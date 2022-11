این کنسول مورد انتظار در تاریخ ۲۲ فوریه‌ی ۲۰۲۳ (۳ اسفند ۱۴۰۱) با قیمت ۵۴۹.۹۹ دلار/۵۹۹.۹۹ یورو در سراسر جهان عرضه خواهد شد. پیش‌خرید این کنسول در ماه نوامبر سال جاری آغاز خواهد شد. کاربران PSN می‌توانند برای دعوت‌نامه جهت پیش‌خرید از این نشانی ثبت‌نام کنند. محتویات نسخه‌ی استاندارد شامل هدست، دسته‌های سنس و هدفون‌های استریو خواهد بود. در این میان باندل Horizon Call of the Mountain نیز با قیمت ۵۹۹.۹۹ دلار/ ۶۴۹.۹۹ یورو در دسترس خواهد بود که شامل کد بازی واقعیت مجازی Horizon Call of the Mountain است.

از طرفی شارژر دسته‌های این هدست را نیز می‌توان با قیمت ۴۹.۹۹ دلار/۴۹.۹۹ یورو خریداری کرد که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا آن‌ها را بدون اتصال به کنسول پلی‌استیشن ۵ شارژ کنند. در نهایت گفته شده که بیش از ۲۰ بازی در زمان عرضه‌ی این کنسول، برای آن در دسترس خواهند بود. همچنین ۱۱ بازی جدید برای این پلتفرم معرفی شده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

After The Fall

این بازی تیراندازی کو‌آپ توسط استودیوی Vertigo Games توسعه یافته و در نسخه‌ای پساآخرالزمانی از لس آنجلس جریان دارد. در واقع در این اثر پس از خروج از یک کمپ که با حداکثر ۳۲ بازیکن دیگر مشترک است، با سه نفر دیگر هم تیمی خواهید شد و باید با انبوهی از جهش‌یافته‌ها مقابله کنید. البته بازی به صورت تک نفره نیز قابل تجربه است. طبق گفته‌ی سازندگان از ویژگی‌های جدید پلی‌استیشن وی‌آر ۲ و دسته‌های آن استفاده شده تا سطح جدیدی از غوطه‌وری را تجربه کنید.

از طرفی قابلیت کراس‌پلی بخش چندنفره نیز به طور کامل در این هدست پشتیبانی می‌شود و می‌توانید با دوستان خود روی هدست‌های دیگر به تجربه‌ی آن بپردازید. همچنین به‌روزرسانی‌های سیستم مچ‌میکینگ بازی، ارتباط با دوستانتان را آسان‌تر از همیشه می‌کند. گفتنی است که از زمان عرضه‌ی اولیه‌ی بازی در دسامبر ۲۰۲۱، تیم سازنده به گسترش دنیای After the Fall ادامه داده است و محتویات آن از آن زمان تاکنون بیش از دو برابر شده است. این محتویات اضافی برای هر کسی که بازی را روی پلی‌استیشن وی‌آر ۲ خریداری کند، به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. بازی در سال ۲۰۲۳ برای پلی‌استیشن وی‌آر ۲ عرضه می‌شود.

Cities VR: Enhanced Edition



این بازی توسط استودیوی Fast Travel Games ساخته شده و در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان ۱۴۰۱) پیش‌خرید آن آغاز می‌شود. هنینگ ساندل و لئون اندرسون به عنوان طراحان بازی، در مورد آن بیان کردند:

ما بسیار هیجان‌زده هستیم که Cities: VR – Enhanced Edition را برای پلی‌استیشن وی‌آر ۲ ارائه می‌دهیم. Cities: VR یک اقتباس واقعیت مجازی از بازی Cities: Skylines است که در آن می‌توانید شهر رویاهای خود را بسازید و آن مدیریت کنید. از دهکده‌های کوچک گرفته تا کلان‌شهرهای بزرگ، می‌توانید شبکه‌های جاده‌ای را طراحی کنید، امور مالی شهر خود را مدیریت کرده و خدماتی را که شهروندان خود به آن نیاز دارند، هنگام خرید زمین و گسترش شهر خود ارائه دهید. با این حال نگران نباشید زیرا ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد. با قدرت پلی‌استیشن ۵، می‌توانیم جزئیات بسیار خوبی را برای شما به ارمغان بیاوریم و به شما این امکان را می‌دهیم تا ساخت و جان گرفتن شهرتان را تماشا کنید. با کمک کنترلر سنس، شهرتان هرگز بهتر از این به اقدامات شما واکنش نشان نمی‌دهد. هنگامی که برای اولین بار کار خود را در بازی آغاز می‌کنید، در یک منطقه‌ی خالی و بزرگ خواهید بود، بنابراین باید تعدادی شهروند جذب کنید. در ادامه باید تعدادی جاده ساخته و آن‌ها را به بزرگراه متصل کنید تا بتوانند وارد و خارج آن شوند. همچنین باید مایحتاج اولیه مانند برق و آب را برای آن‌ها فراهم کرده و مطمئن شوید که آن‌ها جایی برای کار دارند. این آغاز شهر شما خواهد بود و با گذشت زمان رشد و گسترش خواهد یافت زیرا شهروندان بیشتری تمایل به نقل مکان به آن خواهند داشت. ما نمی‌توانیم منتظر دیدن شهرهایی که با بازی می‌سازید، باشیم.

این بازی سال آینده در کنار پلی‌استیشن وی‌آر ۲ عرضه می‌شود.

Cosmonious High

این بازی بدست استودیوی سازنده‌ی بازی‌های محبوب Job Simulator و Vacation Simulator، یعنی Owlchemy Labs ساخته شده و در آن بازیکنان نقش پریسمی را بر عهده می‌گیرند. پریسمی گونه‌ای کمیاب و بیگانه است که می‌تواند با هر موقعیتی سازگار شود. پس از سقوط این موجود در یک مدرسه Cosmonious High، بازیکنان متوجه می‌شوند که این مدرسه دچار مشکلاتی شده است که باید آن‌ها رفع کنند. بازیکنان در دنیای بسیار زنده‌ی این مدرسه با نرخ فریم ۹۰ غوطه‌ور خواهند شد. از طرفی رزلولوشن بازی ۴k خواهد بود.

از طرفی قابلیت‌های دسته‌ی سنس باعث می‌شود که تعامل بهتری با محیط داشته باشید و با استفاده از صدای سه‌بعدی، تجربه‌ی عمیق‌تری خواهید داشت. جالب است بدانید که با وجود اینکه این مدرسه بزرگترین محیطی است که استودیوی سازنده توسعه داده، اما شاهد صفحه‌های بارگذاری طولانی نخواهید بود. این بازی در سال ۲۰۲۲ برای هدست‌های مختلف در دسترس قرار گرفت و پس از عرضه‌ی پلی‌استیشن وی‌‌آر ۲، روی این پلتفرم نیز در دسترس خواهد بود.

CROSSFIRE: Sierra Squad



استودیوی Smilegate به تازگی اعلام کرده که در حال ساخت یک بازی تیراندازی واقعیت مجازی جدید به نام CROSSFIRE: Sierra Squad است. بازی شما را وادار می‌کند که با تعدادی نیروی دشمن به ظاهر بی پایان با هوش مصنوعی پیشرفته بجنگید. بیش از ۶۰ ماموریت در کمپین وجود دارد که شما را تا زمانی طولانی سرگرم نگه خواهند داشت. از طرفی سلاح‌هایی که در CROSSFIRE: Sierra Squad پیدا کرده و استفاده می‌کنید نیز به همان اندازه که انتظار دارید متنوع هستند. در واقع ۳۹ نوع سلاح در بازی وجود دارد که به شما گزینه‌های زیادی برای نابودی ۱۷ نوع دشمن بازی می‌دهد.



بازی به صورت تک نفره قابل تجربه است اما اگر به کمک نیاز دارید، می‌توانید به صورت کوآپ با حداکثر چهار بازیکن بازی کنید. در حالت کوآپ همکاری تیمی سرگرم‌کننده است، به خصوص وقتی یاد بگیرید که چگونه ارتباط برقرار کنید. استودیوی سازنده نیز بیان کرده که قصد دارد اثری ایجاد کند که برای بازیکنان تازه‌کار و همچنین طرفداران واقعیت مجازی مناسب باشد. در نهایت گفتنی است که بازی روی هوش مصنوعی تمرکز زیادی دارد و مبارزات با باس‌ها به هیچ وجه ساده نیست. این بازی در تاریخی نامشخص در سال ۲۰۲۳ عرضه خواهد شد.



The Dark Pictures: Switchback VR

استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) بیشتر به خاطر با بازی‌های ماجرایی سینمایی خود شناخته است. با این حال بازی جدید این استودیو به نظر اثری واقعیت مجازی است که قرار است مانند دیگر آثار استودیو از المان‌های ترس برخوردار باشد. این بازی تیراندازی یک کابوس واقعیت مجازی را که با ویژگی‌های نوآورانه‌ی پلی‌استیشن وی‌آر ۲ تاثیرگذارتر شده و در دنیای شوم و ترسناک مجموعه‌ی The Dark Pictures Anthology رخ می‌دهد را ارائه خواهد کرد.

بازی شما را در یک رولر کوستر قرار می‌دهد و با ترسناک‌ترین موجودات در راه روبرو می‌کند. هر ضربه، پیچ و تاب و چرخشی که روی آن تجربه می‌کند با قابلیت بازخورد لمسی تاثیر بیشتری خواهد داشت. از طرفی ماشه‌های تطبیق‌پذیر ​​باعث می‌شوند که هر سلاحی احساس منحصربه‌فردی داشته باشد. جالب است بدانید که با قابلیت ردیابی چشم هدست، دشمنانی در بازی وجود خواهند داشت که فقط زمانی که پلک می‌زنید حرکت می‌کنند و با صدای سه‌بعدی پلی‌استیشن ۵ صدای شیاطین را بهتر از همیشه خواهید شنید. این بازی در تاریخ ۲۲ فوریه‌ی ۲۰۲۳ (۳ اسفند ۱۴۰۱) در دسترس قرار خواهد گرفت.



Hello Neighbor VR: Search and Rescue

سری بازی‌های Hello Neighbor از کمپانی tinyBuild به دلیل المان‌های ترسناک و مخفی‌کاری خود شناخته شده است. حال نسخه‌ای جدید و واقعیت مجازی از این سری با نام Hello Neighbor VR: Search and Rescue قرار است که روی پلی‌استیشن وی‌آر ۱ و ۲ عرضه شود. بنابراین خانه‌ی وحشتناک آقای پیترسون سطح جدیدی از غوطه‌وری را در واقعیت مجازی ارائه می‌دهد و هیچ چیز به اندازه دیدن سایه‌ی او ترسناک نخواهد بود. در این نسخه بار دیگر به آن خانه برمی‌گردید و در نقش شش قهرمان کوچک بازی می‌کنید که با ترس‌هایشان مقابله می‌کنند تا دوستشان را که در یک زندان زیرزمینی عجیب اسیر است، آزاد کنند.

شما باید هر یک از توانایی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها را فرا گرفته و به آن‌ها مسلط شوید تا بتوانید معماها را حل کرده و از خانه‌ی همسایه خارج شوید. در هر صورت هر کاری که می‌کنید، به هر قیمتی شده باید از همسایه دوری کنید. هرچند او ممکن است تنها دشمنی نباشد که در تلاش برای رهایی دوست خود و فرار با آن روبرو می‌شوید. این بازی در ۲۲ فوریه‌ی ۲۰۲۳ (۳ اسفند ۱۴۰۱) منتشر خواهد شد.

Jurassic World Aftermath Collection

دانلود mp4 Jurassic World Aftermath یک بازی مخفی‌کاری و واقعیت مجازی است که در سال ۲۰۲۰ برای هدست‌های Oculus Quest عرضه شد. این بازی بر اساس سری پارک ژوراسیک و توسط Coatsink Software توسعه یافته است. داستان بازی در جزیره‌ی Isla Nublar و در واقع دو سال پس از وقایع فیلم Jurassic World اتفاق می‌افتد. Jurassic World Aftermath: Part 2، ادامه‌ای بر این بازی در قالب بسته‌ی الحاقی بود که در ۲۰۲۱ منتشر شد. به طور کلی ماموریت بازیکن، بازیابی اطلاعات ارزشمند و زنده ماندن در عین فرار از دایناسورهای وحشی است. البته این بازی بهتر از همیشه به نظر می‌رسد زیرا وضوح ۴K و نرخ فریم ۹۰ را هدف قرار داده است. از طرفی از قابلیت‌های جدید پلی‌استیشن وی‌آر ۲ مانند صدای سه‌بعدی و از طرفی جلوه‌های بصری پیشرفته‌تر و زمان بارگذاری کوتاه‌تر بهره می‌برد. همچنین گفتنی است که The Dino Viewer به عنوان یک موزه‌ی زنده که در آن بازیکنان می‌توانند از نزدیک با دایناسورهای مورد علاقه‌ی خود آشنا شوند، به بازی اضافه شده است. این بازی به همراه بسته‌ی الحاقی آن در قالب یک مجموعه در سال آینده منتشر خواهد شد. The Light Brigade دانلود mp4 این بازی اثر استودیوی Funktronic Labs است که در آن به عنوان آخرین خط دفاعی در برابر تاریکی، شما باید بار دیگر نور را به جهان بازگردانید. میدان‌های نبرد به صورت اتوماتیک تولید می‌شوند و مملو از دشمنانی هستند که باید با استفاده از تفنگ و جادوی خود، آن‌ها را از بین ببرید. بازی تنوع خوبی داشته و در میان جنگل‌های انبوه، کوه‌های یخ‌زده و قبرستان‌ها جریان دارد.

از طرفی با پیشرفت در بازی به سلاح‌ها و جادوهای جدیدی دست پیدا خواهید کرد. گفتنی است که سیستم تیراندازی بازی واقع‌گرایانه طراحی شده است و نبردها چالش برانگیز هستند. تاریخ انتشار دقیق بازی مشخص نیست اما در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان ۱۴۰۱) پیش‌خرید آن آغاز می‌شود و در زمان عرضه روی پلی‌استیشن وی‌آر ۱ و ۲ در دسترس خواهد بود.

Pistol Whip

دانلود mp4

Pistol Whip اثری اول شخص و تیراندازی است که در آن سفری جذاب و اکشن را با موسیقی متنی به شدت جذاب تجربه خواهید کرد. این بازی توسط استودیوی .Cloudhead Games ltd در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. حال گیم‌پلی نسخه‌ی بهبودیافته بازی با قابلیت بازخورد لمسی هدست، تشخیص لمس انگشت و افزایش سرعت بارگذاری، عمق جدیدی پیدا کرده است. از طرفی با ماشه‌های تطبیق‌پذیر، هر سلاحی احساس متفاوتی را هنگام شلیک و ریلود منتقل می‌کند.

صدای سه‌بعدی نیز صحنه‌های نمادین Pistol Whip را که از فیلم‌های اکشن الهام گرفته‌اند، به واقعیت بیشتر نزدیک‌تر می‌کند. به صورت کلی به لطف ویژگی‌های پیشرفته‌ی هدست و دسته‌های آن، بازیکنان یک تجربه‌ی واقعیت مجازی جدید و جذاب را در پلی‌استیشن وی‌آر ۲ شاهد خواهند بود. گفتنی است که دارندگان نسخه‌ی اصلی بازی در پلی‌استیشن وی‌آر، به صورت رایگان به نسخه‌ی بهبود یافته دسترسی خواهند داشت.

Tentacular دانلود mp4 بازی Tentacular از استودیوی Firepunchd Games UG یک اثر جذاب واقعیت مجازی در مورد یک جانور شاخکدار غول پیکر اما خوش قلب است که تلاش می‌‌کند تا جایگاه خود را در جهان کشف کند. در این میان باید به دوستان انسانی خود کمک کنید تا درباره‌ی یک منبع انرژی عجیب و فوق‌العاده قدرتمند تحقیق کنید. به طور کلی با حل ترکیبی عظیم از فعالیت‌های مبتنی بر اکشن و پازل‌های مختلف، در بازی پیشرفت خواهید کرد. با این حال بازی برای پلی‌استیشن وی‌آر ۲ بهبودهایی یافته است. ویژگی ردیابی چشم (Eye Tracking) به شما این امکان را می‌دهد که با ساکنان دنیای بازی تعامل بهتری داشته باشید. از طرفی قابلیت بازخورد هدست باعث شده تا بهتر در دنیای بازی غوطه‌ور شوید. علاوه‌بر این، ماشه‌های تطبیق‌پذیر به شما اجازه می‌دهند تا وزن اجسامی را که برمی‌دارید، بهتر احساس کنید. البته در کنار احساس وزن، اثرات اجسام را از طریق لرزش هدست نیز احساس خواهید کرد. بازی را از ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) می‌توانید پیش‌خرید کنید. تاریخ دقیق انتشار آن در حال حاضر شخص نیست.

Zenith: The Last City دانلود mp4 این بازی در ژانویه‌ی سال جاری از Ramen VR برای هدست‌های واقعیت مجازی منتشر شد و به نوعی یک اثر نقش‌آفرینی MMO است که در آن می‌توانید جهان را کاوش کنید، ساخت و ساز کرده، با دیگران مبارزه کنید یا با پیوستن به آن‌ها به نبردهای بزرگتری بپردازید. استودیوی سازنده تایید کرده که بازی در هنگام عرضه روی پلی‌استیشن وی‌آر ۲ کاملا متفاوت خواهد بود و در کنار آپدیت‌های گرافیکی، از صدهای ساعت محتوای جدید برخوردار خواهد بود. این محتوای جدید شامل خط داستانی جدید، سیستم‌های جدیدی نظیر احضار حیوانات و باس‌های جدید می‌شود. همچنین ماشه‌های تطبیقی و قابلیت بازخورد لمسی دسته‌های هدست جدید پلی‌استیشن باعث شده تا گیم‌پلی احساس متفاوتی داشته باشد. مدت زمان بارگذاری بازی نیز به طور متوسط ​​از دو تا پنج برابر در مقایسه با دیگر پلتفرم‌های آن بهبود یافته است. گفتنی است که این نسخه‌ی جدید برای بازیکنانی که قبلا بازی را روی پلی‌استیشن وی‌آر دریافت کرده‌اند، رایگان خواهد بود. پیش‌خرید بازی از ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) آغاز خواهد شد. پلی‌استیشن وی‌آر ۲ در ۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد.

