ عدد ایتم Third Umbilical Cord موجود در بازی را جمع کرده باشید. به صورت زیر می توانید این آیتم ها را به دست آورید.

حتما با NPC حاضر در Cathedral Ward که از شما می خواهد مردم باقی مانده را به اینجا بیاورید تا پناه بگیرند، صحبت کنید و او را نکشید زیرا بی ازار و دوست است. قبل از مبارزه با Rom, the Vacuous Spider، در منطقه Cathedral Ward در پشت پنجره یکی از خانه ها با زنی که Arianna نام دارد صحبت کنید و به او بگویید که Cathedral امن است تا به آنجا برود. به هیچ وجه NPC که ظاهری بدبخت و بیچاره دارد و در Forbidden Woods از شما تقاضای سرپناه می کند را به Cathedral نفرستید زیرا Arianna را می کشد (در واقع همه را یکی یکی می کشد زیرا یک دیو مخوف است). بعدا در بازی Arianna نوزادی را به دنیا می آورد که البته یک موجود عجیب الخلقه است و باید آن را بکشید تا Third Umbilical Cord از روی جسدش بردارید. هشدار: شخصیت دیگری که یک زن است و از Yahar’gul, Unseen Village وی را به Cathedral می فرستید ممکن است Arianna را بکشد و این گونه نتوانید به آیتمتان برسید. این دو زن هر دو اگر با آنها صحبت کنید به شما یک آیتم blood می دهند. اگر در حضور او از Arianna این ایتم را بگیرید وی بعدا دیوانه و عصبانی می شود و در حقیقت به خاطر حسادت Arianna را می کشد. بهتر است از هیچ کدام از آنها یعنی نه از زنی که Yahar’gul, Unseen Village می آید و نه از Arianna آیتم blood را نگیرید تا به جان هم نیافتند!

هرگز قبل از این که Rom, the Vacuous Spider را بکشید، Iosefka را نکشید و با وارد شدن به inner sanctum وی را دشمن خود نکنید. بعد از کشتن Rom, the Vacuous Spider و زمان Blood Moon به کلینیک وی برگردید و Iosefka را بی دفاع و ساکن می یابید و راحت او را کشته و Third Umbilical Cord را بردارید.

به منطقه مخفی Abandoned Old Workshop بروید (در راهنما نحوه رسیدن به آن توضیح داده شده است که از Cathedral Ward و بعد از کشتن Blood Starved Beast و صحبت با Gehrman, the First Hunter در هانترز دریم، می توانید به آنجا برسید). این منطقه دقیقا مشابه هانترز دریم است و منطقه کوچکی است. اینجا را بگردید و یک Third Umbilical Cord را همراه کلی آیتم ارزشمند دیگر و برخی اطلاعات داستانی از Abandoned Old Workshop بردارید.

چهارمین آیتم Third Umbilical Cord به صورت خود به خود بعد از کشتن باس Mergo’s Wet Nurse به شما داده می شود.

حالا باید حداقل ۳ تا از چهار Third Umbilical Cord را قبل از صحبت و مبارزه با باس آخر یعنی Gehrman, the First Hunter مصرف کنید. سپس با Gehrman صحبت کنید و درخواست او را رد کنید تا با او مبارزه کنید و این بار وقتی او را کشتید دیگر بازی تمام نمی شود و دمویی می بینید و باس نهایی اصلی بازی که Moon Presence نام دارد ظاهر شده و باید او را شکست دهید تا بتوانید پایان سوم و کامل و اصلی بازی را مشاهده کنید. قبل از توضیح مبارزه با این باس نهایی بهتر است نکته خیلی مهمی را مطرح کنم.

باس فایت Moon Presence

نکته: چون این باس فایت نهایی یعنی مبارزه با Moon Presence بلافاصله و بدون معطلی و فرصت دادن به شما بعد از شکست Gehrman آغاز می شود و ممکن است آیتم سلامتی کافی بعد از مبارزه با Gehrman نداشته باشید و یا احیانا می خواهید بلاد اکوهایی که از کشتن Gehrman به دست آورده اید را از دست ندهید و خرج کنید و مجددا با آمادگی کامل و آیتم های سلامتی کامل به مبارزه با Moon Presence بیایید، در حین مبارزه باس آخر از Bold Hunter’s Mark استفاده کنید تا از منطقه باس خارج شوید و به هانترز دریم برگردید (پیشنهاد می کنم این کار را انجام دهید تا ایتم ها سلامتیتان دوباره پر شوند).

همینطور اگر بخواهید قبل از پایان بازی و آغاز New Game Plus کاری را در دنیای بازی انجام دهید که قبلا فراموش کرده اید نیز هنگام باس فایت از Bold Hunter’s Mark استفاده کنید تا به هانترز دریم برگردید. نترسید، با این کار وقتی دوباره به منطقه باس برگردید لازم نیست با Gehrman, the First Hunter مجددا مبارزه نمایید و مستقیم به مبارزه با Moon Presence می روید. به مانند مبارزه با Darkbeast Paarl، باس Moon Presence نیز بسیار بسیار سریع حمله می کند و ضربه می زند اما شما می توانید از اغلب حملات وی جاخالی دهید و دوری کنید با روش غلت زدن و رفتن به پشت باس و سپس فرود آوردن ضربات بر او. البته همیشه مقداری از قدرت بدنی خود را نگه دارید تا آماده غلت زدن و فرار کردن باشید.

کلا سیستم ما “بزن در رو” آن هم از پشت است! همچنین این باس گاها یک اشعه و انفجار قرمز رنگ ایجاد می کند که تقریبا تمام خط سلامتی شما را خالی می کند. سعی کنید همیشه آماده مصرف آیتم سلامتی باشید. بعد این همه و مصرف آیتم سلامتی در حالی که باس مدت کوتاهی حرکت نمی کند سریعا به او ضربه بزنید. همین روند را ادامه دهید تا Moon Presence را هم به درک واصل کنید و حالا شما لیاقت دیدن پایان اصلی بازی Bloodborne را دارید و از دیدن آن لذت ببرید.

به این ترتیب است که داستان و پرونده راهنمای بلادبورن برای همیشه به پایان می رسد تا یک مرجع فارسی و کامل با کل مسیرها و باس ها و مکان ها و گنج های مخفی و پایان های بازی و توضیح قدم به قدم بازی، برای بازیبازان عزیز و کاربران دوست داشتنی گیمفا وجود داشته باشد و بتوانند برای دفعات بعدی بازی کردنشان برای کشف تمام رازهای بازی از آن استفاده کرده و یا اگر تازه با این سبک آشنا شده اند و می خواهند سراغ بازی بیایند بتوانند با استرس کمتری جلو بروند تا با بازی آشنا شوند. در پایان امیدوار هستم که از این راهنما راضی بوده باشید و گاهی به کارتان آمده باشد یا بیاید. به زودی کل راهنما را در قالب یک پی دی اف اختصاصی گیمفا برای شما عزیزان قرار خواهیم داد تا مانند یک کتاب راهنما برای شما عمل کند و کل آن را در یکجا با هم داشته باشید.

در قسمت آینده راهنمای بلادبورن هیچ چیز خاصی را توضیح نخواهیم داد چون چیزی نیست دیگر!!

شما می توانید تمامی بخش های این راهنما را در این قسمت مشاهده نمایید.

به امید دیدار مجدد در راهنماهای دیگر

منبع متن: gamefa