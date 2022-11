هرچند هیچ چیز برای همیشه دوام نمی‌آورد و از آنجایی که تنها رسانه‌های فیزیکی برای مدت طولانی قابل استفاده هستند، اینکه بازی‌های قدیمی شما از کار بیفتند، تنها مسئله‌ی زمان است. در واقع اگر مراقبت مناسب از این بازی‌ها صورت نگیرد، ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانید آن‌ها را تجربه کنید. توسعه‌دهندگان نیز می‌دانند که گاهی اوقات نمی‌توانید برخی از بازی‌های کلاسیک‌ را به راحتی تجربه کنید. به همین منظور، آن‌ها برخی از بازی‌های کلاسیک را در بازی‌های جدید خود می‌گنجانند. حال طی این مقاله به ۱۰ باری خواهیم پرداخت که بازی‌های ویدیویی قدیمی توسط توسعه‌دهندگان در بازی‌های جدیدتر گنجانده شده‌اند.



۱۰. بازی Maniac Mansion در Day of the Tentacle



تا قبل از سال ۱۹۹۳، به دلیل محدودیت‌های فنی در آن زمان، قرار دادن بازی‌های قدیمی در بازی‌های جدید به نوعی ناشناخته بود. با این حال Day of the Tentacle این روند را تغییر داد. در بازی هنگامی که برنارد و دوستانش در آزمایش سفر در زمان دکتر فرد شرکت می‌کنند، بازیکنان می‌توانند کنترل برنارد را در دست گرفته و به اتاق Weird Ed در طبقه‌ی سوم بروند. در آنجا متوجه‌ی کامپیوتری روی میزش خواهید شد و اگر از آن استفاده کنید، به صفحه‌ی انتخاب شخصیت بازی Maniac Mansion 1987 هدایت می‌شوید، جایی که می‌توانید اولین نسخه از این سری را تجربه کنید.

۹. بازی Metroid اصلی در Metroid: Zero Mission

اگرچه اولین نسخه از متروید برای اولین بار در Metroid Prime در گیم‌کیوب قابل تجربه بود، اما دسترسی به آن به هیچ وجه آسان نبود. برای رسیدن به آن شما به یک گیم‌بوی ادونس، یک کابل لینک گیم‌کیوب/گیم‌بوی ادونس و یک نسخه از Metroid Fusion نیاز داشتید. ناگفته نماند که کنترل بازی نیز مشکلات خود را داشت. با این حال در Metroid: Zero Mission، می‌توانید به سادگی با اتمام این بازسازی، قفل نسخه‌اصلی را باز کنید و به تجربه‌ی آن بپردازید. این بازی بسیار قدیمی است و به لطف طرح‌بندی‌های نقشه و مینی مپ درون بازی که شما را راهنمایی کند، گم شدن در آسان بسیار آسان بود. البته ناگفته نماند که این بازی زمینه را برای بازی‌های مشابه‌ی پس از خود ایجاد کرد. از طرفی با اجرای نسخه‌ی اصلی و بازسازی شده در کنار هم، می‌توانید درک کنید که فناوری در ۱۷ و نیم سال چقدر پیشرفت کرده است.

۸. بازی سونیک ۱ در Sonic Generations

در طول سال‌های اخیر، سونیک تا حد زیادی محبوبیت خود را از دست داده است و فقط شاهد تعداد اندکی بازی‌های باکیفیت از این شخصیت کلاسیک بوده‌ایم. در این میان Sonic Generations یک بازگشت موفقیت‌آمیز بود. هرچند برخی از افراد عقیده دارد که شما نمی‌توانید به این راحتی‌ها اولین نسخه از سونیک را تکمیل کنید، اما اگر هوس یک بازی اکشن ۱۶ بیتی دارید، خوش شانس هستید زیرا نسخه‌های کنسولی Sonic Generations به شما امکان می‌دهند تا بازی سونیک کنسول سگا جنسیس را تجربه کنید. برای این کار باید به سادگی به فروشگاه درون بازی بروید و کنترلر سگا مگا درایور را با ۷۷۷۷ امتیاز خریداری کنید. سپس باید به کنسولی بروید که در بالای ورودی منطقه‌ی Greenhill قرار دارد. چیزی که این موضوع را خاص می‌کند این است که شما می‌توانید بازی را برای خود ساده کنید. در واقع اگر ۱۰۰۰ امتیاز اضافی داشته باشید، می‌توانید بی‌نهایت از همان جایی که مرده‌اید، بازی را ادامه دهید. در گذشته بازیکنان زیادی وجود نداشتند که بتوانند تا انتهای اولین نسخه از سونیک پیش بروند و این قطعا کمک‌کننده است.

۷. بازی آرکید قدیمی نینجا گایدن در Ninja Gaiden Black



در حالی که نسخه‌ی NES بازی نینجا گایدن به عنوان یکی از بهترین بازی‌های تاریخ شناخته می‌شود، این کنسول جایی نبود که ریو کار خود را از آنجا در دنیای بازی‌های ویدیویی آغاز کند. بازی اول این سری یک اثر آرکید beat ’em up است که به فراموشی سپرده شده است. این بازی را می توان با اتمام نینجا گایدن بلک در حالت نرمال یا Dog Mode و پس از بدست آوردن ۵۰ سوسک طلایی در بازی باز کرد. علاوه‌بر این اگر زبان بازی را به ژاپنی تغییر دهید، نسخه‌ی ژاپنی بازی آرکید سری را تجربه خواهید کرد. در هر صورت مایه‌ی تاسف است که این نسخه اغلب نادیده گرفته می‌شود زیرا حتی با وجود سخت بودن، هنوز هم افرادی هستند که از چالش بالای آن لذت می‌برند. از طرفی در حالی که این نسخه‌ی آرکید در کنسول مجازی Wii وجود داشت، از ژانویه‌ی ۲۰۱۹ از دسترس خارج شد. بنابراین تنها راه تجربه‌ی بازی در حال حاضر داشتن یک نسخه از نینجا گایدن بلک محسوب می‌شود.

۶. بازی !!Super Punch-Out در Fight Night Round 2

در حالی که گیم‌کیوب بازی‌های انحصاری فوق‌العاده داشت، در پشتیبانی از بازی‌های دیگر شرکت‌ها و آثار مستقل چندان خوب عمل نکرد. بنابراین دیدن چیزی شبیه به این در این کنسول بسیار نادر بود. از طرفی این بازی تنها نسخه از سری Fight Night EA Sports است که روی یک کنسول از نینتندو ظاهر می‌شود. در حالی که نسخه‌ی گیم‌کیوب بازی فاقد ویژگی‌های آنلاینی بود که در نسخه‌های پلی‌استیشن ۲ و ایکس‌باکس دیده می‌شد، این کمبود را با گنجاندن Super Punch-Out در خود جبران کرد. اثری که در ۱۹۹۴ روی NES منتشر شد و بدون شک تجربه‌ی دوباره‌ی آن در Fight Night Round 2 لذت‌بخش است.



۵. بازی‌های متال گیر ۱ و ۲ در Metal Gear Solid 3: Subsistence



در حالی که کنسول NES پلتفرمی بود که بسیاری از بازیکنان اولین بار روی آن به تجربه‌ی متال گیر پرداختند، چیزی که در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ ناشناخته بود این بود که این سری اولین بار روی کامپیوتر‌های MSX2 که در آمریکای شمالی عرضه نشدند، کار خود را شروع کرد. متال گیر ۱ و ۲ هر دو ابتدا روی این سیستم عرضه شدند و در ادامه روی NES قرار گرفتند که البته تفاوت‌هایی در نسخه‌های مختلف متال گیر ۲ وجود داشت. زمانی که Metal Gear Solid 3: Subsistence منتشر شد، به بازیکنان آمریکای شمالی این شانس را داد که نسخه‌های MSX2 این دو بازی را برای اولین بار تجربه کرده و تفاوت را احساس کنند.البته گفتنی است که این دو بازی در نسخه‌ی ۳DS متال گیر سالید ۳ وجود ندارد.



۴. بازی Wolfenstein 3D در Wolfenstein 2: The New Colossus

با اینکه Wolfenstein: The New Order ممکن است با نشان دادن دنیایی که در آن نازی‌ها در جنگ جهانی دوم پیروز شده و بر جهان حکومت می‌کنند، این سری را احیا کرده باشد، با این حال یادآور اثری است که در وهله‌ی اول این سری را مشهور کرد. در حالی که The New Order به ما اجازه داد تا مرحله‌ی اول Wolfenstein 3D را به روشی جدید بازی کنیم، Wolfenstein II: The New Colossus بهتر عمل کرد و کل بازی را شامل شد. در ولفنشتاین ۲ هنگامی که بلازکوویچ و تعدای دیگر یک زیردریایی را ایمن کرده و آن را به نوعی تبدیل به خانه‌ی جدید خود می‌کنند، بازیکن می‌تواند در طبقه‌ی چهار آن به یک آرکید دست پیدا کند. در حالی که ساختار بازی با Wolfenstein 3D اصلی یکسان است، این نسخه از زمانی که نازی‌ها در جنگ پیروز شده‌اند، دچار تغییراتی شده و حتی نام آن به Wolfstone 3D تغییر کرده است. از طرفی دشمنان به جای آلمانی به انگلیسی صحبت می‌کنند و نشان صلیب شکسته و پرتره‌های هیتلر به ترتیب با نشان دایره‌ی کریساو و عکس ویلیام جایگزین شده‌اند. با این حال عناصر اصلی گیم‌پلی همچنان مانند گذشته هستند.

۳. بازی‌های آرکید قدیمی در کلاب‌های سگا در سری بازی‌های یاکوزا



یکی از چیزهایی که باعث محبوبیت سری یاکوزا شده، استفاده از بازی‌های قدیمی است. هرچند این نسخه‌ها از طریق کلاب سگا در بازی‌های مختلف در دسترس هستند اما برای این لیست نسخه‌ی ششم یاکوزا انتخاب شده است. بازی‌هایی که در این نسخه می‌توانند به تجربه‌ی آن‌ها بپردازید از تنوع خوبی برخوردار بوده و شامل Puyo Puyo و Virtua Fighter 5 واقع در خیابان Nakamichi و Out Run ،Fantasy Zone و Space Harrier در میدان تئاتر شهر موجود در بازی می‌شوند. اگرچه دستگاه‌ها و بازی‌های آرکید در ژاپن همچنان محبوب هستند، اما به طور کلی از محبوبیت آن‌ها در جهان کاسته شده است. بنابراین انتخاب یکی از نسخه‌های سری یاکوزا و رفتن به یک سری از مکان‌های خاص برای تجربه‌ی بازی‌های آرکید، اقتصادی‌تر از رفتن به ژاپن محسوب می‌شود.



۲. بازی‌های Jetpac و Donkey Kong Arcade در Donkey Kong 64



دانکی کونگ ۶۴ ادای احترامی فوق‌العاده به اولین نسخه از این سری به عنوان اولین اثر شیگرو میاموتو به عنوان کارگردان و همچنین اولین بازی کمپانی Rare روی پلتفرم‌های ZX Spectrum و VIC-20 دارد. اگر می‌خواهید سکه‌های N64 و Rareware مورد نیاز برای اتمام بازی اصلی را جمع‌آوری کنید، باید هر دو بازی ذکر شده را با قوانین مختلف تجربه کنید. هنگامی این کارها را انجام داده و شش پری موزی شکل را پیدا کردید، می‌توانید هر زمان که بخواهید، هر دو اثر کلاسیک را را از منوی اسرارآمیز بازی کنید. اگرچه Jetpac به عنوان بخشی از مجموعه‌ی Rare Replay برای ایکس‌باکس وان منتشر شده است، اما به نظر می‌رسد که Donkey Kong 64 تنها راه قانونی برای تجربه‌ی اولین نسخه از دانکی کونگ بدون استفاده از دستگاه‌های آرکید باشد.

۱. مجموعه‌ای از بازی‌های قدیمی کنسول NES در بازی Animal Crossing



اگرچه Animal Crossing بیشتر روی این موضوع تمرکز کرد که چه در حال تجربه‌ی آن باشید یا خیر، در آن اتفاقات در هر دقیقه از روز جریان خواهد داشت، با این حال یکی از جذابیت‌های اصلی بازی این بود که شامل ۱۹ اثر قابل بازی NES می‌شد که از راه‌های مختلف قابل دستیابی بودند. جالب است بدانید که در آن زمان حتی مقالاتی منتشر شدند که این بازی‌ها رتبه‌بندی کرده بودند. این بازی‌ها شامل The Legend of Zelda ،Punch-Out، سوپر ماریو، Ice Climbers و غیره می‌شدند. برای رسیدن به این بازی‌ها باید فعالیت‌هایی خاصی در بازی مانند کندن زمین یا شرکت در لاتاری‌های ماهیانه‌ی تام نوک را انجام دهید که برخی آسان و برخی چالش برانگیز هستند. به طور کلی این ویژگی بازی در آن زمان در نوع خود بی‌نظیر بود.



