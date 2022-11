من نمی‌خواهم با اطمینان بیش از حد صحبت کنم، اما ما معتقدیم که یک بازی AAA از جان ویک ساخته می‌شود. ما پیشنهاداتی را ارائه و بررسی کرده‌ایم و علاقه‌مندیم که این موضوع را به طور کلی به جلو برده و بیشتر بررسی کنیم، اما در حال حاضر نمی‌خواهم چیز بیشتری در مورد آن بگویم.

جان فلتهایمر (Jon Feltheimer)، مدیر عامل لاینزگیت، به تازگی بیان کرده که این شرکت در حال بحث در مورد پیشنهادات مختلفی دباره‌ی ساخت بازی بوده اما هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. او گفت:



جان ویک، مجموعه‌ای از فیلم‌های اکشن موفق با بازی کیانو ریوز در نقش یک قاتل بازنشسته است. قسمت چهارم این سری قرار است که در مارس ۲۰۲۳ منتشر شود. علاوه‌بر قسمت چهارم، یک فیلم اسپین آف نیز با بازی آنا د آرماس قرار است به زودی تولید خود را آغاز کند. در نهایت یک سریال پیش‌درآمد با عنوان The Continental، برای پخش به صورت انحصاری در Amazon Prime Video در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. جالب است بدانید که کارگردان سری فیلم‌های جان ویک یعنی چاد استاهلسکی، در حال حاضر کارگردانی فیلم Ghost of Tsushima را بر عهده دارد. این در حالی است که در گذشته گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت او روی اقتباس سینمایی Just Cause منتشر شده بود.



اگر لاینزگیت بتواند ایده‌ی خود را عملی کند، این اولین باری است که شاهد یک اثر اقتباسی عظیم و AAA از مجموعه‌ی جان ویک خواهیم بود. البته گفتنی است که در گذشته استودیوی Bithell Games بازی استراتژی John Wick Hex را با اقتباس از این سری ساخته است اما بازی لاینزگیت بدون شک بودجه‌ی بسیار بیشتری خواهد داشت. بازی جان ویک هکس هم اکنون روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی در دسترس است.



منبع: IGN

نوشته سازندگان جان ویک به دنبال ساخت یک بازی بزرگ بر اساس آن هستند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala